TVer、「わたしのTVerログ2025」を公開

民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、1年間のTVer視聴を振り返る「わたしのTVerログ2025」を公開しました。

■「わたしのTVerログ2025」で振り返る、1年間の視聴体験

「わたしのTVerログ2025」は2025年の1年間、あなたがTVerとどのような時間を共に過ごしたかを振り返る企画です。TVer IDのログインデータに基づき、総再生時間やよく見たジャンル、あなたの視聴傾向から診断された「視聴タイプ」など、あなたがTVerと過ごしてきた時間を振り返ることができます。

１.TVerでの視聴を振り返る

2025年に視聴したエピソードの総数や、よく見ていたジャンルの比率をグラフ化。ドラマ、バラエティ、アニメなど、あなたの1年を彩ったカテゴリーがひと目でわかります。

２.あなたにとっての「今年の顔」は？

2025年に最も多く画面越しに時間を共にしたタレントを表示。「最もよく見たタレント」として振り返ります。

３.あなたの「視聴タイプ」をキャラクターで表すと？

あなたにとって「TVerがどのような存在だったか」を独自のキャラクターで表現します。

「わたしのTVerログ2025」はスマートフォンまたはタブレットのTVerアプリから「マイページ」にある「あなたとTVerの2025年を振り返ろう！」からアクセスいただけます。

※TVer IDにログインした状態でマイページをご確認ください。

詳しい参加方法はTVerお知らせページよりご確認ください。

https://help.tver.jp/hc/ja/articles/55655496938265

TVerは、テレビをアップデートし、「場所」や「時間」から“開放”することで、コンテンツを身近に、自由に楽しむ機会を提供します。今後も、ドラマやバラエティはもちろん、スポーツコンテンツやアニメ、報道、ローカル局による制作番組、過去に話題となったアーカイブ作品の配信など、コンテンツのさらなる拡充を図り、ユーザーの皆さまのご期待に添えるよう、サービスの向上に尽力してまいります。

■民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」について（ https://tver.jp/(https://tver.jp/) ）

民放各局が制作した安心・安全なテレビコンテンツを、いつでもどこでも完全無料でお楽しみいただける国内最大級の動画配信サービスです。パソコン、スマートフォン・タブレット、テレビアプリでの常時約800番組の見逃し配信のほか、スポーツ等のライブ配信、民放5系列のゴールデン・プライムタイムを中心とした番組のリアルタイム配信（地上波同時配信）※を実施しています。

※リアルタイム配信は、パソコン、スマートフォン・タブレットアプリでのみ実施しています。テレビアプリおよびChromecastを利用した視聴はできません（ニュース速報、緊急地震速報等、リアルタイム配信では一部テロップが表示されないものがあります）。ライブ配信は、スマホ・タブレット・PC・TVerテレビアプリ（一部コンテンツ）で視聴可能です。