【PR担当者の約半数が、デジタルPRは「成果が見えにくい」と回答】IDEATECH、「AI検索に選ばれるプレスリリース実践マニュアル」を無料公開

ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー(R)️」（https://ideatech.jp/service/report-pr(https://ideatech.jp/service/report-pr) ）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「AI検索に選ばれるプレスリリース実践マニュアル」を無料公開しました。

■「AI検索に選ばれるプレスリリース実践マニュアル」：要約

【このガイドの3つのポイント】- 見出しに疑問文を含むコンテンツはAI引用率が2倍に上昇- AI引用コンテンツの44.2%は本文の冒頭30%から抽出される- プレスリリースのAI引用数は2025年7月～12月で5倍に急増。鮮度が引用率を左右する

ChatGPTやGoogleのAI Overview（SGE）が普及したことで、ユーザーはWebサイトをクリックせずに疑問を解決できる「ゼロクリック検索」が急増しています。この環境下で、プレスリリースは従来の記者だけでなく、AIのクローラーにも正しく評価・引用されることが不可欠です。

しかし、従来のプレスリリースの書き方は「記者に読まれること」がゴールでした。LLMO（大規模言語モデル最適化）に対応したリリースは「AIのクローラーに構造を読まれ、回答文に引用されること」がゴールであり、この根本的な違いを理解したうえで設計図を描く必要があります。

本マニュアルは、AI対策・LLMOに有効なプレスリリースの書き方を「タイトル設計→リード文→本文構成→配信後検証」まで7つの具体的手法に体系化した実践ガイドです。

■「AI検索に選ばれるプレスリリース実践マニュアル」：独自調査結果

本ガイドブックでは、当社が実施した複数の独自調査の結果を掲載しています。

【調査結果】デジタルPR施策の最大の課題、第1位は「成果が見えにくい」47.4%

広報・PR／マーケティング／経営企画担当者218名を対象に行ったIDEATECH「デジタルPR活用実態調査2025」（2025年12月実施）では、デジタルPR施策の課題として「成果が見えにくい」が47.4%で最多となりました（Q5・デジタルPR実施者194名への質問）。また「戦略的な施策立案ができていない」も35.6%に達しており、「データを入れればいい」と分かっていても「どんなデータを、リリースのどこに、どんな文体で置くか」という設計図がない実態が浮き彫りになりました。

また、調査PR成功の要因として「ターゲット層の関心が高いテーマだったから」が55.4%で最多でした。

AIに引用されるかどうかも同じ原理で、ターゲットがAIに入力する質問文に対応した情報が、構造的に読める形で存在しているかどうかが分かれ目になります。

■ガイド目次

＜この資料でわかること＞- AIがプレスリリースを「取得→選別→生成」の3段階で処理する仕組みと、各段階で落とされる典型パターン- タイトルに疑問文を含める・冒頭3文に断定＋数値＋出典を集中させるなど、AI引用率を高める7つの具体的手法- 配信後にChatGPT・Gemini・Google検索でAI引用を検証し、構造を修正する実践サイクル＜こんな方におすすめ＞- プレスリリースを配信してもAI検索に引用されないと感じている広報・PRご担当者様- 「ゼロクリック検索」時代に自社の情報を正しくAIに届けたいマーケティング担当者様- LLMO対応を「理解する」段階から「実行する」段階に進みたい方

Chapter-1 AI対策・LLMOに有効なプレスリリースのやり方における現状の課題

Chapter-2 技術的背景 ― なぜAIはこの情報を無視するか

Chapter-3 AI対策・LLMOに有効なプレスリリースの書き方 ― 7つの具体的手法

Chapter-4 AI対策・LLMOに有効なプレスリリースを実行できるパートナーの見極め方

Chapter-5 結論 ― AIの調査PRならIDEATECH

■ガイドFAQ

Q. AIに引用されやすいプレスリリースのタイトルはどう書けばよいですか？

A.タイトルに「ターゲットがAIに入力する疑問文」を含めることが最も効果的です。Indig社の分析では、見出しに疑問文を含むコンテンツはAI引用率が2倍に上昇し、引用の78.4%が見出し直下の段落から取得されていました。「〇〇は何%か？」「なぜ〇〇が進まないのか？」といった疑問形をタイトルに組み込むことで、AIが「この文書はこの問いへの回答を含む」と判定しやすくなります。

Q.プレスリリースのどの部分がAIに最も引用されやすいですか？

A. 冒頭部分です。AIに引用されるコンテンツの44.2%は本文の冒頭30%から抽出されています（Indig社分析）。リード文（冒頭3文）に「誰に聞いたか（対象者）」「いつ聞いたか（時期）」「何が分かったか（数値＋断定）」の3要素を集中させることが鉄則です。「近年、〇〇が注目されています」のような曖昧な書き出しはAIにスキップされます。

Q.グラフや図表をプレスリリースに入れても問題ありませんか？

A.画像だけの掲載はNG、テキストとの併記が必須です。AIのクローラーはHTML上のテキストを取得してインデックスに登録するため、グラフを画像（PNG/JPEG）だけで掲載し、数値をテキストとして記載していないリリースは取得段階でAIの対象になりません。「42.3%が『導入済み』と回答（n=300）」のように数値・回答選択肢・サンプル数をセットでテキスト化してください。

Q.プレスリリースの配信後に何を確認すればよいですか？

A.配信後1週間以内に、ChatGPT・Gemini・Google検索（AI Overview）でリリースのテーマに関連するキーワードを入力し、自社の情報が引用されているかを確認してください。Muck Rackレポートによれば、AI引用率が最も高いのは公開から7日以内です。引用されていない場合は、リード文の断定表現・1段落複数主張・数値のテキスト化を見直し、オウンドメディアやnoteに修正版を展開することを推奨します。

Q.プレスリリースのAI引用は今後も増え続けますか？

A.はい。Muck Rack「What Is AI Reading?」レポート（2025年12月公表、100万件超のAI引用リンクを分析）によれば、プレスリリースのAI引用は2025年7月から12月にかけて5倍に増加しており、引用の半数は直近11カ月以内に公開されたコンテンツから発生しています。「鮮度」はAI引用の重要な選別基準であり、定期的な配信サイクルを維持すること自体が引用率の底上げにつながります。

