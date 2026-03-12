光フードサービス、データに基づいた再現性ある出店戦略に向けナウキャストの「DataLens店舗開発」を導入

株式会社Finatextホールディングス

次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社ナウキャスト（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：辻中 仁士、以下「ナウキャスト」）は、「立呑み 焼きとん 大黒」などを展開する光フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表：大谷 光徳、以下「光フードサービス」）に対し、店舗開発DXツール「DataLens店舗開発」の提供を開始しました。本導入により、光フードサービスは、不動産仲介会社から届く物件情報の管理を自動化・一元化し、経験と勘に頼らない、データに基づいた再現性の高い出店戦略を加速させます。

■導入の背景

光フードサービスでは現在、ドミナント戦略を軸とした積極的な店舗展開を進めていますが、店舗開発業務において以下の課題を抱えていました。

1. 物件情報の管理負荷

日々、不動産仲介会社からメールやPDF（マイソク）で届く大量の物件情報を、手作業で管理ツールや地図に入力する必要があり、検討業務のボトルネックとなっていました。

2. 出店判断の客観性確保

出店候補地の評価において、担当者の経験則だけでなく、経営陣に対し「なぜこの場所なのか」を客観的なデータで説明する根拠が求められていました。

■「DataLens店舗開発」による解決策

光フードサービスは、これらの課題を解決するため「DataLens店舗開発」を導入し、業務効率化や出店精度の向上を目指します。

1. 物件情報取込の完全自動化による業務効率化

不動産業者から送付されるメールや添付ファイル（PDF等）を解析し、自動で「DataLens店舗開発」上の地図にプロットしてリスト化する機能を活用します。これにより、入力作業を削減し、担当者が物件の精査や現地視察などのコア業務に集中できる環境を整備します。

2. 「既存店類似分析」による出店精度の向上

出店候補物件と自社の既存成功店舗の商圏データを比較し、その類似度をスコアリングできる機能を活用します。類似度が高い物件を抽出することで、成功確度の高い物件を効率的に選定し、経営陣へのプレゼンテーションにおいても客観的な根拠として活用します。

■今後について

ナウキャストは今後も、人材情報などの社内データと「DataLens店舗開発」との連携を進め、光フードサービスが立地と人の両面から売上を科学し、最適な人材配置と出店戦略を実現することを支援してまいります。

【「DataLens店舗開発」について】

人流データや決済データなどの3rdパーティデータをベースとした商圏分析機能に当社の生成AI技術を組み合わせた店舗開発DXツールです。煩雑な情報管理と勘と経験に頼らざるを得なかった出店判断を抜本的に効率化し、店舗開発担当者の「大量の店舗物件情報の中から自社に最適な物件を効率的に見つけたい」という声に応えます。

- サービス紹介ページ： https://lp.datalenshub.com/property- サービス紹介動画 ： https://youtu.be/thtBJXRq72QFinatextグループについて

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」、貸金サービスに必要なシステムや業務を一気通貫で提供する「株式会社スマートプラスクレジット」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。

株式会社ナウキャスト

株式会社ナウキャストは、東京大学経済学研究科渡辺努研究室における「東大日次物価指数(現:日経CPINow)」プロジェクトを前身として2015年に設立された、オルタナティブデータのリーディングカンパニーです。次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループにおいて、ビッグデータ解析事業を担っています。POSデータやクレジットカードの決済データ、求人広告データなどの「オルタナティブデータ」を多数扱い、生成AI活用とデータ基盤構築の両輪で事業者の業務支援に取り組んでいます。また、独自の経済指数を開発し、経済統計のリアルタイム化、企業の経営戦略の見える化を行い、国内外250社以上の金融機関、シンクタンク、政府、政府系金融機関、海外ヘッジファンド等の資産運用、経済調査業務を支援しています。



会社名 ： 株式会社ナウキャスト

代表者 ： 代表取締役CEO 辻中 仁士

設立 ： 2015年2月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト： https://nowcast.co.jp/