広島大学 東広島キャンパスに誕生する研究棟に「知るカフェ」がオープン ～3月27日(木)15時オープニングセレモニー開催、就活や共同研究の活性化に期待～

株式会社エンリッション（ENRISSION Inc.）

株式会社エンリッション（京都府京都市、代表取締役 柿本優祐、以下、当社）は、全国で展開する学生限定のキャリア支援カフェ「知るカフェ」を、広島大学の東広島キャンパスに「知るカフェ広島大学店」としてオープンします。

これに合わせ、3月27日(金)15時よりオープニングセレモニーを開催することになりました。大学関係者や「知るカフェ」利用の有力企業、「知るカフェ」を運営する広島大学の学生スタッフも揃います。広島大学における、異分野融合型の研究と研究成果を社会に生かす産学連携を加速する拠点としての役割を担う研究棟（名称：Science Knot）に「知るカフェ」ができることで、学生・研究者・入居企業の日常的な交流がより促進されることが期待されています。

報道関係者の方々に「知るカフェ」を知っていただきたく、オープニングセレモニーに続き、企業と学生の交流会も実施します。ご自由にご見学やインタビューもしていただけます。

■「知るカフェ」とは？

東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学をはじめ、全国大学内外で展開する学生限定のキャリア支援カフェです。就活生だけでなく大学1年生、2年生のキャリア形成も支援しています。企業と学生のオフラインの採用プラットフォームとして運営し、企業と学生との繋がりを創出しています。店内では、学生に対して、高品質のドリンクに加え、企業と交流できる機会を提供しています。

■「知るカフェ」広島大学店の特徴

「知るカフェ広島大学店」は、キャンパスゲート1を入ってすぐの場所にある、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学の連携による産学官連携・共同研究の施設整備事業」と「国立大学先端施設整備費補助金」を活用して整備された合築型の研究棟で、2026年1月に竣工、2026年4月供用開始の地上6階建て施設内の1階にオープンします。この研究棟は、半導体・超物質研究を核とした異分野融合型の研究を推進する拠点で、研究室・共同研究スペース・交流空間を一体的に配置し、学生・研究者・入居企業が日常的に交わることにより、産学官連携と異分野融合研究を加速させることを目的としています。 広島大学では、研究成果を社会に生かす産学連携を重要な柱の一つとしており、この研究棟は、分野や所属の枠を越えて人が集まることで、基礎研究から異分野融合研究、実用化までをスムーズにつなぐ役割を担う拠点として位置づけられています。

「知るカフェ」のキャリア支援の側面と合わせ、共同研究等での企業とのコラボレーションを生む環境づくりにも寄与できると期待されています。

■Meetupとは

「知るカフェ 広島大学店」オープニングセレモニーのご案内

【オープニングセレモニー】

日時：2026年3月2７日(金) 15時～15時45分

会場：「知るカフェ」広島大学店／東広島キャンパス

(バス停：広大中央口からゲート1入って左手(東側)すぐ)

【企業と学生の少人数交流会「Meetup」（ご見学いただけます）】

日時：2026年3月27日(金)15時45分～16時30分ごろ

会場：同上

「知るカフェ」広島大学店

■会社概要

代表者：代表取締役 柿本優祐

所在地：京都市上京区 創業：2013年

主要事業：採用プラットフォーム「知るカフェ」運営事業

HP: https://corp.enrission.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社エンリッション 広報室 寺田律子

MAIL：ritsuko.terada@enrission.jp TEL：090-9997-0457