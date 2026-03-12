2026のお花見は「スマートに」上質な食体験を。屋外でもほかほかの料理を楽しめる宅配オードブルのワンディッシュが期間限定キャンペーンを開始

2ndTable株式会社

東京・横浜・大阪・名古屋・神戸・福岡を中心に、現在22都道府県対応の宅配オードブルサービス「1DISH（ワンディッシュ）」を展開する2ndTable株式会社（本社：兵庫県西宮市、代表：三原一馬）は、桜の開花時期にあわせて今年もお花見キャンペーンを開始いたします。

対象のオードブルセットに缶ビールをはじめとするドリンクを特典としてお付けした、期間限定のお得なキャンペーンです。

お花見ならではの悩みを宅配オードブルで解決

春の親睦イベントの定番であるお花見ですが、買い出しや設営をはじめとした準備が大きな負担となりがちです。幹事を任された担当者様が直面する「お困りごと」を、ワンディッシュがスマートに解決いたします。

オードブルは現地へお届けが可能

バラエティに富んだお料理はもちろん、本キャンペーン期間中はビールやチューハイ、ソフトドリンクが特典としてセットに含まれます。重いケースを抱えて会場まで運ぶ重労働から解放され、スマートな設営が可能です。

屋外でも上質な食体験でエンゲージメントを向上

ワンディッシュの温製料理は、公園などの火気が使えない場所でも付属の加熱式容器で簡単に温めが可能です。

「ステーキハウスのビーフピラフ」や「四川風エビのチリソース」など、温製ならではの美味しさを味わえるメニューもお楽しみいただけます。温かなお料理を囲むコミュニケーションは、参加者の満足度向上に繋がります。

配膳と後片付けのストレスを軽減

盛り付け済みの状態で届き、取り皿やお箸もお付けしているため、スムーズな設営が可能です。

取り分け・処分のしやすさまで配慮されたパッケージのため、幹事様も運営や進行の手間を最小限に、お花見ならではの親睦をお楽しみいただけます。

お花見キャンペーン概要

特典の対象

2026年3月12日～4月30日の期間中に、該当のセットをご注文いただいた方（お届け日は5月以降も対象となります）

※お電話にてご注文の場合は、口頭にてキャンペーン希望の旨をお伝えいただきますようお願いいたします。

プレゼント内容

対象セット（各メニュー10ピース入り）1点のご注文につき、以下のドリンクをプレゼントいたします。

・ビール6本

・缶チューハイ6本

・缶ウーロン2本

※2点（各メニュー20ピース）以上ご注文の場合も、ご注文数に応じてドリンクをプレゼントいたします

対象セットは２種類

35,000円セット［各10ピース入り］

全12種類。〈ステーキハウスのビーフピラフ〉〈四川風エビのチリソース〉をはじめとした温製料理と、〈ローストビーフ〉〈ハーブグリルチキン～マスタードソース～〉〈ダブルベリーのケーキ〉をはじめとした冷製料理をお楽しみいただける大充実のセットです。

35,000円セットの詳細はこちら :https://1dish.jp/products/detail/873

48,000円セット［各10ピース入り］

全14種類。〈牛肉の赤ワイン煮込み〉〈地中海風シーフードパエリア〉をはじめとした温製料理と、〈イタリア風オムレツパテ・ド・カンパーニュ〉〈サラミとレッドチェダーチーズのチャバタサンド〉〈ダブルベリーのケーキ〉をはじめとした冷製料理をお楽しみいただける豪華セットです。

48,000円セットの詳細はこちら :https://1dish.jp/products/detail/874

ご注文方法

WEBサイト・お電話のどちらからでもご注文いただけます。

※お電話にてご注文の場合は、口頭にてキャンペーン希望の旨をお伝えいただきますようお願いいたします。

「ワンディッシュ」が選ばれる理由

ワンディッシュの宅配オードブルは、従来の忘年会に見られた非効率を解消し、タイパ・コスパの両面を叶えた交流の場を実現します。

豊富なメニュー： 温製から冷製まで、100種類以上のお料理をご用意。ヴィーガンやベジタリアン、ハラルに対応したメニューも多数ございます。

一流ホテル出身シェフの味： こだわりの味わいと華やかさでイベントを彩ります。

温製料理はどこでもほかほかに：前述の通り、温製のメニューは加熱式容器にてお届けしております。オフィスや会議室・屋外など、どこでも簡単にできたての美味しさをお楽しみいただけます。

取り分けもラクラク： 盛り付け済みの状態でお届けし、取り分けやすい小分けから盛り合わせまで対応。

スピーディーな手配： ご利用日の2日前15時までご注文いただけます。

本社一括発注が可能：全国の拠点分をまとめて手配することができ、担当者様の負担を大幅に軽減します。数十名の集まりから大規模なパーティーまで、様々なニーズに対応しております。

今後の展開

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニューを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。

会社概要

2ndTable株式会社（セカンドテーブルかぶしきがいしゃ）

所在地：関東 東京都港区赤坂7丁目 赤坂今野ビル5階

関西 兵庫県西宮市西宮浜1-31

九州 福岡県福岡市南区長住2-10-32

代表取締役：三原一馬

事業内容：法人様・団体様向けのケータリング出張パーティー事業 https://2ndtable.com/

オードブルの宅配デリバリー事業 https://1dish.jp

電話番号：050-3155-1635(ご注文・お問い合わせ)

FAX：050-3457-8233

メール：info@2ndtable.com

Instagram：https://www.instagram.com/2ndtable/

X：https://twitter.com/2ndTable