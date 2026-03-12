Food Growth Studio、食ブランドの成長実務を共有する「Food Growth Meetup #1」を3月25日（水）に開催

株式会社A1Growth

株式会社A1Growth（本社：東京都世田谷区、代表取締役：堀田遼人）と株式会社Cremma（本社：東京都世田谷区、代表取締役：安森啓）が共同で運営する食品領域特化ユニット「Food Growth Studio（フードグローススタジオ）」は、食ブランドのグロースに携わる実務者向けミートアップ「Food Growth Meetup #1」を2026年3月25日（水）に開催します。

本イベントでは、セッション(1)で株式会社MiL マーケティング部 事業部長 前田氏と株式会社A1Growth マーケティングプランナー 川添陸が登壇し、「事業成長のドライバーとなるWHO & WHAT 戦略と実行～顕在層のシュリンク構造から抜けるために～」をテーマに、成長局面での戦略設計と実行の勘所を共有します。

セッション(2)では、キリンビール株式会社 事業創造室 小島亮介氏と株式会社A1Growth 代表取締役 堀田遼人が登壇し、「0→1の新カテゴリー商材が短期間で応援されるブランドになるために？最適なデジタルコミュニケーションのあり方」をテーマに、新カテゴリーの立ち上げ期におけるコミュニケーション設計を議論します。

参加は限定無料招待制です。

■ 開催の背景

食品は購買が瞬発的に起こる一方で離脱も早く、誰に何をどう届けるか（WHO/WHAT設計）と、短いサイクルでの検証・改善が成果を左右します。本ミートアップは、現場のリアルな意思決定や試行錯誤を共有し、実務に落ちる学びを交換することを目的に企画しました。

■ 開催概要

イベント名：「Food Growth Meetup #1」

日時：2026年3月25日（水）18:30-21:30（18:10開場）

会場：外苑前アイランドスタジオ（東京都渋谷区神宮前3-1-25 神宮前IKビル 2F）

参加費：無料（限定招待制）

申込URL：https://foodgrowthstudio2026.peatix.com/

■ プログラム

開催の挨拶（18:30-18:35）

セッション(1)（18:35-19:05）

「事業成長のドライバーとなるWHO & WHAT 戦略と実行 ～顕在層のシュリンク構造から抜けるために～」

累計700万食突破のベビーフードD2Cブランド「the kindest」が実践する、短期的な獲得と中長期の顧客育成を両立するマーケティングマネジメントを解説します。顕在層の刈り取りに偏ることで起こりがちなCPO上昇に対し、どのように打開していくのか。グロースの現場で得られた実践知を共有します。

登壇：株式会社MiL マーケティング部 事業部長 前田 氏／株式会社A1Growth マーケティングプランナー 川添 陸

モデレーター：Food Growth Studio 安森 啓

セッション(2)（19:05-19:35）

「0→1の新カテゴリー商材が短期間で応援されるブランドになるために？ 最適なデジタルコミュニケーションのあり方」

Makuake史上最速、4分で1億円の購入を達成した「人生を共に生きるウイスキー」を事例に、前例のない市場でどのように熱狂を生み出したのかを紐解きます。短期間で購買意欲を高めたコミュニケーション設計や、需要が見えない状況下での意思決定の進め方について、担当者本人が舞台裏を語ります。

登壇：キリンビール株式会社 事業創造室 小島亮介 氏／株式会社A1Growth 代表取締役 堀田 遼人

モデレーター：Food Growth Studio 島谷 太一

懇親会（19:35-21:30）

軽食／ドリンクあり

※ 事前申込制（限定招待制）／定員に達し次第締切。

※ プログラム・登壇者・時間は変更となる場合があります。

※ 会場内で撮影を行い、広報物等で使用する場合があります（撮影NGは受付でお申し出ください）。

■「Food Growth Studio（FGS）」について

FGSは、食品メーカーを中心とした食品関連企業に向けて、マーケティング支援とIP・エンタメ活用、事業開発を一体で提供する食品特化の支援ユニットです。食品関連の市場においては近年、消費者ニーズとそれに呼応して販売チャネルやプロモーション手法が多様化しています。この市場環境の中で、商品についての情報を適切なタイミングで適切な人に届けることの重要性がますます高まっています。このような市場環境で、素早いマーケティング活動によって、いかに事業の勝ち筋を見つけるかが重要です。

Food Growth Studioは、食品特有の「買われ方」に最適化した設計と運用で、顧客獲得とファン化を同時に支援します。

■株式会社Cremmaについて

所在地 ： 東京都世田谷区北沢1-24-15-1

設立 ： 2024年5月

代表取締役 ： 代表取締役 安森 啓

事業概要 ： 食起点のエンタメ体験開発／スイーツの商品化・販売／キャラクター IP の企画・開発／生成AIを活用したコンテンツ制作や体験演出の受託・コンサルティング／食・エンターテイメント関連商品・サービスのマーケティング・ブランディング支援

ホームページ： https://Cremma.co.jp

■株式会社A1Growthについて

所在地 ： 東京都世田谷区北沢1-24-15-1

設立 ： 2022年6月

事業概要 ： 事業のグロース、マーケティング支援およびそれに付帯する業務

代表取締役 ： 堀田 遼人

ホームページ： https://a1growth.jp/

以上

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。