株式会社ＪＦＬＡホールディングス「健康経営優良法人 2026」に認定されました

株式会社JFLAホールディングス

株式会社 JFLA ホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：檜垣周作）は、経済産業省及び日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において、「健康経営優良法人 2026（中小規模法人部門）」に認定されたことをお知らせいたします。

当社の企業理念「食の創造の美しさや食の魅力を世界に伝え、お客様に安心と笑顔をお届けする」を実現するためには、従業員が心身ともに健康であることが重要であると考え、当社では積極的に健康経営に取り組んでおります。

従業員の定期健康診断の完全実施（受診率 100％達成）、産業医と連携したメンタルヘルスケア、衛生委員会での職場環境の問題共有や速やかな改善策の実施、育児短時間勤務対象者の拡大（法令を上回る設定）など、従業員の健康維持・増進および働きやすい環境づくりに努めています。

今後も健康経営優良法人として、より一層健康経営に取り組んでまいります。

■「健康経営優良法人認定制度」について

健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから評価を受けることができる環境を整備することを目的に、2016 年度に経済産業省が創設した制度です。健康経営推進検討会（日本健康会議健康経営・健康宣言 15 万社 WG 合同開催）において定められた評価基準に基づき、日本健康会議が「健康経営優良法人」を認定します。

※日本健康会議とは、少子高齢化が急速に進展する日本において、国民一人ひとりの健康寿命延伸と適正な医療について、民間組織が連携し行政の全面的な支援のもと実効的な活動を行うために組織された活動体です。経済団体、医療団体、保険者などの民間組織や自治体が連携し、職場、地域で具体的な対応策を実現していくことを目的としています。

出典：経済産業省「健康経営優良法人認定制度」ウェブサイト

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkoukeiei_yuryouhouzin.html

■株式会社ＪＦＬＡホールディングスについて

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目 5 番 6 号 盛田ビルディング

代表取締役社長：檜垣 周作

事業内容：乳製品・酒類・醤油・調味料等の製造販売、高級食材・ワイン等の輸入販売、 外食フランチャイズ本部の運営及び外食店舗の運営

URL：https://j-fla.com