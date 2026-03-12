人気ヘアメイク竹下理恵さんの実演LIVE配信「フォギー肌×春メイク」や、第一印象を変える垢抜け美眉セミナー第3弾を予約受付中。新生活に向けて印象UPができる美容イベントを多数開催

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、美容体験型イベントを随時開催いたします。

パナソニックビューティ表参道公式インスタグラム(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)より、随時イベント情報を発信中。

【3月12日（木）19：30～配信】メイクアップアーティスト 竹下理恵さん(@riiiiie_127(https://www.instagram.com/riiiiie_127?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==))とメイク実演レクチャーコラボ配信

今回は春に向け、頑張らずに新生活の第一印象UPができる「フォギー肌×春メイク」をテーマにしたメイクを恋愛リアリティ番組で一躍有名になったメイクアップアーティスト 竹下理恵さんが実演レクチャー。

メイク前におススメのパナソニック美容家電のご紹介もいたします。

⁡明日からマネできるメイクのポイントをぜひご覧ください。

また、⁡配信をご覧いただき、パナソニックビューティ表参道にご来店いただいた方には、先着ですてきなプレゼントのお知らせもございます。

パナソニックビューティ表参道のInstagramアカウントをフォローの上、ぜひ最後までご視聴ください。

⁡＠panasonic_beauty_omotesando(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

【配信日時】

2026/3/12(木)19:30 - 20:30

⁡【配信内容】

１.19:30 - 19:45 メイク前におススメ！パナソニック美容家電ご紹介

２.19:45 - 20:30 竹下理恵さん(@riiiiie_127(https://www.instagram.com/riiiiie_127?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==))によるヘアメイク実演

きれいに髪を伸ばせると話題のヘアケアブランド「anummy（アニュミー）」のトライアルパウチのプレゼントキャンペーンが残りあと3日

毛先のダメージが気になり、いつも途中で髪を切ってしまう・・。そんなお悩みに寄り添い、ダメージ髪を毛先まできれいに整え、前向きでハッピーな毎日を叶えるダメージケアブランドanummy（アニュミー）(https://beautyfarm.co.jp/shop/pages/anummy)

MB1フロアではドライヤーやヘアアイロンと一緒に、アウトバスのアイテムもお試しいただけます。

【期間】

2026年3月3日（火）～3月15日（日）

・プレゼントのトライアルパウチが無くなり次第終了となります。

・回答用QRコードをスマホに読み取っていただき、館内でご回答いただきます。

・トライアルパウチの配布は、ランダムでの配布となります。

・おひとり様1点までの配布となります。

3シリーズに渡ってお届けする垢抜け美眉セミナー「Brow3」の第三弾

有料（500円）・LINE公式より事前予約制

垢抜け美眉セミナー第三弾「初心者向けアイブロウメイク編」の参加受付中。

3シリーズに渡ってお届けする垢抜け美眉セミナー「Brow3」の第三弾。

新生活に向けて、印象アップのオシャレ眉を目指したい方必見です。

・顔タイプに合わせた眉の描き方

・アイメイクに合うカラー眉メイク

第三弾は応用編になりますが、第1回、第2回に参加できなかった方もお気軽にご参加ください。

【開催日時】

2026年3月16日（月）～3月19日（木）

１.11：05～11：45 ２.12：00～12：40 ３.13：00～13：40 ４.14：00～14：40 ５.15：00～15：40

【場所】

パナソニックビューティ表参道 B1 Studio

【所要時間】

各回30分

【定員】

各回８名

【参加費】

500円(キャッシュレス決済のみ)

【予約】

事前予約制(LINE公式より)

※ストーリーハイライト「イベント情報」より事前ご予約ください

※受付〆切は、各開催日前日の17時まで

■申込方法：パナソニックビューティ表参道 公式LINEから予約受付中

https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og(https://liff.line.me/1661542083-XA0go7Og/landing?follow=%40150xoftf&lp=dmbNXs&liff_id=1661542083-XA0go7Og)

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html