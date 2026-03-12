八千代ソリューションズ COO 山口 修平、「第365回塑性加工シンポジウム」に登壇「予防保全実現に向けた保全DXの実践と展望」をテーマに講演

八千代ソリューションズ株式会社

工場管理システム「MENTENA」を提供する八千代ソリューションズ株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長：水野 高志、以下「弊社」）は、2026年3月18日（水）に静岡大学 浜松キャンパスにて開催される、日本塑性加工学会主催「第365回塑性加工シンポジウム『スマート工場実現に向けたDXの深化』」において、COO（Chief Operating Officer 最高執行責任者）山口 修平が登壇することをお知らせします。

製造業の現場では、設備や技術の高度化が進む一方で、突発故障による生産停止リスクや保全の人材不足といった課題を抱えています。これらを解決する鍵の一つとなるのが、データを活用した設備保全の高度化です。本講演では、「予防保全実現に向けた保全 DX の実践と展望」をテーマに、設備データ活用による保全DXの実践と、自律化・効率化への具体的な道筋について紹介します。

日 時：2026年03月18日（水）15:35～16:15

テーマ： 予防保全実現に向けた保全DXの実践と展望～設備データ活用による自律化・効率化への道筋

登壇者：八千代ソリューションズ株式会社 COO（Chief Operating Officer 最高執行責任者）山口 修平

2006年 八千代エンジニヤリング株式会社に入社。国土交通省管轄の社会インフラの維持管理を中心としたコンサルティング業務に従事。2019年に「MENTENA」の立ち上げに参画。2024年7月に八千代ソリューションズ株式会社を設立。工場管理システム「MENTENA」の事業責任者を務める。

開催概要

名称：第365回塑性加工シンポジウム「スマート工場実現に向けたDXの深化」～センシング活用からシステム連携・サプライチェーン最適化へ～＜2026年塑性加工春季講演会併設企画＞

開催日時：2026年03月18日（水） 13:15～17:00

開催場所：静岡大学 浜松キャンパス 総合研究棟2階 21番教室

［静岡県浜松市中央区城北3-5-1］

（アクセスマップ：https://www.shizuoka.ac.jp/access/）

主催：一般社団法人日本塑性加工学会（実行：企画委員会）

参加費（消費税10％込）：

・正会員・賛助会員／協賛学協会個人会員：12,000円

・学生会員：6,000円

・一般：18,000円

・会員外学生：9,000円

お申し込み方法：

一般社団法人日本塑性加工学会の公式サイトよりお申し込みください。

https://www2.jstp.jp/event/event.php?mode=detail&id=1547(https://www2.jstp.jp/event/event.php?mode=detail&id=1547)

工場管理システム「MENTENA」とは

URL：https://mentena.biz/

MENTENAは、設備管理・工場管理における突発停止を最小化する工場管理システムです。点検・保全・修理といった設備管理業務を一元管理し、紙やExcelによる属人化した工場管理から脱却することで、現場業務の効率化と確実な履歴管理を実現します。誰でも直感的に使えるシンプルなデザイン、導入から定着まで支援するサポート体制を備えた、「カンタン」「始めやすい」「安心サポート」を実現し、安定した工場稼働を支えます。本サービスは、製造業をはじめ、ビルメンテナンス、ガス・電力業界などあらゆる現場の工場管理・設備管理業務で活用されています。現場の負荷を最小限にしながら予防保全を定着させ、突発停止や設備老朽化による損失を未然に防ぐとともに、設備管理データを経営判断に活用できる形で蓄積することで、現場の安定稼働と経営の持続的な成長の両立に貢献します。

八千代ソリューションズ株式会社について

八千代ソリューションズ株式会社は、親会社である八千代エンジニヤリング株式会社が60年以上培ってきた社会インフラマネジメントの知識や経験を活用し、持続可能な地域社会の形成と企業の長期的な成長を実現するために設立されました。弊社はお客さまの一番のパートナーとして、データを資産として活用するアセットマネジメントを通じて、現場から経営までをつなぐ「共通言語」となる仕組みづくりを重視しています。データを単なる記録ではなく“意思決定を支える資産”として捉え、実務に根差したソリューションとして継続的に磨き上げていくことで、お客さまの意思決定の質とスピードの向上に貢献します。その第一弾の取り組みとして、工場管理システムMENTENAを主たるサービスとして展開します。

会社名：八千代ソリューションズ株式会社

所在地：東京都台東区浅草橋5-20-8

代表者：代表取締役社長 水野 高志

Webサイト：https://yachiyo-sol.com/