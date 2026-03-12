ATTACHMENT、三井アウトレットパーク入間にて期間限定POP-UP STORE を開催

株式会社WEAVA

このたび、ATTACHMENT は、三井アウトレットパーク入間にて、期間限定のPOP-UP STORE を開催いたします。

本POP-UP STORE では、過去のコレクションのアーカイブアイテムをご覧いただけます。

また、ATTACHMENT デザイナー榎本が手掛けるブランド《VEIN》のアイテムもお取り扱いしております。

■POP-UP STORE概要

2026年3月13日～2026年6月28日

三井アウトレットパーク入間 ウエストストリート 1F #1182

埼玉県入間市宮寺3169-1

04-2941-2870

本件に関するお問い合わせ先

株式会社WEAVA / ATTACHMENT 松永 E-mail: y.matsunaga@weava.co.jp

公式サイト：ATTACHMENT(https://store-attachment.com/) / VEIN(https://www.vein-official.com/)

公式Instagram：@attachment_official(https://www.instagram.com/attachment_official/) / @vein.ig(https://www.instagram.com/vein.ig/)