DEIBの視点で作成した「NGワード・OK表現と言い換えガイド」を無料公開【広報・SNS発信や接客・営業時に活用できる】

株式会社JobRainbow（本社所在地：東京都千代田区、代表取締役：星賢人）は、多様な人材が活躍できる社会作りを目的とした資料、『企業広報・SNS発信で押さえておきたい「NGワード・OK表現」言い換えリスト』を無料公開いたしました。

本資料は、日ごろのコミュニケーションをより包摂的なものへと発展させ、「無意識の偏見による誤解や炎上」を防ぐための言い換え表現集です。企業の広報活動やSNS発信はもちろん、接客・営業や採用面接、社内コミュニケーションなど、様々な場で活用いただけます。

資料イメージダウンロードはこちら :https://share-na2.hsforms.com/13ahBOuNhTwOIvX4DuhY17Qcgi9h?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8iWfdHCqIwuQ9Mvcz0JmhWd7WoFWrd5dX8J8CB79heNU6lgFnsNARNFqkz64JsnCQHNANJ■ 制作の背景： 「これって不快・炎上するかも？」という不安を解消し、円滑なコミュニケーションにつなげるために

価値観が多様化する昨今、ビジネスシーンにおいて

「良かれと思って選んだ言葉が、意図せず誰かを傷つけてしまった」

「炎上を恐れるあまり、当たり障りのない発信・発言しかできない」

といった悩みが多く寄せられています。

そこでJobRainbowでは、リスクを回避するだけでなく、多様な背景を持つ人々へ真っ直ぐに想いを届ける「インクルーシブ・コミュニケーション」の普及を目指し、本資料を制作いたしました。

DEIB（Diversity, Equity, Inclusion & Belonging）の視点に基づき、単なる言葉の置き換えにとどまらず、その語が持つ歴史や背景にある社会的な文脈にも触れ、「その表現をなぜ言い換えた方が良いのか？」から解説しています。

LGBTQ+領域 言い換え表現リスト抜粋■ 特長

本資料では、5つの領域（LGBTQ+、ジェンダー、障害、育児・介護、多文化共生）に焦点を当て、40語以上の事例を紹介しています。

- 「なぜNGなのか」という背景を解説単なる禁止用語集ではなく、その言葉が相手にどのような不快感を与える可能性があるのか、歴史的・社会的背景に触れながら解説しています。- 具体的かつ即践的な「言い換え表現」ビジネスシーンや日常生活で多用される言葉の中から、無意識に相手を傷つけるリスクのある表現を厳選。広報・SNS発信から接客、商談まで、日々の業務ですぐに活用できる「言い換え」を具体的に提案しています。- インクルーシブな視点の養成「誰の心にも刺さらない発信」を卒業し、多様な読者にリスペクトが伝わる表現への変換スキルを身につけることができます。■ 資料概要- 名称： 企業広報・SNS発信で押さえておきたい「NGワード・OK表現」言い換えリスト- 対象： 広報・SNS運営担当者や接客・営業担当者をはじめとした、全てのビジネスパーソン- 収録領域： LGBTQ+、ジェンダー、障害、育児・介護、多文化共生（全5領域、40語以上）- 費用： 無料- ダウンロードURL：こちら(https://share-na2.hsforms.com/13ahBOuNhTwOIvX4DuhY17Qcgi9h?utm_source=hs_email&utm_medium=email&_hsenc=p2ANqtz-8iWfdHCqIwuQ9Mvcz0JmhWd7WoFWrd5dX8J8CB79heNU6lgFnsNARNFqkz64JsnCQHNANJ)■ DEIBに関する個別相談・研修について

JobRainbowでは、本資料の内容をさらに深掘りした「広報・接客担当者向け研修」や、自社メディア・Webサイトの表現に関するコンサルティングを提供しています。 「自社の文脈に合わせたガイドラインを策定したい」「現場の意識改革を行いたい」という企業様に向けて、無料相談会を随時実施しております。

無料相談会のお申し込みはこちら :https://timerex.net/s/jobrainbow_meeting/b2e6717f■お問合せ先

株式会社JobRainbow DEIBラボ事業部

deiblab_staff@jobrainbow.net

■株式会社JobRainbowについて株式会社JobRainbow ロゴ

【会社概要】

会社名：株式会社JobRainbow

所在地：東京都千代田区神田小川町1-8-3

代表者：星賢人

設立：2016年1月

URL：https://corp.jobrainbow.jp/

事業内容：

・D&Iを推進する企業に向けた研修・イベント運営・コンサルティング

・企業のD&I情報がわかるプラットフォーム「JobRainbow」の運営

株式会社JobRainbowは、全ての人の「差異が彩」になり、「自分らしくを誇らしく」思える社会の実現に向けて事業を展開しています。

研修・コンサルティングを通じ、ジェンダーギャップ・LGBTQ+・障害・多文化共生・育児介護などの分野に取り組むD&Iカンパニーを増やし、月間60万人がアクセスする日本最大のダイバーシティ企業情報サイトとイベント運営による就職支援で、1人でも多くのマイノリティが「自分らしく働ける職場」と出会えることを創業以来実現し続けています。