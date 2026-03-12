【東京マリオットホテル】グリーン×オレンジの初夏色に心ときめく契約農園から直送の2種のメロンをエレガントなスイーツで堪能「MELONyque(メロニック) Afternoon Tea」を発売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

MELONyque Afternoon Teaイメージ

東京マリオットホテル（東京都品川区、総支配人:佐藤 巨輔(なおすけ)）では、2026年5月1日(金)～ 6月30日(火)の期間、ホテル1階レストラン「Lounge＆DiningG(ラウンジアンドダイニングジー)」にて、ホテル専用の畑で育てた「スイーツに最高に合う」2種のマスクメロンを満喫する「MELONyque Afternoon Tea(メロニック アフタヌーンティー)」を発売いたします。

都会の中でも自然豊かな御殿山で、四季の移ろいを感じながらお楽しみいただく東京マリオットホテルのアフタヌーンティー。5月～6月は昨年多くのご好評をいただいた高知県「西島園芸団地」の当ホテル専用の畑から直送される2種のマスクメロンを主役に、味わいへのこだわりをさらに究めて再び皆様をお迎えします。青肉は上品なアロマととろける舌触り、赤肉は爽やかな香りと緻密な食感、どちらも皮際まで糖度14度以上の甘さをしっかりと楽しめるのが特長です。スイーツは、大振りにカットされた2色のメロンが目を引くパフェや青肉マスクメロンの豊かな香りと生クリームの相性をダイレクトに感じられるショートケーキなど8品をご用意。セイボリーは、ハーブが爽やかに香るスモークサーモンのサンドウィッチやオマール海老の旨味がたっぷり詰まったビスクなど、食欲そそる4品が並びます。

都会の喧騒から離れ初夏の新緑きらめく御殿山の地で、2種のプレミアムマスクメロンを贅沢に味わい尽くす清雅なティータイムをお楽しみください。

「MELONyque Afternoon Tea」について

MELONyque Afternoon Teaイメージ

【スイーツ】

＜上段＞

＜下段＞

【紅茶またはコーヒー】

※銘柄変更・おかわり自由

・「TWG Tea」 ティーセレクション8種

・コーヒーバリエーション5種

MELONyque Afternoon Tea 概要

期間：2026年5月1日(金)～ 6月30日(火)

時間：13 :00～／15 :30～

場所：Lounge＆Dining G

料金：1名様 \7,500

※ご予約は2名様より2日前までの事前予約制となります。

※上記料金は消費税・サービス料が含まれています。

※記載の提供内容は変更になる場合がございます。

＜ご予約・お問い合わせ先＞

東京マリオットホテル Lounge＆Dining G

TEL：03-5488-3929 URL： https://g.tokyomarriotthotel.com/afternoon-tea

【契約農園・西島園芸団地のメロンについて】

西島園芸団地は高知県南国市に位置し、徹底した温度と湿度管理のもと高品質なメロンを一年中栽培しています。そこで生産されたマスクメロンの奥行きのある香りに魅了され、その場で専属農園契約を決定。ホテル専用のメロン畑で12月中旬から種まきをはじめ、約半年をかけて青肉・赤肉2種のプレミアムマスクメロンを丁寧に育て上げています。

西島園芸団地

