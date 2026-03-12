ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026第二弾出演アーティスト発表！氷川きよし、EXILE TAKAHIRO、CANDY TUNEなど今注目を集めるアーティストが米フェスに集結！

写真拡大 (全5枚)

株式会社キューブ


2026 年 5 月 23 日(土)・24 日(日)に国営越後丘陵公園にて開催される「ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026」（通称：米フェス）。


3月 12 日(木)に公式HPにて、第二弾出演アーティストや交通チケット情報などが発表された。


また、今回初の試みとなるクラウドファンディングも本日より受付スタート。



【米フェス2026 第二弾出演アーティスト発表】


この度新たに、米フェス2026を盛り上げる出演アーティスト第二弾が発表された。


今回追加発表されたアーティストは、EXILE TAKAHIRO、CANDY TUNE、Gyubin、SWEET STEADY、氷川きよし、ひなたintroduce 長岡next artist あきまるさらfrom明晰夢。（五十音順）


広い世代から高い知名度を誇る豪華アーティストたちが、米フェス2026の2日間を彩る。


さらに、1月に発表となった新たな枠“PERFORMERS”の2組の出演日が決定。23日(土)〈DAY1〉おばたのお兄さん、24日(日)〈DAY2〉ヤーレンズが出演となる。



〈DAY1〉5 月 23日(土) 出演


CANDY TUNE／堺正章＆Rockon Social Club／SWEET STEADY／JUNNA／氷川きよし／みいつけた！オフロでショー 2026 ～ゲスト：サボさん～／おばたのお兄さん(PERFORMERS)　 and more…


〈DAY2〉5 月 24日(日) 出演


EXILE TAKAHIRO／Gyubin／日向坂46／みいつけた！オフロでショー 2026 ～ゲスト：シュッシュ～／wacci／ひなたintroduce 長岡next artist あきまるさらfrom明晰夢／ヤーレンズ(PERFORMERS)


and more…


（敬称略・各日五十音順）





米フェス2026 キュレーターは今回も音楽プロデューサーの島田昌典と本間昭光が務める。


さらに、米フェス2026オフィシャルサポーターは昨年に引き続き、女優・浜崎香帆が担当。




島田昌典


本間昭光



浜崎香帆


【交通チケット詳細発表！】


交通チケットの販売が本日より開始。


駅から会場を繋ぐシャトルバスは、これまで同様に「長岡駅～会場」の往復に続き、新たに「新潟駅～会場」を繋ぐルートも追加！新潟駅からのアクセスは、従来の「新幹線or在来線＋長岡駅発シャトルバス」の移動と比べ、格段に利便性が向上！


シャトルバスチケットは両種とも、本日より受付スタート。




また、前々回開催時に好評を博した「FM NIIGATA人気パーソナリティと行く!!ながおか 米百俵フェス 日帰りバスツアー」の実施も決定！


新潟駅～会場までの道のりをより楽しく、快適にお過ごしいただける企画となる。


往復のバス車内でのトークや、オリジナルグッズのほか、バスツアーご参加の方しか聴けない


”米フェスアーティスト・タレントからのコメント”も道中お楽しみ頂ける。誰からのコメントが聴けるかは当日までのお楽しみに...！



チケット関連の詳細は米フェスHPへ。




【米フェス2026 クラウドファンディング、受付開始】


米フェスとして初の試みとなる“クラウドファンディング”、


「【ながおか 米百俵フェス 2026】楽しい体験を通じ、未来に繋ぐフェスへ」


の支援受付が本日よりスタート。



“米百俵の精神”に基づき、新潟県長岡市の活性化や振興を目指すと同時に、長岡の魅力を全国の方々へ届けることを目標としている米フェス。


本プロジェクトは、その理念に賛同してくださる皆さまからのご支援を募集。



気軽にご参加いただける応援プランをはじめ、メッセージとお名前の読み上げとともに花火を打ち上げる特別な花火プラン、米フェス当日に快適にステージをご覧いただけるお席をご用意し、一味違ったリッチな体験ができるVIPプランなど、クラファン限定の多様なプランが勢揃い。



本プロジェクトは、クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」にて5月17日(日)まで受付中。詳細は米フェスクラファンページへ。


※一部、早めに募集を締め切るプランあり




【公演概要】


■公演名：ながおか 米百俵フェス ～花火と食と音楽と～ 2026


■開催日時：2026年5月23日（土）、5月24日（日）


■会場：国営越後丘陵公園（新潟県長岡市宮本東方町字三ツ又1950番1）


■主催・企画・制作：米百俵フェス有限責任事業組合


■共催：ながおか米百俵フェス実行委員会、長岡市、一般財団法人長岡花火財団


■オフィシャルコーポレーター：NPO法人ネットワーク・フェニックス、一般社団法人長岡青年会議所、パーマーク


■特別協賛：ＪＡえちご中越


■協賛：ソフトバンク株式会社／越後御貢屋、石油資源開発株式会社、ホテルニューオータニ長岡／株式会社 原信


■フードパートナー：カトープレジャー、新うまい佐賀のりつくり運動推進本部


■SDGsパートナー：バイオマスレジンマーケティング


■協力：SHOW! 国際音楽・ダンス・エンタテイメント専門学校


■応援：アルビレックス新潟、新潟アルビレックスBB、オイシックス新潟アルビレックスBC／ミキハウス


■運営：キョードー北陸



■チケット(税込)


〈入場券〉


2DAYSチケット：おとな22,000円／中高生9,000円


1日券（5/23券、5/24券）：おとな12,000円／中高生5,000円


ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな22,000円／中高生9,000円



〈長岡市民割引券〉


2DAYSチケット：おとな20,000円／中高生7,000円


1日券（5/23券、5/24券）：おとな11,000円／中高生4,000円


ペアチケット（5/23券、5/24券）：おとな20,000円／中高生7,000円



〈キャンプチケット〉


おとなキャンプチケット：おとな28,000円


中高生キャンプチケット：中高生15,000円


おとなキャンプチケット+専用駐車場券：35,000円



※小学生以下入場無料!!


(小学生以下のお子様は入場無料。1グループに成人（18歳以上）の同伴者が必要です。)



〈交通チケット〉


臨時駐車場 チケット：4,000円/1台



長岡駅シャトルバス： (JR長岡駅↔︎会場 間往復) 　 ※未就学児無料


　　　　　　　　　　おとな3,000円／小中高生1,500円


新潟駅シャトルバス： (JR新潟駅↔︎会場 間往復)


　　　　　　　　　　おとな・中高生7,500円／小学生以下3,500円



※詳細は公式サイトをご参照ください。



■公式サイト


　https://www.comefes.net/


■公式LINE


　https://lin.ee/qguuwxq


■公式X


　https://twitter.com/n_comefes


■公式Instagram


　https://www.instagram.com/nagaoka_comefes/


■公式TikTok


　https://www.tiktok.com/@nagaotewpsw?_t=ZS-8tPfOfYFrfz&_r=1(https://www.tiktok.com/@nagaotewpsw?_t=ZS-8tPfOfYFrfz&_r=1)


■米フェスクラファンページ


　https://camp-fire.jp/projects/918447/view