大阪・関西万博で大人気「ガスパビリオン　おばけワンダーランド」を追体験できる「おばけワンダーランドゾーン」が常設で「hu+g MUSEUM（ハグミュージアム）」に登場！

Daigasグループ

大阪ガス株式会社（社長：藤原正隆、以下「大阪ガス」）の食と住まいのショールーム「hu+g MUSEUM（以下「ハグミュージアム」）」は、2025年日本国際博覧会（以下「大阪・関西万博」）で一般社団法人日本ガス協会（会長：内田高史、以下「日本ガス協会」）が出展し、大人気となった「ガスパビリオン おばけワンダーランド（以下「ガスパビリオン」）」のメインコンテンツを中心に追体験できる「おばけワンダーランドゾーン」を3月1４日（土）よりオープンします。

大阪ガスをはじめとする都市ガス業界全体が取り組むカーボンニュートラルに向けた挑戦を知っていただける内容となっていますので、ぜひお越しください。

１．おばけワンダーランドゾーンについて

ガスパビリオンは、「化けろ、未来！」をコンセプトに、おばけたちと一緒に未来に向かって「化ける」体験を楽しみながら、未来のエネルギーやカーボンニュートラルについて学べるエンターテイメント型パビリオンでした。

今回、ハグミュージアムに設置する「おばけワンダーランドゾーン」では、ガスパビリオンのメインコンテンツであったXR（クロスリアリティ）技術によるおばけたちの世界を中心に、ガスパビリオンのストーリーを追体験いただけます。

（１）公開期間：2026年３月14日（土）～ 2027年3月末（予定）

（２）場所 ：ハグミュージアム２階

（３）体験概要：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139670/table/212_1_19068bc465081c62eb8b2200b2b23a19.jpg?v=202603120251 ]

（４）その他 ：ガスパビリオンのキャラクター「ミッチー」やスタンプ、

スタッフの制服も展示しています。

おばけワンダーランドゾーンの外観おばけワンダーランドゾーンの内観２．ガスパビリオン記録サイト（日本ガス協会のHPへ遷移します）

https://www.gas.or.jp/about/jga/expoarchive2025.html

３．ハグミュージアムの概要

所在地 ：〒550-0023 大阪市西区千代崎3丁目南2番59号

開館時間［1～4階] ：10:00～18:00

開館時間［5階］ ：10:00～17:00

休館日［1～4階］ ：水曜日（祝日の場合開館）、年末年始、夏期

休館日［5階］ ：土・日・祝、年末年始、夏期

その他 ：体験によっては有料のものもございます。詳細はHPをご確認ください。

https://www.osakagas.co.jp/showroom/hug/index.html

お問い合わせ先 ：https://www.osakagas.co.jp/showroom/hug/contact.html