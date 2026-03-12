【湖池屋推しキャラ総選挙 結果発表】推しキャラNo.1に選ばれたのは…「スリーポリンキーズ」！- No.1を記念し、スリーポリンキーズ公式Xアカウントも立ち上げました

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、ファンサイト「湖池屋GOGO！ランド」のオープンを記念し、第1回「湖池屋推しキャラ総選挙」を2026年2月16日～3月8日まで実施しました。「湖池屋GOGO！ランド」内にて、約7,500件ものご投票をいただいた結果、最も推された湖池屋キャラクターは「スリーポリンキーズ」に決定しました。

「湖池屋推しキャラ総選挙」は、湖池屋を代表する9キャラクターの中から、ファンのみなさまの投票によって人気No.1を決定する企画です。第1回となる今回の実施では、1位に「スリーポリンキーズ（ポリンキー）」、2位に「ヒーおばあちゃん（カラムーチョ）」、3位に「ピンキーモンキー（Pinky）」が輝きました。



1位に選ばれた「スリーポリンキーズ」は今後オリジナルグッズの制作も予定しており、グッズの内容については「湖池屋GOGO！ランド」内で実施するアンケートを通じて、ファンのみなさまの声を反映しながら決定してまいります。



【湖池屋GOGO！ランドURL】https://gogoland.koikeya.co.jp/

※「湖池屋GOGO！ランド」は、相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」で運用されています。

また、今回の「湖池屋推しキャラ総選挙」でNo.1に選ばれたことを記念し、「スリーポリンキーズ」のXアカウントを新たに立ち上げます。本アカウントでは、スリーポリンキーズのメンバーであるジャン・ポール・ベルの日常をお届けしてまいります。今後の進展にもぜひご期待ください！



【スリーポリンキーズ 公式Xアカウント】https://x.com/polinkykoikeya



▲▲▲今回の投票結果を受け、スリーポリンキーズより喜びの声が届いています▲▲▲



ジャン）みなさん、たくさん投票してくれてありがとうございます！

ポール）ぼくたちは、1990年の発売以来、ジャン・ポール・ベルの「スリーポリンキーズ」としてトリオでがんばってきました。

ベル）今回“No.1推しキャラ”に選ばれたので、未だに謎に包まれたままの“三角形のヒミツ”について明かそうと思いましたが、コイケヤの人からダメと言われたので、やっぱり三角形のヒミツは…教えてあげないよ♪



トリオ）これからも「スリーポリンキーズ」みんなで力をあわせ、サクサクさんかくのかるーい食感と楽しいおやつ時間をお届けします！これからもよろしくお願いします▼▼▼

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）