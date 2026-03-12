「LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）FACE WASH」@cosme SHOPPINGにて先行予約を実施
株式会社ジーン（本社：東京都港区南青山）が展開するスキンケアブランド「LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）」は、ブランド初となる泡洗顔料「LIPOPEEL(R) FACE WASH（リポピール(R) フェイスウォッシュ）」を発売いたします。
本商品は2026年3月17日（火）以降、各社小売店舗にて順次販売予定です。
店頭販売に先駆けて、@cosme SHOPPINGにて先行予約を開始いたします。
■美容感度の高いユーザーが集まる@cosme SHOPPINGで先行予約
@cosme SHOPPINGは、美容クチコミサイト「@cosme」が運営する公式通販サイトであり、美容トレンドに敏感なユーザーが多く集まるプラットフォームです。
新商品や話題のコスメをいち早くチェックする方が多い同サイトで先行予約を行うことで、発売に先駆けてより多くの方に商品を体験していただく機会を創出します。
■美容液発想の濃密泡洗顔
新発売のフェイスウォッシュは、まるで美容液のような濃密泡洗顔料です。
きめ細かな泡が肌をやさしく包み込み、不要な汚れや古い角質をすっきり落としながら、洗い上がりはつっぱりにくく、しっとりとした肌へ導きます。
また、リポピール(R)独自のやさしい角質ケアを活かし、洗顔後の肌を整えることで、その後のスキンケアがなじみやすい状態へ導く設計となっています。
“ただ落とす洗顔”ではなく、スキンケアの効果を引き出すための洗顔です。
■商品概要
商品名：LIPOPEEL(R) FACE WASH（リポピール(R) フェイスウォッシュ）
容量：200mL
価格：1,800円（税抜）／1,980円（税込）
公式ストア発売日：2026年3月12日（木）
＠cosme Shopping先行予約：2026年3月12日（木）
店頭発売日：2026年3月17日（火）以降順次
■発売ショップ
@cosme Shopping、公式ストア、Amazon、楽天、 Qoo10
■LIPOPEEL(R)（リポピール(R)）について
リポピール(R)は、“やさしい角質ケア”を提案するスキンケアブランドです。
角質ケアの効果実感と、毎日続けられるやさしさの両立を追求し、角質ケアの新しいスタンダードを創造してまいります。
リポピール(R)はこれからも、ユーザーとともに育つスキンケアブランドを目指してまいります。
株式会社ジーンについて
当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する＜デジタルマーケティング事業＞のほか、＜アート・メディア事業＞、＜ライフスタイル事業＞を展開しています。
＜デジタルマーケティング・アドサービス事業＞
・市場調査、競合調査など各種リサーチ
・インターネット広告運用（検索、ＳＮＳ、動画など）
・ＳＥＯ施策、アフェリエイト施策
・クリエイティブ制作、システム開発
・各種コンサルティングサービス
・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/(https://katikati.jp/)
＜アート・メディア事業＞
・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/(https://yugen-gallery.com/ja/)
・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com(https://shonanjin.com)
・出版事業「Jeane Books」 http://books.jeane.jp/(http://books.jeane.jp/)
＜ライフスタイル事業＞
・コスメ事業 「リポピール」https://lipopeel.jp/(https://lipopeel.jp/)
・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/(https://realestate.shonanjin.com/)
・湘南エリアの求人サイト「ワーク湘南」https://work.shonanjin.com/(https://work.shonanjin.com/)
【株式会社ジーン 企業概要】
■代表者 ：代表取締役 林田洋明
■設立 ：２０１６年１２月８日
■決算期 ：６月
■資本金 ：１億円（２０２３年１月現在／資本準備金含む）
■公式サイト：https://jeane.jp(https://jeane.jp)
■公式ＳＮＳ：
https://www.facebook.com/jeaneincjp(https://www.facebook.com/jeaneincjp)
https://x.com/jeaneinc(https://x.com/jeaneinc)
https://www.instagram.com/jeaneincjp(https://www.instagram.com/jeaneincjp)
■所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 KD南青山ビル4F
電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215
■免許など ：古物商（美術品） 東京都公安委員会 第30331212827号
宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第10616号
有料職業紹介事業 許可番号13-ユ-314999
特定募集情報等提供事業 51-募-001048
■問い合わせ先：pr@jeane.jp