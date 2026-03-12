設立38年目の感謝を込めて、商品レビューを分析！カインズオリジナル商品へのお客様の声を楽しくご紹介

株式会社カインズ

株式会社カインズ（本部：埼玉県本庄市、代表取締役社長 CEO：高家 正行、以下、カインズ）は、2026年3月1日に、設立38年目を迎えました。

カインズは「くらしDIY」をブランドコンセプトに、一人ひとりの“くらし”を創意工夫で楽しくすることを目指し、価値ある商品とサービスを、毎日お手ごろ価格でお届けしています。1978年に「いせやホームセンター」として事業をスタートし、1989年3月1日の会社設立から今日まで歩みを続けてこられたのは、日頃よりカインズをご愛顧いただいているお客様のおかげです。心より感謝申し上げます。

また、2007年にオリジナル商品の開発へ本格的に舵を切ってから、今年で20年目。現在では約2万5,000点にのぼるオリジナル商品を販売し、多くのお客様からレビューやご意見を頂戴するようになりました。

こうした日々のご愛顧とお寄せいただいたご意見に感謝を込めて、カインズ公式オンラインショップのレビューに寄せられたお客様の声をインフォグラフィックでご紹介いたします。

さらに、カインズでは2月25日（水）から3月23日（月）まで、お得なセールやキャンペーンが満載の「創業祭」を開催しています。オンラインショップの特設ページでは、オリジナル商品の中でも特に高評価の人気商品を公開しています。皆様のご来店、およびオンラインでのアクセスを心よりお待ちしております。

創業祭特設サイト：https://www.cainz.com/contents/sale/specialsale.html

レビューから読み解くお客様の声

※2014年1月～2026年2月にカインズ公式オンラインショップで販売した、カインズオリジナル商品に寄せられたレビュー投稿参照

※評価は星1つ～5つの5段階

カインズオリジナル商品への星はいくつ？評価分布

これまでに寄せられた多くのレビューの中では、星4～5の評価をつけてくださる方が比較的多い傾向が見られました。日々のくらしの中で感じたことを丁寧に届けていただいた結果であり、温かい声も、改善点のご指摘も、すべてが私たちの学びになっています。

最高評価を多く集めたカテゴリは？5つ星獲得数ランキング

生活に密着したカテゴリを中心に、5つ星評価が多く寄せられていました。毎日使うものだからこそ、実感を伴った声をいただいているのだと感じています。

もっともたくさんの声を集めた商品は？商品別 投稿件数ランキング

投稿数が多い商品には、普段から頻繁にご愛用いただいていることが表れています。もっとこうしてほしいという改善へのご要望の声も含め、日頃のご利用に心より感謝いたします。

どんな感想が多い？レビュー投稿文テキストマイニング

抽出されたキーワードからは、「便利」や「使いやすい」といった日々のくらしの実感に基づく声が多く寄せられている様子が見て取れました。同時に価格に触れた言葉も多く、“日常の中で手に取りやすい存在”と受け止めていただけているようです。

お寄せいただいた声を活用！アップデート商品のご紹介

レビューやSNSのコメントなど、お寄せいただいた声は商品のさらなる進化に活用しています。特設ページ「みんなの声でアップデートしました」では、アップデートした商品の一部をご紹介しています。

https://www.cainz.com/contents/household-supplies/update.html

カインズはこれからも、くらしを楽しくする商品やサービス、くらしを支える生活必需品をお値打ち価格で提供し、皆様のより楽しい、豊かなくらしづくりをサポートしてまいります。これからも変わらぬご愛顧をいただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

＜カインズ「創業祭」について＞

1989年3月1日にカインズが会社として設立されたことを記念し、3月を中心とするおよそ1か月間で開催。日ごろご愛顧くださっているお客様への感謝を込めて、お得なセールやキャンペーンをお届けしています。2026年は、2月25日(水)から3月23日(月)まで開催中です。

「創業祭」特設ページ：https://www.cainz.com/contents/sale/specialsale.html

＜カインズについて＞

株式会社カインズは、29都道府県下に263店舗を展開するホームセンターチェーンです。

「くらしDIY」をブランドコンセプトに、くらしを豊かにする価値ある商品・サービスを開発し、お値打ち価格で毎日提供します。Kindness（親切心）と創意工夫のアイデアあふれる店舗づくりに努めることで、お客様一人ひとりの、ご家族の、そして地域の日常を楽しいものとし、お客様とのプロミスである「くらしに、ららら。」をお届けします。

＜株式会社カインズ 概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/8255/table/624_1_a779a4204bb1cc828d8e51cec72b1faa.jpg?v=202603120251 ]