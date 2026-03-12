毎日新聞校閲センターのイベント、ゲストは元アナウンサーの滝島雅子さん！

株式会社毎日新聞社

毎日新聞社は3月26日（木）19時から、校閲センターが運営するサイト「毎日ことばplus」でオンラインイベント「ことば茶話」第16回を開催します。「お耳を拝借 声で伝える放送のことば(https://salon.mainichi-kotoba.jp/archives/277515)」と題した今回は、元NHKアナウンサーで、現在は十文字学園女子大学教授の滝島雅子さんをお迎えします。

「ことば茶話」は、毎日ことばplusに月額1500円で有料会員登録（こちらをご参照ください(https://salon.mainichi-kotoba.jp/plan)）をした方が申し込み・追加料金なしでリアルタイム視聴もアーカイブ視聴もできるというものです。「茶話」のように気軽な雰囲気の中で、毎回「ことば」にまつわるゲストをお呼びし、校閲記者がお話を伺っています。

～今回は有料会員以外の方も別途お申し込み・チケット購入でご視聴になれます～

今回は、有料会員以外の方もPeatixでのお申し込みにより、視聴していただけます。視聴チケットは2000円です。お申し込みはこちら(https://peatix.com/event/4895637/view)です。

滝島さんはアナウンサーを経て、NHK放送文化研究所主任研究員として、放送で使われることばの調査・研究に携わってきました。現在は「美化語」（敬語の一つで主に「お」を付けて上品に丁寧に言うことば）をはじめ待遇コミュニケーションの調査研究に取り組む傍ら、大学では主に音声表現を中心に学生の指導にあたり、学内外で朗読の指導も行っています。

新聞は文字と写真、放送は音声と映像。同じ報道の仕事でも、その伝え方には違いがあります。今回のイベントでは美化語の話題や、アクセントなども含め放送の現場でことばがどのように扱われているのかを伺います。「声で伝える仕事」ならではの工夫や苦労についても、具体的なエピソードを交えてお話しいただきます。声で伝えるために気をつけるべきことなどを、視聴者の方も一緒に実践的に学ぶコーナーも予定しています。

視聴者の方からの質問も募集していますので、滝島さんに聞いてみたいことなど、こちらのフォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=odDitsikJk6tLwqEA11oqC2zyIgju29JoUTGJJ0GgTRUOVZCUDI2MlRMU0Y2S0wyWERHR1ZOQzRGSS4u&route=shorturl)からお気軽にお寄せください。

＜ゲスト＞

滝島雅子

十文字学園女子大学教育人文学部教授。NHK財団社会貢献事業本部ことばコミュニケーションセンター専門委員。元NHKアナウンサー。仙台市生まれ。1990年に日本放送協会（NHK）にアナウンサーとして入局。初任地のＮＨＫ福島放送局を経て、東京アナウンス室。主に「おはよう日本」「ニュース7」など報道番組のキャスター・リポーターを担当。2012年からは、ＮＨＫ放送文化研究所主任研究員として放送で使われることばの調査研究に従事。20年からは、ＮＨＫ放送研修センター（現ＮＨＫ財団）にて、職員研修などを担当。23年8月にＮＨＫを退職後、現職。ＮＨＫ財団専門委員としては、年に数回、全国各地で開催している防災ワークショップでファシリテーターを務めるほか、ＮＨＫ学園にて朗読講師などとしても活動。

＜聞き手＞

平山泉

大津市生まれ、京都・東京育ち。1992年毎日新聞社入社。以来、2006～08年の大阪本社時代を含め一貫して校閲記者を務める。25年版の毎日新聞用語集では用語幹事として改訂作業に携わる。18年にイベント「国語辞典ナイト」に出演するなど校閲と国語辞典の関係について発信している。共著に「校閲記者の目」「校閲記者も迷う日本語表現」など。

＜ゲストへの質問を募集します＞

クマ、令和……あの語のアクセントが気になる、アナウンサーになるには、アクセント辞典を使いこなしたい――など、滝島さんに尋ねてみたいことがあればぜひお寄せください。

いただいた質問はトークの内容に織り交ぜるなどし、イベントの際にできるだけお答えします。

こちらのフォーム(https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=odDitsikJk6tLwqEA11oqC2zyIgju29JoUTGJJ0GgTRUOVZCUDI2MlRMU0Y2S0wyWERHR1ZOQzRGSS4u&route=shorturl)に記入のうえ、ご送信ください。

当日もＱ＆Ａコーナーを設けますので、視聴しながら気になったことなどもお気軽にチャットでお寄せください。

※進行の都合上、すべての質問には答えられない場合があります

＜イベント概要＞

イベントはZoomを利用して行います。Zoomをインストールしてお待ちください。

有料会員の皆さんに前日までにメールで視聴URLをお送りいたします。当日でも１時間前までにご登録くだされば、視聴URLをお送りいたします。

今回は有料会員以外の方もPeatixでのお申し込みにより、視聴できます。下記【お申し込み】をご覧ください。

・有料会員など会員制度についてはこちら(https://salon.mainichi-kotoba.jp/plan)をご覧ください。

・メールが見つからない場合は迷惑メールフォルダーをご確認ください。ご不明な点があれば、お問い合わせください（お問い合わせフォーム https://salon.mainichi-kotoba.jp/contact）。

【日時】2026年３月26日（木）19:00～20:30（18:45入場開始）

（アーカイブあり）

【会場】Zoomウェビナー（＊）

【お申し込み】以下のいずれかになります

◆毎日ことばplusに有料会員登録→お申し込み・視聴料とも不要

すでに有料会員登録をした方、イベントまでに有料会員登録をした方には視聴ＵＲＬをお送りしますので、イベントへの申し込みも視聴料もなくご覧になることができます（イベント当日の登録でも視聴ＵＲＬをお送りしますが、開始１時間前までに登録手続きをお願いします）。

有料会員は会費1500円で今回のイベントリアルタイム視聴だけでなく、今回のアーカイブ（４月末まで）や前回のアーカイブ（３月末まで）も視聴できます。

毎日ことばplusのサービス体制見直しにより、有料会員の課金と新規登録は３月末までで終了し、有料会員コンテンツの更新も４月末までで終了しますが、３月末までに登録した方は、４月以降も、公開済みの「学べるゲラ」「校閲グッジョブ！」「毎日新聞用語集デジタル版」という有料会員向けサービスを会費なしでご利用になれます。

毎日ことばplusの会員制度や有料会員登録の方法はこちら(https://salon.mainichi-kotoba.jp/plan)をご覧ください。

◆有料会員でない方→Peatixでお申し込みを

有料会員以外の方もPeatixでのお申し込み・視聴チケット（2000円）ご購入により、視聴していただけます。１カ月程度のアーカイブ配信もあります。お申し込みはこちら(https://peatix.com/event/4895637/view)です。

＊Zoomウェビナーの参加方法

パソコンやタブレット、スマートフォンで配信を見ることができます。

事前にZoomアプリのインストールをお願いします。

(1)パソコンから参加する場合

以下のURL（Zoomダウンロードセンター）から、事前に「Zoomデスクトップ クライアント」をダウンロードして実行してください。

https://zoom.us/download

開始時間になりましたら、招待URLをクリックして参加できます。

(2)スマートフォン、タブレットから参加する場合

以下のURLから、事前に「Zoom Cloud Meeting」をダウンロードしてください。

・iPhone / iPad

https://apps.apple.com/us/app/id546505307

・Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

開始時間になりましたら、招待URLをクリックして参加できます。

【ご注意】

・お使いのパソコン、スマホ、タブレットやブラウザーの設定によって手順が異なりますので、Zoom公式サイトを確認ください。

・参加者側のインターネット環境による通信不良や切断、Zoomアプリの障害により視聴できない場合は、責任を負いかねますのでご了承ください。

・第三者とのイベント招待URLの共有や貸与、イベントの録画や録音、SNSを含む他の媒体への転載は著作権の侵害になりますので、固くお断りいたします。

・インターネット環境による接続、音声、映像の乱れや技術的なお問い合わせには対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。

■本件に関するお問い合わせ

毎日新聞校閲センター「毎日ことばplus」お問い合わせフォーム

https://salon.mainichi-kotoba.jp/contact