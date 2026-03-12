着た瞬間、気分アガる！オシャレ女子が大好評のナイトドレスをリアルレビュー(ハート)
株式会社ナルエー（本社：東京都台東区）の、女の子の憧れとときめきを詰め込んだロマンティックなパジャマ＆ルームウェアブランド「Moon Tan by Narue（ムーンタン バイ ナルエー）」より、“可愛いのにラク”を叶える大好評のナイトドレスに新色が登場！
本コレクションは、「着た瞬間、気分が上がる」と感じるようなデザイン性と快適さを両立。
今回はインフルエンサーによるリアルな着用コメントとともに、その魅力をお届けします。
24時間かわいくいたい女の子のためのルームウェア「ヒロインナイトドレス」
ルームウェアも、ただ“ラク”なだけでは物足りない。そんなおしゃれ感度の高い女性たちから支持を集めているのが、「着るだけで気分が上がる」デザイン性と快適さを兼ね備えたルームウェアです。SNSでも多くの共感の声が寄せられ、注目を集めています。
この春も、ムーンタンはときめきと心地よさを叶える人気シリーズ【ヒロインナイトドレス】を展開。
今シーズンは、新たにセットアップタイプやニューアイテムもラインアップに加わり、コーディネートの幅がさらに広がりました。
進化を遂げた本シリーズの魅力を、愛用いただいているインフルエンサーのリアルなレビューとともにお届けいたします。
”可愛いのにラク”が叶うヒロインナイトドレスのヒミツ
品番：26-11005/ \6,930（税込） カラー：アイボリー、ブラック、ピンク、ブルー サイズ：M
ヒロインナイトドレス
(ハート)POINT1：美しいシルエットと安定感
アンダーゴムでズレにくく、脇まで包み込む設計と取り外し可能なパッドで、バストラインをきれいにキープ。
締め付けすぎない安心の着心地を実現しました。
(ハート)POINT2：上品なチュール使い
ギャザーを寄せた胸元のチュールが、透け感と立体感を演出。
ストレッチ性のある素材で自然にフィットし、さりげなく女性らしさを引き立てます。
(ハート)POINT3：細部まで快適設計
華奢なリボンが甘さを添え、やわらかな肩紐ゴムで負担を軽減。
可愛さと快適さを両立しました。
詳しくはこちら：
https://narue.com/pages/hiroinniightdress(https://narue.com/pages/hiroinniightdress)
オシャレ女子が語る、リアルな推しポイント
NATSUKI(https://www.instagram.com/___na.817_/)さん
ビューティー／ファッション系インフルエンサー。
可愛らしい世界観とキラキラした日常をVLOGとして発信。
地黒ちゃん(https://www.instagram.com/jiguro_30ol/)さん
ビューティー／暮らし系インフルエンサー。
頑張り過ぎない整え美容 × 自分磨きについてVLOGとして発信。
Q1：ヒロインナイトドレスの推しポイントは？
Q2：ヒロインナイトドレスを着ると、どんな気分になる？
NEW!! セットアップタイプが新登場
品番：26-11432/ \6,930（税込） カラー：アイボリー、ブラック、ピンク、ブルー サイズ：M
ルナ・チュール セットアップ
(ハート)着こなしを楽しめる
フレンチスリーブ×ショートパンツの軽やかなデザイン。肩を落としてオフショルダー風にも着用可能です。
(ハート)やさしく胸元をカバーするデザイン
前身頃は裏当て布を配した2枚仕立てで、透け感やあたりに配慮。
さらに立体感のあるチュールが重なり、視覚的にも美しくカバーします。
(ハート)安定感とさりげない甘さ
身体の動きに寄り添う立体パターンで安定感のある着心地に。
肩先のリボンは甘さをプラス。快適さと可愛さを両立しました。
ヒロインナイトドレス 待望のセットアップバージョンが登場
公式オンライン限定でヒロインナイトドレスのセットアップタイプが新登場！
パンツスタイルがお好きな方におすすめのアイテムです。
品番：26-16430/ \6,930(税込)
カラー：ブラック、ピンク
サイズ：M
Moon Tan by Narue （ムーンタン バイ ナルエー ）
心地よい睡眠がココロとカラダを美しくする。半世紀以上の歴史の中、ムーンタンはいつの時代も女の子のココロとカラダに寄り添ってきました。健やかなる時もそうでない時も一番近くであなたを見守る衣服“パジャマ”を通じて、女の子の憧れとときめきを詰め込んだロマンティックなムードをお届けします。
■ナルエー公式オンラインショップ：https://narue.com/
■公式Instagram moontan by Narue：https://www.instagram.com/narueofficial/
■店舗概要
・店舗名：Narue イン ハー ルーム
・住所：〒100-0006 東京都中央区銀座西2-2先 銀座インズ1 1F
・TEL：03-3563‐3453
・営業時間：11:00～20:00
【上級睡眠健康指導士】
丸山あきか
睡眠のメカニズムを学びナルエーのデザイナーとして『上質な眠りの為』のウェアを30年以上にわたり作り続けています。