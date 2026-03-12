岡山県で8MWhの系統用蓄電池設備が連系開始

松尾産業株式会社

松尾産業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：松尾尚樹、以下「松尾産業」）は、岡山県において導入を進めていた系統用蓄電池設備について、2026年2月27日に受電を開始し、2026年3月4日に系統連系を開始したことをお知らせいたします。本設備は総容量8MWhで構成され、エネルギー関連企業向けに導入されたものです。本案件では、松尾産業が蓄電池の供給からシステム設計、施工調整、アグリゲーターとの連携まで一貫して支援するトータルソリューションを提供しました。今後は需給調整市場への参画を予定しており、電力系統の安定化への貢献や、調整力を活用した収益機会の拡大が期待されます。

プロジェクト概要

設置場所：岡山県

定格出力・容量：2MW × 1基、2.6MWh × 3基（合計8MWh）

用途：需給調整市場（一次調整力等）への参加

着工：2025年12月

受電開始：2026年2月27日

系統連系開始：2026年3月4日

導入先：エネルギー関連企業

電池：Gotion（LFPコンテナ型）

PCS：LS ELECTRIC



系統用蓄電池導入に向けたトータルソリューション

国内の系統用蓄電池市場では、定格出力2MW以上の特別高圧案件が主流で大規模投資を前提とすることから参入できる事業者は限定的でしたが、近年は高圧区分（50kW～1,999kW）の中規模蓄電所への需要が高まりつつあります。初期投資を抑えた導入が可能となり、多様な事業者の参入を促すことで、市場拡大と地域の電力調整力向上が期待されます。

松尾産業は、以下のようなトータルソリューションを提供することで、系統用蓄電池の導入を検討する事業者が参入しやすい環境を整える支援を進めています。



・蓄電池、関連機器の販売

・系統連系、官庁申請等の手続き支援

・システム構成、技術設計

・施工調整、現場支援

・アグリゲーターとの連携

・市場取引用の各種運用支援

高圧を中心としながら、中規模蓄電所を束ねた共同運用による大規模案件にも対応できる蓄電池ソリューションも視野に入れ、導入事業者の皆様と共にプロジェクトを推進してまいります。

系統用蓄電池事業について

松尾産業は太陽電池業界の黎明期からセル向け原材料の共同開発に携わり、現在ではその知見を活かし太陽電池セルやモジュールの開発・販売を担うなど再生可能エネルギー分野で長年の実績を有しています。近年のカーボンニュートラルやGX推進による再生可能エネルギーの普及加速に伴い、2023年度より電力系統の安定化に欠かせない系統用蓄電池にも事業参入しました。蓄電システムは、災害発生時の事業継続（BCP）や電気料金の削減だけでなく、電力系統に接続することで時間帯別の電気料金の差額を利用した収益化が期待できる新たなビジネスモデルとして注目を集めています。

松尾産業は北米や中国など、グローバルメーカーの幅広い製品ラインアップを有しており、系統用蓄電池の販売を中心に、各エリアの電力会社との系統接続協議、蓄電システムの設計、電力売買に関わるソフトウェアを含む蓄電システムの実装・運用までワンストップで提供します。また、販売のみ、コンサルティング、開発サポートなどお客様のニーズに合わせたご提案やサポートで系統用蓄電池事業を推進する事業者様に伴走いたします。

系統用蓄電池事業へのお問い合わせ

系統用蓄電池の導入や運用をご検討のご担当者様は以下までお気軽にお問い合わせください。

松尾産業株式会社 エネルギーソリューション事業部

メールでのお問い合わせ(https://www.matsuo-sangyo.co.jp/contact/contact-energy-solutions/)

TEL：06-6261-1217

松尾産業について

松尾産業は、自動車部品や国内で高いシェアを誇る光輝顔料を中心に専門性の高い原材料や、研究開発装置などを取り扱う商社です。「Connecting the Peaks」を理念として、技術や素材、知見をつなぎ、製造業の伴走者としてさまざまな課題解決、価値提供を実現してきました。近年、複雑な社会課題に対してオープンイノベーションの重要性が増し、スタートアップ、アカデミア、産業や業界、従来の壁を越えた共創が求められ、商社の「つなげる力」への期待が高まっています。当社でも、スタートアップが持つ柔軟な発想やテクノロジーに着目、ハードテックや製造分野に特化した特徴ある国内外の隠れた技術や素材を探索し、取引先への提案や協業を行うなどインキュベーションへの取り組みを加速させています。



社名：松尾産業株式会社

所在地：大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 ＪＰタワー大阪15階

設立：1938年

代表者：代表取締役社長 松尾 尚樹

事業内容：塗料原材料・機能性材料・光学部品・自動車部品等の輸出入および国内販売

URL：https://www.matsuo-sangyo.co.jp/