利尻ヘアカラーシリーズ「利尻カラーシャンプー」が染毛力149％アップ※1を実現し、発売以来13年目のリニューアル発売！

株式会社ピュール化粧品OEM・ODMメーカーの株式会社ピュール(所在地：福岡県糸島市 代表取締役社長：井上 一郎) はこの度、シリーズ累計3,600万本※2を突破した利尻ヘアカラーシリーズの人気商品「利尻カラーシャンプー」を発売以来13年目のリニューアル発売いたします。新色マロンブラウンを加えた５色展開で2026年4月1日より発売開始いたします。

■商品特徴

毎日のシャンプーで、待ち時間なく白髪を染める※3

洗うたび 徐々に白髪が目立ちにくくなるカラーシャンプー。

今までより 深く、早く、艶やかに。染毛力149％アップ※1を実現。

【シリーズ紹介】

肌の弱い女性でも、手軽に白髪染めを。

「利尻昆布」のチカラで、悩める女性に寄り添う利尻シリーズ

女性の髪悩みで常に上位にあがる「白髪」。白髪染めは、頭皮への負担になりやすい方が多く、創業者自身も肌が弱かったことから、「肌が弱い女性でも使える白髪染めを」と開発したのが利尻シリーズでした。

当時利尻島で出会った「利尻昆布」のチカラを余すことなく配合。頭皮にうるおいを与えながら白髪染めが出来る、それこそがサスティが追い求めた“自然派で無添加な白髪染め”の誕生でした。サスティ誕生から20年以上を経て、長年にわたり研究してきた髪のこと、肌のこと、成分のこと、さらにお客さまのお声に真摯に向き合い研究を続けて開発した、新・利尻カラーシャンプーです。

【商品詳細】

１. 染毛力149％アップ※1。放置時間ゼロで、待ち時間なく白髪を染める※3。

お客様のお声から「染毛力」にこだわって開発を進め、染毛力149％アップ※1を実現しました。



配合する色素量ではなく、「髪に吸着する色素量」が最も重要であると考え開発した、独自のカラーブースト処方を採用。さらに、一度染めた色素を定着させるために「カラーキャッチ成分※4」を配合し、髪に吸着する色素量を最大化します。白髪の染まる時間が早く、より深く艶やかな仕上がりをご体感いただけます。

１. オリジナル成分 利尻昆布のパワーアップ。

従来の天然利尻昆布エキス※5に加え、「30倍濃縮利尻昆布エキス※5」を新配合。従来のエキスと比べて、エキス中の成分を約30倍に高めた利尻昆布エキスで頭皮に潤いを与えます。

さらに、世界初※6 「利尻昆布発酵液※7」を贅沢に配合！ 利尻昆布を乳酸菌発酵させたエキスで髪1本1本に潤いを与えます。従来の天然利尻昆布エキスを含めて3つの利尻昆布オリジナル成分を配合することで利尻昆布のチカラを余すことなく凝縮！

１. 年齢変化による髪のエイジング悩みにアプローチ。

ハリコシ付与成分※8を配合し、白髪染めしながら髪の表面に薄く均一なヴェールをつくることで根元から自然に立ち上がり若々しい印象に導きます。さらに、洗髪時や仕上がり時の髪のきしみやごわつきを軽減し、指通りなめらかにしっとりまとまる仕上がりです。

２. 毎日使うものだから、使いやすさを大幅に向上。

毎日使うシャンプーだからこそ、お客様が心地よく使っていただけるよう泡立ちや泡質の良さ、すすぎやすさ、手や浴室への汚れの付きにくさも追究。たっぷりの濃密泡で頭皮や髪の根元までしっかり洗いながら、髪1本1本を効率よく染め上げます。手間に感じやすいすすぎ時の色水が出なくなるまでの時間が早くなり、すすぎ時間の短縮を実現しました。また、今までより髪の染毛力は高いのに従来品同様に手や浴室への汚れ付着が少ない特徴を踏襲しています。

●定番色に新色を加えた５色展開

従来の人気色はそのままに、より白髪が目立ちにくく黒髪に自然になじむ色揃えに改良しました。今までよりも深く艶やかな色に仕上がります。

・ブラック ：黒髪になじむ自然な色合いのブラック

・ダークブラウン：落ち着いたシックなブラウン

・ハニーブラウン： 赤みを抑えた明るめのブラウン（旧ナチュラルブラウンに近い）

・ローズブラウン： 赤みをおびた明るめのブラウン（旧ライトブラウンに近い）

・マロンブラウン： まろやかで自然な色合いのブラウン

●無香料・無添加処方

ジアミン、パラベン、シリコーン、鉱物油、酸化剤 無添加。

※パッチテスト、アレルギーテスト済み（全ての方に皮膚刺激やアレルギーが起こらないということではありません。）

※1 従来品比較（新色マロンブラウンは対象外）（自社調べ）

※2 利尻ヘアカラーシリーズ／2009年6月から2025年12月までの累計販売本数（自社調べ）

※3 本商品は髪表面を着色する白髪用カラーシャンプーです。

※4 シクロヘキサン-１，４-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール（ヘアコンディショニング成分）

※5 リシリコンブエキス（潤い成分）

※6 本成分はPCPC（Personal Care Products Council）により、世界で初めてINCI名称を付与されました（2025年12月現在、当社調べ）。

※7 乳酸桿菌/リシリコンブ発酵液（潤い成分）

※8 ポリクオタニウムー22、トシルバリンNa（ヘアコンディショニング成分）

■商品規格

利尻カラーシャンプー 全５色

200ml 通常価格 3,960円（税込）

500ml 通常価格 8,690円（税込）

色展開 ブラック／ダークブラウン／ローズブラウン／ハニーブラウン／マロンブラウン

■販売について

2026年4月1日より、公式サイト、各ECサイト、全国の取扱店舗にて販売開始。

公式サイト https://www.sastty.com/