フォルナセッティ × ポルトローナ・フラウ 　イタリアのクラフツマンシップと美意識が宿るコラボレーションモデルが登場

イタリアを代表するラグジュアリーファニチャーブランド「Poltrona Frau（ポルトローナ・フラウ）」は、ミラノを拠点とするデザインアトリエ「Fornasetti（フォルナセッティ）」とのコラボレーションモデルの販売を、ポルトローナ・フラウ東京青山にて2026年3月12日（木）より、ポルトローナ・フラウ大阪にて3月13日（金）より開始いたします。

本コラボレーションでは、ポルトローナ・フラウの歴史を象徴するアームチェア「1919」とトランク型ドリンクキャビネット「Isidoro（イシドロ）」という2つのアイコニックなプロダクトを、フォルナセッティを象徴するモチーフとして知られる「Ultime Notizie（ウルティメ・ノティツィエ）」で再解釈しました。

「Ultime Notizie」は、1950年にイタリアを代表する芸術家、ピエロ・フォルナセッティが生み出した代表的なモチーフの一つで、新聞の断片を思わせるグラフィックの上を蝶が舞う独創的なデザインが特徴です。タイポグラフィやイラストが織りなす視覚的なリズムは、フォルナセッティならではの幻想的で詩的な世界観を表現しています。

ポルトローナ・フラウが培ってきた卓越したクラフツマンシップと、フォルナセッティの芸術的な装飾表現が出会うことで、アートピースのような存在感を放つ特別なコレクションが誕生しました。イタリアのクラフツマンシップと美意識を体現するコラボレーションをご体感ください。

Poltrona Frau Tokyo Aoyama （ポルトローナ・フラウ東京青山）

所在地 東京都港区南青山5-2-13

TEL 03-3400-4321

営業時間 11:00～19:00

定休日 水曜日 ※祝日は営業

URL https://www.idc-otsuka.jp/poltrona-frau-tokyo-aoyama/shop/aoyama

Poltrona Frau Osaka（ポルトローナ・フラウ大阪）

所在地 大阪府大阪市中央区道修町3-6-1

TEL 06-6201-4321

営業時間 11:00～19:00

定休日 水曜日、土曜日 ※祝日は営業

URL https://www.idc-otsuka.jp/poltrona-frau-tokyo-aoyama/shop/osaka

Poltrona Frauの日本国内正規代理店は、株式会社ヤマダデンキ インテリア家具事業部です。

フラッグシップ限定品以外のPoltrona Frau製品はIDC OTSUKA各店舗でもご覧いただけます。

Fornasetti × Poltrona Frau

「Ultime Notizie」（ウルティメ・ノティツィエ）

「Ultime Notizie」はイタリア語で「最新ニュース」を意味し、フォルナセッティの創設者ピエロ・フォルナセッティが1950年に生み出したモチーフの一つです。本コレクションでは、「Ultime Notizie」をプリントしたPelle Frau(R)レザーを採用。新聞の断片を思わせるコラージュの上を蝶が舞う幻想的なトロンプ・ルイユ（だまし絵）が特徴で、フォルナセッティならではの遊び心と詩的な世界観を表現しています。

また、両モデルには、フォルナセッティのアーティスティックディレクター、バルナバ・フォルナセッティによるメッセージ「Non soffermarti sulle notizie, perche le notizie volano.（ニュースにとらわれすぎてはいけない。ニュースは儚いものだから）」が刻まれており、「1919」ではトレーに、「Isidoro」では本体に取り付けられたプレートに刻印されています。

W900×D950×H930/SH500mm 3,300,000円

Isidoro Ultime Notizie（イシドロ・ウルティメ・ノティツィエ）

デザイナー、ジャン＝マリー・マッソーによるドリンクキャビネット「Isidoro（イシドロ）」は、ホームバーの時間を豊かに演出するトランク型キャビネットです。本のように開く構造で、外側にはハンドルとスムーズな開閉機構を備えています。内部には棚や引き出し、ボトルラックを備え、機能性と美しさを兼ね備えた構造が特徴です。

「Isidoro Ultime Notizie」は、フォルナセッティのモチーフ「Ultime Notizie」をプリントしたモデル。新聞の断片を思わせるグラフィックの中に蝶が舞う幻想的なデザインが広がり、独創的な美しさを備えたキャビネットとして、空間に特別な個性をもたらします。

W710-1420×D510×H1170mm 6,160,000円

※掲載は税込価格です。