Prime Video、帝拳プロモーションとの長期契約を締結　『Prime Video Boxing 15』那須川天心対ファン・フランシスコ・エストラーダ　4月11日（土）独占ライブ配信

アマゾンジャパン合同会社

Prime Videoは、帝拳プロモーションとの長期契約を締結したことを発表します。この契約により、2026年4月11日（土）に東京・両国国技館で開催される那須川天心選手（27=帝拳）対ファン・フランシスコ・エストラーダ選手（35=メキシコ）のWBC世界バンタム級挑戦者決定戦を『Prime Video Boxing 15』として独占ライブ配信します。

『Prime Video Boxing 15』はAmazonプライム特典対象のライブ配信です。プライム会員の皆様は、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで無制限に利用できる他、その他さまざまなショッピング特典やエンターテインメントをお楽しみいただけます。

Prime Videoでは、2022年4月のゲンナジー・ゴロフキン選手（カザフスタン）対村田諒太選手（帝拳）のWBA、IBF世界ミドル級王座統一戦を皮切りに、昨秋の那須川選手対井上拓真選手のWBC世界バンタム級王座決定戦まで世界的に注目度の高い試合をライブ配信してきました。この4年間、年間最高試合に選ばれたゴロフキン選手対村田選手の試合、井上尚弥選手（大橋）対ルイス・ネリ選手（メキシコ）の試合をはじめ、トップ選手たちの激闘をライブ配信することでボクシングの迫力、醍醐味を伝えることができたと手応えを感じております。今回、帝拳プロモーションとの長期契約により、今後もプライム会員の皆様に素晴らしいボクシングの試合をお届けしていきます。

『Prime Video Boxing 15』では、前戦でプロ初黒星を喫した那須川天心選手が、元世界2階級制覇王者のファン・フランシスコ・エストラーダ選手とWBC世界バンタム級挑戦者決定戦に臨みます。世界的なビッグネームに勝って再挑戦の切符を掴むことはできるのでしょうか。ハイリスク・ハイリターンの試合です。サポーティングカードには坪井智也選手対ペドロ・ゲバラ選手の世界ランカー対決、そして高見亨介選手対アンヘル・アヤラ選手の前世界王者同士の再起戦、久保寺啓太選手対クリサルディ・ベルトラン選手の132ポンド(59.87Kg)契約6回戦、さらにアメリカを主戦場にしているバンタム級世界ランカー、秋次克真選手が日本初登場。昨秋に増田陸選手と対戦したホセ・カルデロン選手と拳を交えます。

4月11日（土）に東京・両国国技館で行われるこれらの注目ファイトをPrime Videoが独占ライブ配信します。日本のプライム会員の皆様は追加料金なしでご視聴いただけます。

プライム・ビデオ ジャパンコンテンツ事業本部 本部長である石橋陽輔は、次のように語っています。

「この度、帝拳プロモーション様との長期契約を締結し、今後もプライム会員の皆様にボクシングの素晴らしい試合をお届けできることになり大変光栄に思っています。今回は那須川天心選手が再び世界を目指す一戦を独占ライブ配信します。天心選手は2023年のボクシングプロデビューからPrime Videoで配信させていただいており、昨年の井上拓真選手との世界王座決定戦も惜しくも敗れはしましたが、多くの人にボクシングの魅力を存分に伝える戦いだったと思います。Prime Videoは今後も引き続き天心選手の活躍を応援していきます。今回、再び世界を目指す天心選手ですが、2階級制覇のレジェンド、ファン・フランシスコ・エストラーダ選手との挑戦者決定戦という非常に高いチャレンジに臨みます。サポーティングカードも豪華なラインアップとなります。ぜひこのビッグマッチをPrime Videoでお楽しみください。」

帝拳ジムの浜田剛史代表は、次のように語っています。

「今回、Prime Videoと帝拳プロモーションの長期契約が締結されたことを大変うれしく思っています。那須川天心は今回、強豪エストラーダとの挑戦者決定戦に挑みますが、また大きく成長した姿を皆様に見せてくれるものと思います。サポーティングカードでは世界を見据える坪井、再び世界を狙う高見、帝拳期待の大型新人・久保寺、そして日本初登場となる秋次の試合を行います。ぜひPrime Videoで皆様の応援をお願いいたします。」

『Prime Video Boxing 15』配信予定試合

■WBC世界バンタム級挑戦者決定戦

WBC2位、WBA2位、IBF9位、WBO13位 那須川天心（27=帝拳） vs. WBC1位、WBO1位、元WBA、WBO世界フライ級王者、元WBA、WBC世界スーパーフライ級王者 ファン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）

■スーパーフライ級10回戦

WBC世界スーパーフライ級1位、WBA4位、IBF10位、WBO3位 坪井智也（帝拳） vs. 元世界2階級制覇王者 WBC世界スーパーフライ級6位 ペドロ・ゲバラ（メキシコ）

■フライ級10回戦

前WBA世界ライトフライ級王者、WBC世界フライ級3位、WBA 1位、IBF7位、WBO5位 高見亨介（帝拳） vs. 前IBF世界フライ級王者、WBC世界フライ級5位 アンヘル・アヤラ（メキシコ）

■バンタム級10回戦

WBC世界バンタム級12位、WBA14位、IBF5位、WBO8位 秋次克真（米国／日本） vs. ホセ・カルデロン（メキシコ）

■132ポンド（59.87Kg）契約6回戦

久保寺啓太（帝拳） vs. クリサルディ・ベルトラン（フィリピン）

※試合順は未定です。

※選手の肩書とランキングは2026年3月10日時点、また選手の年齢は2026年4月11日の試合時時点。

※ライブ配信の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

Prime Video 公式X： https://x.com/pvsportjp

Prime Video 公式Facebook： https://www.facebook.com/PrimeVideoJP

Prime Video 公式Instagram： https://instagram.com/primevideojp

Prime Video 公式TikTok： https://www.tiktok.com/@primevideojapan

Prime Video公式YouTube： https://www.youtube.com/@PrimeVideoJP

Prime Videoのスポーツ専門ソーシャルアカウント「Prime Video Sport JP」では、野球やボクシング、NBAなど、Prime Videoで配信するスポーツコンテンツの情報を続々発信しています。

Prime Video Sports： https://x.com/pvsportjp

『Prime Video Boxing 15』の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）。

Prime Videoのスポーツライブ配信について

Prime Videoは、世界中でスポーツのライブ配信のラインナップを拡大させています。例えば、グローバルでライブ配信する『NBA』や、アメリカでの『Thursday Night Football』、『NASCAR』、『ニューヨーク・ヤンキース』、『シアトル・クラーケン』、『Overtime Elite』、アメリカ、イギリス、カナダでの『Premier Boxing Champions』、アメリカ、カナダでの『NWSL』、『WNBA』、『ONE Championship』、カナダでの『NHL Prime Monday Night Hockey』と『PWHL』、ドイツ、イタリア、イギリス、アイルランドでの『UEFAチャンピオンズリーグ』、フランスでの『ローランギャロス（全仏オープン）』、ドイツとオーストリアでの『ウィンブルドン選手権』、スウェーデンとデンマークでの『プレミアリーグ』、インドでの『ニュージーランド・クリケット』、オーストラリアでの『ICCクリケット』、ブラジルでの『コパ・ド・ブラジル』、『セリエA』、日本での『Prime Video Boxing』と『2023 World Baseball Classic』、メキシコでの『Chivas』などです。また、J SPORTSやDAZN、MLB.TV、NBA League Pass、NBA TVなどのPrime Videoのサブスクリプションを通じて好きなスポーツを視聴することができます。さらに、『コーチ・プライム ～勝利の方程式～』、『アレン・アイバーソン：背番号３の素顔』 といったオリジナルのドキュメンタリーや、『オール・オア・ナッシング』シリーズもご覧いただけます。

Prime Videoについて

Prime Videoは、豊富な作品を1つのアプリで提供する、何千ものデバイスで利用可能な、ワンストップ・エンターテインメントサービスです。Prime Videoでは、お客様にて視聴体験をカスタマイズし、お好きな映画、ドラマやライブ配信コンテンツを見つけることができます。プライム会員は、Amazon MGMスタジオ製作の国内ドラマ『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』、恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』、『バチェラー・ジャパン』シリーズ、『最強新コンビ決定戦 THEゴールデンコンビ』、『友達100人呼べるかな』、洋画『ヘッド・オブ・ステイト』、『レッド・ワン』、『ロードハウス／孤独の街』、『ザ・コンサルタント2』、海外ドラマ『フォールアウト』、『リーチャー ～正義のアウトロー』、『ザ・ボーイズ』、『ロード・オブ・ザ・リング: 力の指輪』、『私たちの青い夏』や、会員特典対象の『機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）』、『映画版 変な家』、『【推しの子】』、『私の夫と結婚して』など映画やテレビ番組、『Prime Video Boxing』や『MLB Tokyo Series by Guggenheim』などの独占ライブ配信するスポーツコンテンツを見ることができます。

Prime Videoは、お得で便利にエンターテインメントを楽しんでいただけるプライム会員特典の一つです。全てのお客様は、プライム会員かどうかに関わらず、DAZN、dアニメストア for Prime Video、NHKオンデマンド、Korean Drama & Entertainment channel K、J SPORTSなどのPrime Videoのサブスクリプションの視聴や、作品のレンタルまたは購入ができるほか、広告付きの無料コンテンツもさらにお楽しみいただけます。プライム会員限定のX-Rayでは、お気に入りの映画やドラマの舞台裏を見ることもできます。詳しくはwww.amazon.co.jp/primevideo をご覧ください。

Amazonプライムで暮らしをもっと快適に。

「Amazonプライム」はお買い物やエンターテインメントなどの多様な特典を提供する会員制プログラムです。世界で2億人を超えるAmazonプライム会員の皆様に、さまざまな特典やサービスをお楽しみいただいています。5,900円（税込）の年会費または、600円（税込）の月会費でご登録いただけます。数千万点の対象アイテムのご注文に対して、お急ぎ便やお届け日時指定便などの迅速で便利な配送特典を追加料金なしで利用できる他、Prime Videoの会員特典対象コンテンツの視聴や、1億曲以上がシャッフルモードで聴き放題のAmazon Music Prime、Prime Reading、Prime Gaming、Prime Try Before You Buy、世界各国で開催されているプライムデーといったプライム会員限定セールなど増え続ける多様な特典をご利用いただけます。プライムの詳細はhttps://www.amazon.co.jp/prime から。

Amazonについて

Amazonは4つの理念を指針としています。お客様を起点にすること、創造への情熱、優れた運営へのこだわり、そして長期的な発想です。Amazonは、地球上で最もお客様を大切にする企業、そして地球上で最高の雇用主となり、地球上で最も安全な職場を提供することを目指しています。カスタマーレビュー、1-Click注文、パーソナライズされたおすすめ商品機能、Amazonプライム、フルフィルメント by Amazon（FBA）、アマゾン ウェブ サービス（AWS）、Kindle ダイレクト・パブリッシング、Kindle、Career Choice、Fire タブレット、Fire TV、Amazon Echo、Alexa、Just Walk Out technology、Amazon Studios、気候変動対策に関する誓約（The Climate Pledge）などは、Amazonが先駆けて提供している商品やサービス、取り組みです。Amazonについて詳しくはAmazon Newsroom （http://amazon-press.jp）およびAbout Amazon（http://www.aboutamazon.jp）から。