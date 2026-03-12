合格者全員がオーディオブックの有効性を実感！「ITパスポート」取得チャレンジ実施レポート

株式会社オトバンク

株式会社オトバンク（本社：東京都文京区、代表取締役社長：久保田裕也、以下「オトバンク」）は、オーディオブックを活用して国家資格「ITパスポート」取得を目指す実証企画を2025年9月～12月に実施しました。参加者15名のうち10名が合格。さらに、合格者全員が「オーディオブックは試験対策に役立った」と回答しました。スキマ時間を活用した音声学習が、忙しいビジネスパーソンの資格取得の新しい手段として期待できる結果となりました。

■「時間はないが、耳は空いている」。忙しいビジネスパーソンの資格取得をサポート

リスキリングの重要性が高まる中、多くの社会人が「仕事や家庭でまとまった学習時間を確保できない」という課題を抱えています 。

オトバンクは、「時間はないが、耳は空いている」という現代のライフスタイルに着目。「ITパスポート」や「FP３級（ファイナンシャル・プランニング技能検定３級）」など、ビジネスパーソンに人気の高い資格対策書籍のオーディオブック化を推進しています。

その実証として、『2025年度版 みんなが欲しかった！ ITパスポートの教科書＆問題集』（TAC出版）のオーディオブックおよびテキストを使い ITパスポート試験合格を目指す企画「耳で合格！オーディオブックでITパスポート取得チャレンジ」を実施。本企画には、audiobook.jpユーザー15名が参加し、11月～12月に受験を経て、10名が合格を果たしました。

オーディオブックを使った資格試験勉強の有用性について、合格者にアンケートおよびヒアリングを実施いたしましたので、その結果をご紹介いたします。

■合格者100％が「役立った」と回答

合格者10名に「ITパスポート試験の勉強にオーディオブックは役に立ったか？」を問うと、10名全員が「役に立った」（「とても役に立った」7名、「どちらかといえば役に立った」3名）と回答しました。

■最大のメリットは「時間の創出」

また、具体的にどんなことがオーディオブックを活用するメリットだったかを聞くと、「忙しくてもスキマ時間で勉強できる」（60％）、「通勤中や家事中などあらゆる時間が勉強時間になる」（60％）という回答が最も多い結果となりました。

実際、合格者にヒアリングすると「往復2時間の車通勤がそのまま勉強時間になった」「わざわざ勉強時間を作らなくていいのが魅力」など、“時間の再定義”に関する声が多く聞かれました。

【合格者のコメント（抜粋）】- 「仕事と家庭で本を開く時間が取れない中、車通勤の往復2時間が勉強時間に変わりました。オーディオブックの良さは、疲れていても再生するだけで学習が『勝手に』進む点。4～5周聴くうちに知識がなんとなく定着します。まず耳で全体像を掴むことで、その後の書籍学習への心理的ハードルもグッと下がりました」（40代男性）- 「受験の3ヶ月前からランニング中に繰り返し聴いていました。テキストを開く前に専門用語が頭に入っているため、読解時の理解度が高まりました。音で聴くことで記憶にも残りやすく、運動や日常の動作を止めることなく学習時間を確保したい人には最適です」（30代女性）- 「職場にて資格取得を推奨する立場ながら未受験だったため、本企画を機に挑戦しました。往復2時間の電車通勤やランニング中にオーディオブックを活用しました。テキストを読むのが遅い私でも音声に合わせることで着実にペースアップでき、プロのナレーションで専門用語の読み方も正しく習得できました。テキストとの併用はインプットの質を格段に高めてくれます。机に向かう構えが不要で、生活のあらゆる場面を勉強時間に変えられると実感しました」（30代男性）- 「机に座っての勉強は一切せず、移動中の『聴き流し』中心で勉強しました。オーディオブックの良い点は、勉強するぞと気負わずに始められること。最初は内容がぼんやり残る程度でも、その後にテキストを読むと『あ、これ聴いた内容だ』と知識が繋がります。歩きながらでもインプットできるので、わざわざ勉強時間を作らなくて済むのが魅力です」（50代男性）

■他の資格試験対策にもオーディオブックを使いたいが100％

さらに、「今後も資格試験の対策でオーディオブックを活用したいと思うか？」の問いにも、合格者全員が「活用したい」（「活用したい」6名、「どちらかといえば活用したい」4名）と回答しました。

【調査概要】

- 調査期間： 2025年12月～2026年2月- 調査機関： 自社調査- 調査対象： 「耳で合格！オーディオブックでITパスポート取得チャレンジ」合格者- 有効回答数： 10名- 調査方法： インターネット調査およびヒアリング

■作品情報「2025年度版 みんなが欲しかった! ITパスポートの教科書&問題集」

2025年度版 みんなが欲しかった! ITパスポートの教科書&問題集

著者： TAC出版情報処理試験研究会 編著

出版社： TAC株式会社 出版事業部（TAC出版）

朗読： 浜田洋平

再生時間： 20時間14分

販売開始日： 2025年8月22日

単品購入価格： 1,650円（税込）

配信形式： 単品購入のほか、月額1,330円（税込）のaudiobook.jp聴き放題プランでも配信

配信URL： https://audiobook.jp/product/273074

■audiobook.jp 法人版

audiobook.jp 法人版は、ビジネス書や自己啓発書を中心に15,000点以上のタイトルを好きなだけ聴ける法人向けのオーディオブック聴き放題プランです。通勤中や家事中、就寝前など、耳のスキマ時間に音声を再生するだけで読書ができるため、自律学習のハードルがぐっと下がります。人材教育や、学びにも楽しみにも使える新しい福利厚生として活用いただいています。

