カウンターワークス、「リーシング業務におけるAI活用の可能性 徹底解説セミナー」を3月27日(金)に無料開催

商業不動産をデジタル化し新たなインフラの創造を目指す株式会社COUNTERWORKS（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：三瓶 直樹、以下「カウンターワークス」）は、2026年3月27日(金)14:00より、オンラインセミナー「リーシング業務におけるAI活用の可能性 徹底解説 ～プログラミング不要！既存ツールで作るリーシング × AIエージェント実践講座～」を無料開催します。

▼参加申し込みページ（Peatix）： https://counterworks-ai-webinar.peatix.com(https://counterworks-ai-webinar.peatix.com)

開催の背景

カウンターワークスと日本ショッピングセンター協会（SC協会）が共同で実施した生成AI活用実態調査（有効回答156件）では、SC業界従事者の75%が生成AIを業務利用した経験を持ち、88%が生産性向上を実感していることが明らかになりました。一方で、「恒常的に業務フローへ組み込んでいる」と回答したのはわずか3.4%にとどまっています。

関連リリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000175.000013729.html

「AIは使っているが、メール作成・要約程度しか活用できていない」--現場のリーシング担当者からこうした声が多く寄せられる中、カウンターワークスは「使っている」から「仕事が変わる」への橋渡しとなる実践的な場を提供するため、本ウェビナーを企画しました。

ウェビナー概要

本ウェビナーでは、既存のAIツールのみを活用し、コードを一行も書かずに構築できるリーシングAIエージェントの作り方を、実際の画面操作デモを交えてご紹介します。テナント候補のリストアップ、初期アプローチメールの自動生成、商談資料のドラフト作成など、リーシング現場が日々直面するリアルな課題を題材に、明日から自分で動かせる仕組みへの変え方をお伝えします。

プログラム

Part 1｜なぜ「使っているのに変わらない」のか ─ SC協会共同調査レポート

Part 2｜実践デモ：既存ツールで作るリーシングAIエージェント

１. テナント候補リストアップ ── 出店シグナル自動検知

２. 初期アプローチ ── 営業文面の自動生成

３. 商談準備 ── 提案資料ドラフト生成

Part 3｜Q&A・個別相談のご案内

参加された希望者に、無料個別相談の特典をご提供します。

お申し込みはこちら :https://counterworks-ai-webinar.peatix.com

※Peatixへの会員登録が必要です

開催日時： 2026年3月27日（金）14:00～15:00

参加方法： オンライン（Zoom）

参加費用： 無料

主催： 株式会社カウンターワークス

登壇者

株式会社カウンターワークス 新規事業室 室長 林 詢蔵

カウンターワークスの新規事業室にて、AI×リーシング領域の事業開発を担当。ショップカウンター・ショップカウンター エンタープライズの両プラットフォームで蓄積されたデータと生成AIを組み合わせ、リーシング業務の仕組み化に取り組んでいる。

■ショップカウンター について

「ショップカウンター」は、ポップアップストア・催事・展示会などの出店／出展場所の予約がオンライン上でできるプラットフォームです。ショッピングセンター、スーパーマーケット、百貨店、商店街、駅ナカ、オフィスビル、撮影スタジオ、展示会場など様々な商業スペースの検索・予約が可能です。2025年12月末時点で約85,000のテナントにご利用いただき、その業種の幅はアパレル、雑貨、食、生活サービスなど多岐にわたります。

URL：https://shopcounter.jp

■ショップカウンター常設 について

商業施設への常設出店に特化したメディアです。イオンモールやマルイをはじめとする人気施設の常設区画情報を集約し、一般公開前の先行出店情報を提供。出店希望時期や条件を登録するだけで関心を表明でき、施設側からのスカウトを受け取れます。施設ごとに異なる出店ルールや手続きを見える化し、ECやポップアップ発の中小ブランドの“第一歩”を後押しします。

URL：https://lease.shopcounter.jp/lp/premium

■COUNTER WORKS（カウンターワークス）について

商号：株式会社COUNTERWORKS

所在地：東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル8F

代表：代表取締役CEO 三瓶 直樹

事業内容：「SHOPCOUNTER」「SHOPCOUNTER Enterprise」の企画・開発・運営

資本金：6.54億円（資本準備金を含む）

URL：https://counterworks.co.jp