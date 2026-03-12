【新常識】ソースコードを預けない。ボクシーズ、AI開発時代の安心を支える「プログラムの健康診断」を開始

ボクシーズ株式会社

UXイノベーションカンパニーを掲げるボクシーズ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：鳥居 暁、以下「ボクシーズ」）は、Webサイトやシステムの中身（ソースコード）を社外のエンジニアに提出することなく、最新AIとプロエンジニアがセキュリティリスクを特定する一次フィルタ型のプログラムの健康診断サービス「NoLookCode（ノールックコード）」の受付を本日から開始いたします。サービス開始を記念し、10社限定で「無料体験キャンペーン」を実施いたします。

URL：https://nolookcode.com

■ 開発の背景：AI開発の普及の裏で問われる「事業責任者のガバナンス」

昨今、AIツールの普及により迅速なシステム構築が可能になった一方で、「AIや現場に任せきり」によるプログラムの不透明化が深刻な経営リスクとなっています。重大な事故が起きてからでは遅く、事業責任者には「中身の健全性」を把握する説明責任が求められています。

しかし、従来のセキュリティ診断には高い障壁がありました。

・情報流出のジレンマ： 監査のためにソースコード一式を「外部に預ける」こと自体のリスク管理。

・コストと期間の壁： 専門企業による監査は数百万円、数ヶ月を要するため、頻繁な実施が困難。

ボクシーズはこの課題に対し、「ソースコードを1つも預からない」という独自開発の「非提出型ソースコードパッキング方式」により、病気になる前に受ける人間ドックのような「プログラムの健康診断」の新習慣を提案します。

■ 「NoLookCode（ノールックコード）」3つの革新

1. 【透明性の徹底】診断ツール自体の安全性を「先に」検証できるプロセス

お客様のサーバーに設置する解析用プログラムは、正式申し込み前に無料で提供いたします。お客様自身が内容を確認いただいて、動作ロジックに納得いただいてから診断を正式申し込みできる、ガバナンス重視の設計です。

2. 【物理的安心】ソースコードを見るのはAIだけ。AIが診断するエンジニアと中継。

最新AI（Gemini API in Vertex AI）が直接解析を行います。ソースコードを外部に持ち出さないため（非提出）、物理的に人がソースコードを閲覧しないため、人為的な事故による情報流出が起こり得ない、究極の「ノールック」設計です。

3. 【プライバシー保護】エンジニアは「生コード」ではなく「要約」を確認

閲覧するのはAIが抽出した「リスクの要約」のみです。エンジニアは生のソースコードに触れることなく、AIに対して「この脆弱性の具体的な攻撃リスクは？」「最適な修正方法は？」と確認して診断レポートを作成します。

■ 診断の流れ

１．仮申し込み： Webから申し込み。事前に診断用ファイル（無料）を提供。

２．安全性確認： ツールの中身を確認し、自社のセキュリティ基準に照らして判断。

３．正式申し込み： 「診断チケット」を購入し、診断用ファイル（無料）をサーバーへ設置して設定。

４．報告： 診断開始から2～5営業日を目安に、リスク箇所をまとめたレポートをお届け。

■サービス概要

・サービス名： 人に見せずにプログラムの健康診断「NoLookCode（ノールックコード）」

・提供価格： 「診断チケット」1枚 30,000円（税別）

・対象環境： PHPが動作するすべてのWebサーバー環境

・URL： https://nolookcode.com

※「非提出型ソースコードパッキング方式」と最新AI（Gemini API）を組み合わせた診断サービスとして業界初になります（2026年3月自社調べ）。

※設置したPHPが動作しない場合はサービスの提供対象外になります（事前の無料チェックをご活用ください）。

※記載の会社名・団体名・製品名およびサービス名は、それぞれの会社・団体の商標もしくは登録商標です。

■ボクシーズ プロフィール

創業20年、100億円規模の決済プラットフォームやIoT/スマートビルディング基盤など、社会インフラを支えるUX開発を手掛けてきました。2025年大阪・関西万博では、シグネチャーパビリオンに中小企業として初めて協賛しています。

■ボクシーズ ブランドステートメント

■ボクシーズ 会社概要

【名 称】 ボクシーズ株式会社

【本 社】 東京都千代田区九段北1-3-5

【設 立】 2006年5月23日

【代表取締役】 鳥居 暁

【資本金】 129,990,000円

【業務内容】 サービス／プラットフォームの運営、システム開発、開発コンサルティング

【URL】 https://boxyz.com/

■本リリースに関するお問い合わせ先

ボクシーズ株式会社 広報担当

〒102-0073 東京都千代田区九段北1-3-5

【お問い合わせ】 https://boxyz.com/contact/