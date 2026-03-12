ラグジュアリーファニチャーブランド 「ポルトローナ・フラウ」より、新作コレクション「The Five Seasons Collection」が登場

株式会社ヤマダデンキ

イタリアを代表するラグジュアリーファニチャーブランド「Poltrona Frau（ポルトローナ・フラウ）」は、新作コレクションの展示販売をポルトローナ・フラウ東京青山では2026年3月12日（木）より、ポルトローナ・フラウ大阪では3月13日（金）より開始いたします。

2025年ミラノ・デザイン・ウィークで発表され、大きな注目を集めた「The Five Seasons Collection（ファイブ・シーズンズ・コレクション）」は、春・夏・秋・冬の四季に加え、自然や感覚、調和のエッセンスが融合する“第五の季節”というコンセプトをもとに構想されたものです。家具、素材を通じて、ポルトローナ・フラウならではのクラフツマンシップと現代的なライフスタイル提案を体現しています。

本コレクションでは、ルドヴィカ＆ロベルト・パロンバによるソファ「Blisscape（ブリスケープ）」や、日本人デザイナー大城健作氏による人気シリーズ「Leplì（レプリ）」に新たなラインアップとして加わったチェアなど、多彩な新作を展開しています。

イタリア最高峰のファニチャーブランドとして、伝統を受け継ぎながら常に進化を続けるポルトローナ・フラウ。時代を超えて愛されるエレガンスと現代的な快適性が融合したラグジュアリーな世界観をご体感ください。

Poltrona Frau Tokyo Aoyama （ポルトローナ・フラウ東京青山）

所在地 東京都港区南青山5-2-13

TEL 03-3400-4321

営業時間 11:00～19:00

定休日 水曜日 ※祝日は営業

URL https://www.idc-otsuka.jp/poltrona-frau-tokyo-aoyama/shop/aoyama

Poltrona Frau Osaka（ポルトローナ・フラウ大阪）

所在地 大阪府大阪市中央区道修町3-6-1

TEL 06-6201-4321

営業時間 11:00～19:00

定休日 水曜日、土曜日 ※祝日は営業

URL https://www.idc-otsuka.jp/poltrona-frau-tokyo-aoyama/shop/osaka

Poltrona Frauの日本国内正規代理店は、株式会社ヤマダデンキ インテリア家具事業部です。

フラッグシップ限定品以外のPoltrona Frau製品はIDC OTSUKA各店舗でもご覧いただけます。

【新商品概要】※掲載は税込価格です。

BLISSCAPE（ブリスケープ）

Designer：Ludovica Serafini + Roberto Palomba

（ルドヴィカ・セラフィーニ ＋ ロベルト・パロンバ）

現代の暮らしに求められる快適性とウェルビーイングを追求したモジュールソファです。“Bliss（至福）”と“Escape（逃避）”を掛け合わせた造語で名づけられた本作は、エレガントなフォルムに、やわらかく包み込むようなクッション構造を取り入れ、豊かなボリューム感とリラックス感あふれる座り心地を実現しています。モジュール式の構成により、空間やライフスタイルに応じて自由なレイアウトが可能。張地はPelle Frau(R)レザーまたはファブリックから選択でき、背もたれクッションにはリクライニング調整機能を備えるなど、よりパーソナルな快適性を実現しています。快適性、美しさ、機能性を融合させた「 Blisscape（ブリスケープ）」は、日常に“心と身体を解き放つ、くつろぎのひととき”をもたらします。

W3480×D1710-1860×H860-940/SH440mm 4,224,000円～

LEPLÌ （レプリ） SMALL ARMCHAIR / CHAIR

Designer：Kensaku Oshiro

日本人デザイナー、大城健作氏が手掛ける「Leplì」コレクションに、新たに Small Armchair（アーム付き）とChair（アームなし）の2モデルが加わりました。コンパクトでエレガントなフォルムは、ダイニングからラウンジスペースまで幅広いシーンに調和します。

柔らかなプリーツやクラシックなステッチなど、仕立ての美しさを想起させるディテールが特徴です。女性のドレスを思わせる優美なシルエットと、ウエストを引き締めるようなレザーバンドのアクセントが、洗練された存在感を生み出しています。ベースは固定式、回転式、キャスター付きの3タイプを展開しています。張地はPelle Frau(R)レザーやファブリックなど多彩な組み合わせからお選びいただけます。

アーム付き固定式（写真左）：W640×D545×H765/ SH480mm 462,000円～

アームレス固定式（写真右）：W480×D570×H810/ SH480mm 363,000円～

MESA ELLIPSE （メサ・エリプス）

Designer：Lella and Massimo Vignelli（レッラ＆マッシモ・ヴィネッリ）

ポルトローナ・フラウの象徴的なテーブル「Mesa」シリーズに、楕円形の天板を特徴とする新モデル「Mesa Ellipse」が加わりました。1970年代にレッラ＆マッシモ・ヴィネッリによってデザインされた「Mesa」の美学を受け継ぎながら、より柔らかなフォルムを取り入れたエレガントなデザインが特徴です。

楕円形の天板と円柱の脚という二つの要素で構成され、余計な装飾を排することで素材とフォルムそのものの美しさを際立たせています。繊細な大理石の天板と、力強い存在感を放つ円柱ベース。そのコントラストが空間に印象的な表情を生み出します。高品質な大理石の天板は一枚ごとに異なる模様を描き出し、流れるような表情がシンプルなフォルムに豊かさと気品を添えます。

W2500×D1300×H750mm 4,290,000円

DOWNTOWN LOUNGE（ダウンタウン・ラウンジ）

Designer：Jean-Marie_Massaud（ジャン・マリー・マッソー）

ジャン・マリー・マッソーによる「Downtown Lounge」は、柔らかな曲線で構成されたシートが身体を包み込むラウンジチェアです。座面と背もたれにはポルトローナ・フラウを象徴するPelle Frau(R)レザーを使用し、上質な質感と快適な座り心地を実現。回転式ベースを備え、リビングだけでなくワークスペースやラウンジ空間にも調和します。

同シリーズのオットマンはチェアと同じ素材・仕上げで統一され、脚をゆったりと伸ばしてくつろげる快適性を高めます。チェアと組み合わせることで、より洗練されたラウンジ空間を演出します。

ラウンジチェア W710×D890×H1040/SH415mm 1,122,000円～

オットマン W590×D485×H400mm 462,000円～

DUO COLLECTION（ドゥオ・コレクション）

Designer：Roberto Lazzeroni（ロベルト・ラッツェローニ）

ポルトローナ・フラウと、優れた木工技術で定評のある高級家具ブランド、チェコッティ・コレツィオーニとの協働によって誕生したコレクションです。イタリアの“Dolce Vita（甘い生活）”にインスピレーションを受け、人生の喜びやエレガンスを表現した本コレクションは、両ブランドが誇る卓越したクラフツマンシップと美意識が融合したものです。どこか懐かしさを感じさせるレトロな佇まいと、やわらかなフォルムが魅力。日常にエレガンスと心ときめく瞬間をもたらします。

DUO BED（ドゥオ・ベッド）

丸みを帯びたフォルムを特徴とするDUOコレクションのデザインを受け継いだベッドです。フレームから張り出すように設計されたパッド入りヘッドボードは、包み込むような印象を生み出し、取り外し可能なキルティングには立体感のあるマトラッセステッチが施されています。

構造はスチールフレームを基盤とし、ベースにはリンデンウッドまたはチューリップウッドのストラットを採用。全体を軽やかなパディングで包み込み、上質な質感に仕上げています。円筒形の脚部はアルミニウム製で、ベッド本体と同じPelle Frau(R)レザーで張り込まれています。サイズや張地は複数のバリエーションから選択可能で、ヘッドボード背面にはポルトローナ・フラウのロゴが刻印されています。

W2330×D2440×H1150mm 2,486,000円～ ※マットレス別売

DUO HIGH DRAWER CHEST（ドゥオ・ハイドロワーチェスト）

空間にエレガントで落ち着いた印象をもたらす収納家具。上質な素材感と丁寧な仕上げにより、洗練された存在感を生み出しています。引き出しは収納力と使いやすさを兼ね備え、寝室やリビングで活躍します。

W600×D460×H1240mm 4,213,000円～

DUO NIGHT TABLE（ドゥオ・ナイトテーブル）

ベースに無垢のアッシュ材を使用したナイトテーブル。引き出し付き、棚付き、クロスバー仕様の3タイプからお選びいただけます。

引き出し付きタイプは、角を美しく成形した無垢材の引き出しを備え、前面下部には開閉しやすい一体型ハンドルを設けています。天板は複数の仕上げから選択可能で、寝室空間に上質なアクセントを添えます。

大理石：W570×D420×H530mm 770,000円～

ガラス：W570×D420×H530mm 605,000円～

木 ：W570×D420×H530mm 484,000円～

レザー：W570×D420×H530mm 539,000円～

DUO VANITY DESK（ドゥオ・ヴァニティデスク）

エレガントで洗練されたデザインのドレッシングデスク。無垢のアッシュ材を使用し、やわらかな曲線を描くフレームが優雅なシルエットを生み出します。

大きな円形ミラーは角度調整が可能で、ディテールには真鍮を採用。ミラーの両側には小物を置ける棚を備え、身支度に必要なアイテムを整えることができます。機能性とエレガンスを兼ね備え、寝室やプライベート空間を美しく引き立てます。

W1050×D585×H1300mm 1,947,000円～

MEMORIA（メモリア）

Designer：Six N. Five（シックス・エヌ・ファイブ）

アルゼンチン出身でバルセロナを拠点に活動するSix N. Five（シックス・エヌ・ファイブ）がデザインしたラグ。光と自然というテーマを探求する中で生まれたグラフィック作品から着想を得ています。水面に反射する太陽の美しさをイメージしたデザインは、モノクロームのベースに繊細なニュアンスの重なりが生まれ、動きのある表情と滑らかなエレガンスを空間にもたらします。

シルク100％の手織りで仕上げられ、同系色のグラデーションによる2色のカラーバリエーションを展開しています。アートとクラフツマンシップが融合したラグジュアリーな一枚です。

W2500×H3500mm 3,080,000円

GEOMETRIC PATTERN CUSHIONS（ジオメトリックパターン・クッション）

Designer：Simona Cremascoli（シモーナ・クレマスコリ）

Pelle Frau(R)レザーを用いた装飾クッションです。鮮やかなカラーと幾何学的なパターンが特徴で、ソファやアームチェア、ベッドのコーディネートにアクセントを添えます。パターンは「Blossom Chain」と「Loop Loom」の2種類を展開。控えめでありながら印象的なデザインは、さまざまなインテリアに調和しながら空間に彩りをもたらします。サイズは2種展開。

W470×H470mm 176,000円

W570×H350mm 154,000円

TRAVELLER’S COLLECTION（トラベラーズコレクション）

ポルトローナ・フラウの「Beautilities」コレクションは、日常のさまざまなシーンを豊かにするアクセサリーや小物を提案するシリーズです。テーブルやオフィス、アウトドアなど多様な場面に寄り添い、細部まで丁寧に仕上げられた小さなラグジュアリーアイテムが、日常にさりげない彩りをもたらします。

このコレクションの一つとして誕生した「Traveller’s Collection」は、旅の時間を上質に彩るトラベルアイテムのシリーズ。シンプルさの中にエレガンスを見出すデザイン思想のもと、タイムレスで洗練されたフォルムをPelle Frau(R)レザーで丁寧に仕立てています。週末の小旅行から長い旅まで、さまざまなシーンに寄り添うコレクションです。

「Travel Bag」は、週末の旅行に最適なクラシックなレザーバッグ。バッグ全体に沿って縫い付けられた2本のハンドルに加え、ショルダーストラップの取り付けも可能です。ポルトローナ・フラウのロゴがあしらわれています。

「Backpack」は、洗練されたミニマルデザインのレザーバックパック。フロントにはオープンポケットを備え、バッグの輪郭に沿って配置されたファスナーにより、スムーズに開閉できます。

スモールレザーグッズは、ドキュメントホルダー、ノートブック、カードホルダーの3種を展開。Pelle Frau(R)レザーにカラフルな装飾パターンを施し、折りたたみ式のドキュメントホルダーにはパスポートや身分証を収納できるポケットを備えています。すべてのアイテムの内側には、ポルトローナ・フラウのロゴがエンボス加工で施されています。

トラベルバッグ W600×D250×H300mm 330,000円

バックパック W360×D200×H450mm 264,000円

パスポートホルダー W202×H140mm 56,100円

カードホルダー W150×H102mm 40,700円