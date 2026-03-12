「BAGEL & BAGEL Everyday！」鹿児島市 催事出店

株式会社JFLAホールディングス

株式会社 JFLA ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）の子会社である株式会社アルテゴ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）が運営する「BAGEL & BAGEL」が、鹿児島市「アミュプラザ鹿児島」に催事出店します。

”毎日の食卓にベーグルを” をコンセプトにした『BAGEL & BAGEL Everyday!』シリーズのベーグル15種類とマフィン７種類を出張販売いたします。

鹿児島市 出店情報

【会 場】「アミュプラザ鹿児島」本館 B1F 東西通路中央

鹿児島県鹿児島市中央町 1-1

【販売期間】 2026 年 3 月 17 日（火）～ 2026 年 3 月 30 日（月）

【営業時間】 施設営業時間に準ずる

【販売価格】 ベーグル単品 １個 230円（税込）

お好きなベーグル５個セット 1,000円（税込）

お好きなベーグル10個セット 1,900円（税込）

マフィン単品 １個 250円（税込）

お好きなマフィン３個セット 650円（税込）

『BAGEL & BAGEL Everyday！』について

“ 毎日の食卓にベーグルを ”『BAGEL & BAGEL Everyday!』は『BAGEL & BAGEL』の姉妹ブランドであり、「いつでも、どこでも手軽に食べられる、身近な食べ物としてベーグルを提供する」シリーズです。

BAGEL & BAGEL Everyday! 公式サイト

https://altego2020.wixsite.com/bb-everyday

BAGEL&BAGEL Everyday :https://altego2020.wixsite.com/bb-everyday

■株式会社アルテゴについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣周作

事業内容：ベーグル、焼き菓子の製造、販売並びにこれらの商品を使用した飲食店舗の直営事業及びFC事業、カフェ、パブ業態の直営事業

店舗数：69 店舗（2025 年 12 月 31 日現在）

（BAGEL & BAGEL 28 店舗、MOMI&TOY'S 31 店舗、CrepesFamilia 6 店舗、他 4 店舗）

URL：https://altego.jp

■株式会社JFLAホールディングスについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目5番6号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣周作

事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL：https://j-fla.com