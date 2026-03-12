【Cuvee J2 Hôtel Osaka】シャンパーニュ・メゾン「テタンジェ」の世界観を辿るメーカーズディナーを開催

株式会社温故知新

「旅の目的地となる宿（＝デスティネーションホテル）」をプロデュースする株式会社温故知新が運営する「Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新」（所在地：大阪府大阪市、総支配人：井原 穂高）（以下、Cuvee J2）は、2026年6月20日（土）、シャンパーニュ・メゾン「Taittinger」（以下、テタンジェ）をテーマとした、メーカーズディナーを開催いたします。


テタンジェ ブランドアンバサダーのフォレみどり氏を迎え、6種のキュヴェを通してメゾンの哲学やスタイルを体験いただける一夜限りのイベントです。




｜ メゾンの哲学やスタイルを体験する





シャンパーニュ地方において、現在も創業家が経営を担う数少ないメゾンのひとつであるテタンジェ。シャルドネ主体のエレガントなスタイルを貫き、食事をともに楽しむシャンパーニュとして世界的に評価されています。


本イベントでは、特定のヴィンテージや比較を主題とするものではなく、テタンジェというメゾンそのものを体験することをテーマに構成しています。


ロゼからはじまり、夜をイメージしたキュヴェ、テロワールを表現するグラン・クリュ、ヴィンテージ、そしてメゾンを象徴するコント・ド・シャンパーニュへと続く流れの中で、フォレみどり氏の解説とともに、テタンジェというメゾンの世界観を6種のキュヴェで辿る内容となっています。



｜ テタンジェを6つの表情で味わうラインナップ




【当日のラインナップ】　※当日のラインナップは予告なく変更の可能性がございます。


- Taittinger Prestige Rose

　　華やかな赤系果実の香りと柔らかな口当たりが特徴。夜の始まりを告げる一杯。


- Nocturne

　　やや甘やかな設計（Sec）で、夜の時間帯を想定したキュヴェ。


- Prelude Grand Cru

　　グラン・クリュのみを使用し、テタンジェの骨格を表現する一本。


- Millesime 2018

　　ヴィンテージの個性とメゾンスタイルが融合したキュヴェ。


- Comtes de Champagne 2014 / 2007

　　シャルドネ100％のブラン・ド・ブラン。テタンジェを象徴するトップキュヴェを


　　2ヴィンテージで提供します。



｜ テタンジェ ブランドアンバサダー | フォレみどり氏



18歳で渡仏し、ボルドー大学でフランス語とワインを学ぶ。帰国後、ワイン輸入会社勤務やワイン専門店の経営を経て、2003年にワイン関連のコンサルティング・PR会社「OFFICE MIDORI」を設立。2013年よりテタンジェ ブランドアンバサダーを務める。2024年からは、テタンジェファミリーが支援するアルスノヴァ国際創作料理賞（旧テタンジェ国際料理賞）の日本担当も務めている。





｜ イベント概要


開催日　　：2026年6月20日（土）


開宴時間　：18:30 受付開始 / 19:00 一斉スタート


会場　　　：Cuvee J2 Hôtel Osaka 2階「AWA SUSHI 泡鮨」


　　　　　　〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目6-7


定員　　　：10名様


内容　　　：テタンジェ 6種


　　　　　　江戸前鮨とシャンパーニュのマリアージュをお楽しみください。



■メーカーズディナー


料金　：1名様あたり 55,000円（税込）


メーカーズディナーのご予約はこちらから :
https://res-reserve.com/restaurants/awasushi/plans/d9aee7b7-d498-4ac5-9b11-4f97942e73ce


■宿泊プラン
料金　：1名様あたり 84,000円～（税込）


　　　　（2名様1室利用時、1泊2食付き）


ご朝食：洋食または和食からお選びください


　　　　洋食 パンセット / 和食 おかゆセット


ご宿泊プランはこちらから :
https://booking.by-onko-chishin.com/booking/result?code=0193f68d-a1f8-7662-a7ea-6f618188ed72&checkin=2026%2F06%2F20&checkout=2026%2F06%2F21&type=rooms&is_day_use=false&order=price_low_to_high&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=T620&rooms=%5B%7B%22adults%22%3A2%7D%5D&mcp_currency=JPY


【本イベントに関するご予約・お問い合わせ】


Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新　06-6262-3600（受付時間 11:00～20:30）




Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新について

11の名門シャンパーニュ・メゾン（生産者）に働きかけを行い正式に許可を得た、世界初となるオフィシャル・シャンパン・ホテル。11のメゾンは、「ボランジェ」「シャルル・エドシック」「レア・シャンパーニュ」「テタンジェ」「ジョセフ・ペリエ」「ニコラ・フィアット」「ラリエ」「ジャン・ヴェッセル」「テルモン」「キュペルリー」「ドゥモアゼル」。11室ある客室全てをメゾンと共に造り上げており、世界的建築家・小川晋一氏が手掛けたミニマルで洗練されたデザインの客室では、各メゾンの歴史や想い、世界観、シャンパーニュ文化を体感いただけます。鮨とシャンパーニュのマリアージュをお楽しみいただける、カウンター10席の鮨レストラン「AWA SUSHI 泡鮨」を併設。


2025年、Small Luxury Hotels of the World（SLH）へ加盟。




＜概要＞


施設名　　：Cuvee J2 Hôtel Osaka by 温故知新


所在地　　：大阪市中央区南船場2丁目6-7


開業日　　：2024年1月13日


客室数　　：全11室


総支配人　：井原 穂高


電話番号　：06-6262-3600(代表)


Email　　 ： j2@okcs.co.jp


アクセス　：大阪メトロ心斎橋駅から徒歩7分、長堀橋駅から徒歩4分


公式サイト：https://j2.by-onko-chishin.com/(https://j2.by-onko-chishin.com/)


X　　　　 ：https://twitter.com/okcs_j2_tisser(https://twitter.com/okcs_j2_tisser)


Instagram ：https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official(https://www.instagram.com/okcs_cuveej2_tisser_official)


https://www.instagram.com/okcs_awasushi/


株式会社温故知新について　

温故知新は、「地域の光の、小さな伝道者」という理念を掲げ、宿泊施設の概念を超えた「旅の目的地」を創造する企業です。リトリート、クラフト、ゲートウェイの3つのブランドカテゴリ―を軸に、複数の「ミシュランキー」選出施設をはじめ、国内外の権威あるアワードを数多く獲得。さらに、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社」では2023年より2年連続で選出されるなど、次世代の観光市場を牽引するイノベーターとして高い評価を得ています。


その土地にしかない魅力を、滞在・食・文化といった体験を通して磨き上げ、唯一無二の価値として国内外へ発信し続けています。今後もホテル運営の枠に捉われず、日本の観光の未来を切り拓く新たな価値の創出に邁進してまいります。



＜会社概要＞


社名　　　　：株式会社温故知新


代表取締役　：松山 知樹


本社所在地　：東京都新宿区新宿5-15-14 INBOUND LEAGUE 502号室


設立年　　　：2011年2月1日


資本金　　　：3億2,500万円 （2026年1月時点）


事業内容　　：ホテル・旅館の運営及びプロデュース


公式サイト　：https://by-onko-chishin.com/(https://by-onko-chishin.com/)


企業情報　　：https://by-onko-chishin.com/company(https://by-onko-chishin.com/company)


X(Twitter) 　：https://twitter.com/okcs_official(https://twitter.com/okcs_official)


Instagram 　 ：https://www.instagram.com/okcs.official/(https://www.instagram.com/okcs.official/)


Youtube　　 ：https://www.youtube.com/@okcs-jp(https://www.youtube.com/@okcs-jp)