バンダイ公式の「ガシャポン」大型専門店が登場『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ステラタウン店　2026年3月19日(木)オープン！

株式会社バンダイナムコエクスペリエンス

株式会社バンダイナムコエクスペリエンスと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、株式会社バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」の専門店『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ステラタウン店を、2026年3月19日(木)、ショッピングセンター「ステラタウン」(埼玉県さいたま市)内にオープンします。

▲『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ステラタウン店

近年カプセルトイ業界では、大型のカプセルトイ専門店が増加し、身近なエンターテインメントとして多くのお客さまに楽しまれています。バンダイのオリジナルのカプセルトイブランドである「ガシャポン」ならではの「ワクワク体験」と「ユニークな商品」をファンの皆さまに向けて直接お届けしたいという思いから、バンダイ、施設企画・開発のノウハウを持つバンダイナムコエクスペリエンス、大型カプセルトイ専門店の運営ノウハウを持つバンダイナムコアミューズメントが協業で当店舗を出店します。

『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』ステラタウン店は、320面を一堂に展開するバンダイ公式のカプセルトイ専門店です。バンダイの新商品をすべて取りそろえ、ここでしか味わえない「ガシャポン体験」を提供することで、「ガシャポン」の新たな魅力を発信していきます。

精巧な造形やユニークな商品展開など、いまやカプセルトイはミニチュア玩具を代表する存在です。国内外問わず多くの方に「ガシャポン」のエンターテインメント性を伝えるべく、今後も出店を進めていきます。

▼『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』の魅力

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

2：オンライン店で購入した商品を店舗にて受け取ることができる！

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

※オンライン店で購入した商品の店舗受け取りは、現在準備中です。あらかじめご了承ください。

施設概要

[施設名称] ガシャポンバンダイオフィシャルショップららぽーとステラタウン店

[所在地] 埼玉県さいたま市北区宮原町1丁目854－1 ステラモール3Ｆ

[営業時間] 10:00～21:00 ※母体営業時間に準じます。

[施設面積] 71.7平方メートル （約21.7坪）

[設置面数] 320面

[公式サイト]

https://bandainamco-am.co.jp/others/gashapon-bandai-officialshop/store/stellartown/

1：バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえている！

バンダイのカプセルトイ新商品をすべて取りそろえ、豊富な商品ラインアップを展開。また『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』公式WEBサイトから商品の販売状況をリアルタイムで検索することができます。

DRAGON BALL Kamehameha

Charm Collection

「DRAGON BALL」40周年記念アイテムとして鳥山先生のイラストがデザインされたアクリルチャームが登場！

ダイカットを生かした2層のアクリルで、効果音や悟空を立体的に表現。

価格：400円/1回(全10種)

(C)バード・スタジオ／集英社

チロルチョコ めじるしアクセサリー

チロルチョコのカワイイパッケージがめじるしアクセサリーで登場♪

価格：300円/1回(全6種)

(C)チロルチョコ

クレヨンしんちゃん ミニ貯金箱

実際に硬貨を入れて取り出せる、クレヨンしんちゃんのミニ貯金箱が登場！高級感のあるツヤツヤな仕上がり！大きなカプセルに入った商品です。

価格：500円/1回(全4種)

(C)臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

パワーパフ ガールズ きゃらまかろん

「パワーパフ ガールズ」からマカロンに挟まれたかわいいフィギュアシリーズ「きゃらまかろん」が登場！

価格：500円/1回(全4種)

THE POWERPUFF GIRLS and all related characters and elements (C) & (TM) Cartoon Network. (s26)

【ジャンボカードダス/フラットガシャポン】

初音ミク 雪ミク2026

クリアビジュアルポスター

SNOW MIKU 2026 ビジュアルを使用したクリアビジュアルポスターが登場！クリア背景がキレイなA5サイズのPP製ミニポスター。1回200円で気軽に集めていただける全12種ラインアップで、うち2種はスペシャルなキラキラホログラム仕様です！

価格：200円/1回(全12種)

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

暗闇で光る！UMA めじるしアクセサリー

未確認生物『UMA』がめじるしアクセサリーで登場！暗闇で光る！

価格：300円/1回(全8種)

(C)BANDAI

いきもの大図鑑 レプティ 恐竜04

いきもの大図鑑レプティ恐竜の第4弾には「肉食の雄牛」カルノタウルスと海洋生物で最大級の大きさを誇るモササウルスが登場です。人気のスピノサウルスを色替えにて1種追加し、計5種類のラインアップ！

価格：500円/1回(全5種)

(C)BANDAI

たまごっち 手作りおやつチャーム

#平成女児チョコ

たまごっちが平成女児チョコ風のマスコットになって登場！

なつかしのアルミカップ入りのチョコを再現したよ★

価格：300円/1回(全6種)

(C)BANDAI

新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-

めじるしアクセサリー

劇場最新作で活躍するキャラクタたちがかわいいめじるしアクセサリーとなって早くも登場！

価格：300円/1回(全5種)

(C)空知英秋／劇場版銀魂製作委員会

2：一部の商品はオンライン店で購入可能！商品は店舗でも受け取ることができる！

一部の商品は、公式通販サイト「ガシャポンバンダイオフィシャルショップオンライン店」で購入可能！オンライン商品受け取り対応店舗のカウンターで受け取ることができます。

※店舗受け取りサービスは、後日開始予定です。

3：オフィシャルショップならではの「ガシャポン体験」ができる！

「ガシャっと回してポンと出る」がブランド名の由来となっている「ガシャポン」の醍醐味である“ハンドル操作”が体感できる空カプセル回収ボックス「ガシャポイントステーション」(右記イメージ図)や、注目商品を展示するショーケースなどお客さまが楽しめる仕掛けを用意しています。そのほか、購入キャンペーンやお客さま参加型イベントの実施など、バンダイナムコグループならではのエンターテインメントあふれるサービスを提供します。

2026年3月19日(木)～2026年3月21日(土) オープン記念キャンペーン開催！

店頭にて公式Ｘアカウント「ガシャポンバンダイオフィシャルショップステラタウン店」( @gasha_stellar )をフォローした画面をスタッフへ提示すると「オリジナルコットンミニ巾着」をプレゼント！

※なくなり次第終了です。

※公式Ｘアカウントは『ガシャポンのデパート』と『ガシャポンバンダイオフィシャルショップ』共通アカウントです。



※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※画像はイメージです。 ※表示価格は税込みです。 ※商品・特典・景品・ノベルティは数量に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。

※「ガシャポン(R)」は株式会社バンダイの登録商標です。

(C)Bandai Namco Experience Inc. (C)Bandai Namco Amusement Inc.