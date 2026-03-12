「落とす」から「育む」へ。30年以上愛されるクレンジングから、肌悩みで選ぶ新4種誕生

ラッシュジャパン合同会社

※育む：汚れを落としながら肌本来の健やかさを保つお手入れ

英国発のナチュラルコスメブランド LUSH（ラッシュ）は、1990年代に誕生し30年以上にわたり愛され続けてきたロングセラークレンジング『ウルトラブランド』の処方を基に開発された、肌質に合わせて選べる全4種の新シリーズを、2026年3月19日（木）より国内80店舗、公式オンラインストア(https://www.lush.com/jp/ja)、公式アプリ(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lush.app&pcampaignid=web_share)にて発売いたします。

シリーズの核となるのは、摩擦を抑えて汚れをオフする「お肌を大切にする」発想を軸としています。厳選された自然由来の原材料をふんだんに使用し、潤いを守りながら肌本来の健やかさを保つ、シンプルかつ本質的なケアを目指しました。さらに、原材料のバランス設計に基づくセルフプリザービング処方を採用し、安定性に配慮したブランドならではのアプローチも大きな特長です。

開発を手がけたラッシュ共同創立者ヘレン・アンブロッセンは、「4種すべてがお肌のバリア機能をいたわることに重点を置いています。穏やかな原材料で、やさしく洗い上げる処方は、マイクロバイオームが健やかな肌を保ち、長期的に美しいお肌を保つための基盤となります」とコメント。いま、そしてこれからのお肌のために。クレンジングとスキンケアの理想的なバランスを追求した、30年以上の信頼と革新が融合する本シリーズ。毎日のクレンジングを、肌を慈しむ至福のスキンケアへと塗り替えるような体験をご提案します。

発売情報

【商品数】 全4種（各60g）

・OT クレンジングバーム（敏感肌の方向け) \3,120（税込）

・HUN、BW＆AM フェイシャルクレンザー（乾燥・カサつきか気になる方向け)\3,320（税込）

・AC＆SI フェイシャルクレンザー（オイリー肌 / 毛穴が気になる方向け ）\3,120（税込）

・TUR＆AO フェイシャルクレンザー（年齢を重ねた肌・くすみが気になる方向け）\3,320（税込）（*古い角質による）

【発売日・発売店舗】

・2026年3月19日（木）全国80店舗、公式オンラインストア、公式アプリ

・URL：https://www.lush.com/jp/ja/c/cleansers

商品概要

OT クレンジングバーム

\3,120（税込）／ 60g

敏感肌

オーツ麦エキスがお肌をいたわりながら汚れを落とし、サンフラワーオイルが潤いを守りながらキメの整ったお肌を保ちます。さらに、アーモンドオイルとハチミツを贅沢に配合することで、乾燥が気になる肌にもしっとりとした豊かな潤いを与えます。

HUN、BW＆AM フェイシャルクレンザー

\3,320（税込）／ 60g

乾燥・カサつき

ビタミンEを含むアーモンドオイルを40%以上贅沢に配合しており、乾燥したお肌を柔軟に保ち、ふっくらと柔らかな質感に整えます。さらに、ミツロウが汚れを浮かせながら肌表面を保護し、非加熱のハチの巣が潤いを与えることで、クリアで健やかな印象のお肌を保ちます。

AC＆SI フェイシャルクレンザー

\3,120（税込）／ 60g

オイリー肌・毛穴

アサイーオイルがお肌のザラつきをなめらかに整え、サチャインチオイルが毛穴の余分な皮脂汚れをすっきりと洗浄します。ビタミンEを含むフェアトレードオーガニックセサミオイルを35%以上配合しており、デリケートなお肌や、汚れを落として健やかに保ちたいお肌をやさしく包み込みます。さらに、マヌカハニーとオーガニックハチミツが潤いを与え、汚れを落とすことで明るい印象のやわらかなお肌を保ちます。

TUR＆AO フェイシャルクレンザー

\3,320（税込）／ 60g

年齢を重ねた肌・くすみ※古い角質によるくすみ

ウコン根エキスがお肌の汚れや古い角質によるくすみを洗い流し、アルガンオイルが輝くようなツヤのあるお肌へと導きます。ハチミツが豊かな潤いを与え、乾燥を防ぐことで、しっとりとしたクリアな印象のお肌を保ちます。





使い方 4ステップ

ラッシュのクレンジングはメイクや汚れを「落とす」だけでなく、人の皮脂に近い植物由来オイルの特性を活かし「摩擦を抑えて汚れと馴染ませながら落とす」のが特徴です。それにより、肌本来のバリア機能を守りながら汚れをオフすることができます。

STEP1:顔・手が乾いた状態で、さくらんぼ1粒程度の量を取ります。STEP2:手のひらや手の甲で少し温めると、テクスチャーがやわらかくなり、肌あたりもやさしく、汚れになじみやすくなります。STEP3:顔全体に広げくるくると円を描くように優しくじっくりと馴染ませます。【ポイント】界面活性剤不使用です。肌の潤いやバリア機能を守るために、クレンジングと汚れが馴染むようにゆっくり時間をかけるのがおすすめです。※ポイントメイクをしている場合は先に落としてから顔全体に使用するのがおすすめです。STEP4:ぬるま湯で湿らせた清潔なコットンや蒸しタオルで優しく拭き取ります。日焼け止めやメイクをされている場合は必要に応じて使用後に洗顔を行ってください。

<読者の方からのお問い合わせ先>

LUSH (ラッシュジャパン)

TEL：0120-125-204

MAIL：support@lush.co.jp

https://www.lush.com/jp/

ラッシュの商品について

ラッシュの商品はイギリスで開発され、神奈川県のキッチンで手作りしています。

ラッシュについて

ラッシュは、新鮮な野菜や果物を使った100％ベジタリアン対応のナチュラルコスメブランドです。約95%の商品がヴィーガン対応です。エッセンシャルオイルをふんだんに使用し、動物実験をせず、可能な限り合成保存料に頼らない処方で手作りしたスキンケア、ヘアケア、バス製品などですべての人の健やかな肌や髪のために役立ちたいと考えます。原材料の新鮮さ、本質的な意味においてオーガニックであることに価値をおいて開発する商品は、フレッシュなうちに使用することで原材料の効果を最大限実感することができると信じています。「ラッシュ」の名が示す通り、毎日の生活を「みずみずしく豊か」に、よりハッピーでヘルシーなものにしたいと考えます。倫理的であること、そしてサステナビリティのその先を目指し、原材料調達から商品開発やパッケージの資材調達など、リジェネラティブであること（再生可能性）を最優先に、そして「この地球をよりみずみずしく、豊かな状態で次世代に残す」ことをブランドパーパスにあらゆる企業活動を行っています。

企業の取り組みなどブランドに関する情報をまとめた公式サイト： https://weare.lush.com/jp/

公式オンラインストア： https://www.lush.com/jp/