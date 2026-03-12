定年後も一生困らないために…知っておきたいお金知識のガイドブック『図解 いちばん親切な定年前後のお金の本』が3月18日に発売！

株式会社ナツメ社

実用書や児童書、教養書を発行する出版社、株式会社ナツメ社（東京都千代田区、代表取締役：田村正隆）は『図解 いちばん親切な定年前後のお金の本』（https://amzn.asia/d/064ugYOu）を3月18日に発売します。

■マンガ入りだから読みやすい！サクサク読める、お金知識の入門書！

定年は人生のマネープランにおける、最大の転換点です。「年金」「退職金」「定年後の働き方と収入」「雇用保険」「健康保険」「介護保険」「相続・贈与」「資産運用」など…。考えること・やることは山積みですが、損しない選択肢をとれるか、必要な手続きはなにか、心配を感じている人も多いはず。本書はそんな不安を解消するお金のガイドブックです。

まずはマンガでサクッと概要と考え方のポイントを押さえ、お金に困らない、理想の第二の人生への備えをスタートしましょう！

■複雑な制度も、必要なところだけをわかりやすく解説！

年金や、雇用保険、医療費負担などの社会保障制度はしくみ自体が複雑で、すべてを完璧に理解するのは至難の業です。そこで本書では、今とこれからのために必要な内容に絞り、カラー図解やモデルケースを用いた解説で、知識ゼロからでも要点がひと目でわかるようまとめました。

必ずしも最初から順に読む必要はありません。今の悩みや関心に合わせて、気になったトピックからページをめくってください。

■資料類も充実！安心の決定版

手続きや困った時に頼りにしたい「定年前後のお金の手続き・相談窓口」の一覧や

知っておくと得をする関連情報のコラムなど、かゆいところに手が届く記事が満載！

いつ・何をすればいいかがひと目でわかる、巻頭の定年前後の「お金の年表」も便利です。

【主なもくじ】

巻頭 定年前後の「お金の年表」

第１章 定年後の収入と支出を確認

第２章 年金の知識と受け取り方

第３章 退職金の受け取り方と運用

第４章 定年後の働き方と雇用保険

第５章 定年後の健康保険と介護保険

第６章 相続の知識と相続税対策

第７章 定年後の資産運用

巻末 定年前後のお金の手続き・相談窓口

データで見る 定年後のリアルな出費一覧

【監修者紹介】

清水 典子（しみず のりこ）

社会保険労務士 年金アドバイザー

2003年開業。「オフィス・椿」所長。年金分野に特化した社会保険労務士として2万件を超える年金請求、調査等の実績を持つ。「障害ねんきん相談室」を開設。複雑な障害年金の代理請求に取り組む。「複雑な年金制度をわかりやすくお話する」をモットーに活躍中。2017年より毎年５月発行『図解 いちばん親切な年金の本』（ナツメ社）を監修。読売新聞、日経新聞等に記事やコメント掲載。

『プレジデント』2025年1月号『年金で泣く人、年金で笑う人』、近代セールス『テラーレベルアップ講座』テキスト執筆、『わかりやすい厚生年金保険法の手引き』（共著、新日本法規出版）

伊藤 雅子（いとう まさこ）

社会保険労務士 CFP

北海道出身。日本女子大学卒業後、国際特許事務所、生命保険会社、大手百貨店系列カード会社に勤務。生命保険会社在職中、確定拠出年金業務を担当したことを機に社会保険労務士資格取得を目指し、2002年合格。主に企業型確定拠出年金の従業員向けセミナー講師、コールセンター業務を担当。その後、大手百貨店系列カード会社が顧客向けに開始した資産運用サービス部門の立上げに参加。現在は、主に、確定拠出年金の加入者向けセミナー講師として活動している。

【書誌情報】

『図解 いちばん親切な定年前後のお金の本』

監修者：清水 典子（しみず のりこ）＋伊藤 雅子（いとう まさこ）

発行：ナツメ社

定価：1,760円（税込）

仕様：B5判／192ページ／オールカラー

発売日：2026年3月18日

Amazon ⇒ https://amzn.asia/d/0aroCcMb

