『キングダム 乱 -天下統一への道-』LG媧偃・LGラマウジが登場！『積年の勇将』イベント開催中！

株式会社でらゲー

株式会社でらゲー（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鄭允哲）は、スマートフォン向けゲー

『キングダム 乱 -天下統一への道-』（以下、『キンラン』）において、2026年3月11日(水) 18:00 より新たな武将『LG媧偃』『LGラマウジ』をリリースしたこと、『積年の勇将』イベントが開催中であることをお知らせいたします。

■『媧偃』『ラマウジ』がLG覚醒！

LG祝剣を集めて『UR媧偃』『URラマウジ』に使用することで、『LG媧偃』『LGラマウジ』に覚醒することができます！

媧偃・ラマウジをLG覚醒すると、武将レベルの上限解放に必要な『龍剣石Lv3』や争覇スキル解放に必要な『争覇解放石』などが入手できる特別なログインボーナスを獲得できます！

・LG媧偃の特徴

楚国第二将・媧燐軍に所属する武将であり、汗明と一騎討ちを続ける蒙武を背後から討つことを命じられた媧偃は、LGに覚醒することで新たな副将スキルを習得します。

このスキルにより、敵武将部隊をターゲットした際、自部隊のさまざまな能力が上昇し、さらにターゲット中の敵武将部隊の攻撃力と防御力を低下させます。

加えて、発動条件を満たすことで、自身が所持する武将の育成状況に応じて自部隊を強化する効果を複数習得します。

育成を進めた武将が多いほど、真価を発揮できる武将となっています。

・媧偃裏スキル 概要

長槍の使い手であり楚国大将軍・媧燐の弟の媧偃は、裏スキルで4種類の全軍強化スキルを習得し、自身が出陣していなくても貢献できます。

また、発動条件を満たすことで、味方楚国部隊に敵秦国・魏国・楚国部隊に対する特攻と耐性を付与するため、それらの敵部隊が登場する戦場で、一層の活躍が期待できます。

・LGラマウジの特徴

楊端和の側近を務め、咸陽王宮の戦いや鄴攻略戦にも同行しているラマウジは、LGに覚醒することで新たな副将スキルを習得します。

このスキルにより、自部隊および味方総大将部隊、さらに味方山の民部隊に耐性【弓兵】を付与します。

また、発動条件を満たすことで、味方秦国・山の民部隊に対し、敵弓兵部隊や敵趙国部隊との戦闘で有効となる効果を付与します。

これにより、それらの敵部隊が登場する戦場において、一層の活躍が期待できます。

・ラマウジ裏スキル 概要

戦闘時は楊端和の周囲を固め、身を挺して主を守る役目を担うラマウジは、裏スキルで攻城戦スキルと3つの全軍強化スキルを習得し、自身が出陣していなくても貢献できます。

さらに、味方総大将部隊や味方山の民部隊、護壁状態の味方部隊を強化するスキルも習得します。

そのため、山の民部隊や護壁効果を持つ武将を中心とした編成の副将として、一層の活躍が期待できます。

■新イベント『積年の勇将』で指定された武将を編成するとドロップ追加！

開催中のイベント『積年の勇将』のイベントクエストに、指定された武将を編成すると、交換用アイテムが追加でドロップ！報酬アイテムへの交換が容易になります！

指定された武将を編成して豪華報酬アイテムを獲得しよう！

■『8周年大感謝祭』イベント第4弾概要

『キングダム 乱 -天下統一への道-』は、たくさんのお客様に遊んでいただいているおかげで、2月22日に8周年を迎えました。

最高の盛り上がりの中でこの日を迎えられたことを、運営一同、心より感謝申し上げます。

8周年以降も、これまでと変わらない楽しさを大切にしながら、より一層遊びやすい環境づくりに励み、引き続きサービスの向上に努めてまいります。

日頃の感謝の気持ちを込めて、特別仕様のキャンペーンやイベントを多数ご用意しておりますので、ぜひお楽しみください。

その1【8周年積み荷パック販売！】

《開催期間》

第7弾：

・3月11日(水) 18:00 ～ 3月18日(水) 18:00

第8弾：

・3月13日(金) 18:00 ～ 3月18日(水) 18:00

《概要》

8周年を記念した特別なパックが登場！

兄妹、姉弟の武運や『セレクト武将ガチャチケ』をお得に獲得できる『【8周年】兄弟姉妹パック』が新登場！

SR武運交換券をお得に獲得できる『【8周年記念】SR武将超強化パック』も、ぜひお見逃しなく！

なお、積み荷によって販売期間は異なります。

その2【1日1回限定UR武将1体確定ガチャ開催！】

《開催期間》

3月11日(水) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00

《概要》

1日1回限定で、UR武将1体を確定で獲得できるガチャを開催！

その3【1日1回限定UR追想カード1枚確定ガチャ開催！】

《開催期間》

3月11日(水) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00

《概要》

1日1回限定で、UR追想カード1枚を確定で獲得できるガチャを開催！

その4【8周年秦国六将★6ランクアップガチャ開催！】

《開催期間》

3月11日(水) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00

《概要》

12セット目でUR★5武将が確定！

さらに、15セット目で『★6武将選択宝箱【秦国六将】』で武将を選んで獲得できます！

その5【8周年SRピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

蒲鶮・ラマウジ：3月11日(水) 18:00 ～ 3月16日(月) 18:00

魯近・豪徳 ：3月11日(水) 18:00 ～ 3月16日(月) 18:00

京令・フゥヂ ：3月13日(金) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00

オタジ・トッヂ：3月13日(金) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00

《概要》

SR★4武将排出確率が通常時と比べて6倍にUPします！

その6【8周年覚醒ガチャ開催！】

《開催期間》

第1弾

3月11日(水) 18:00 ～ 3月16日(月) 18:00

第2弾

3月13日(金) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00

《概要》

ガチャを10セット利用すると★3武将を選んで入手できる『★3武将選択宝箱』が獲得できます！

その7【8周年復刻ピックアップガチャ開催！】

《開催期間》

媧偃・李園：3月11日(水) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00

《概要》

UR武将排出確率が通常時と比べて2倍にUPします！

その8【復刻争覇戦★6追想ガチャ開催！】

《開催期間》

3月16日(月) 18:00 ～ 3月23日(月) 18:00

《概要》

獲得することで対象武将に争覇スキルが解放される『争覇スキル追加追想カード』が排出されます！

さらに、争覇戦★6追想ガチャで排出される『争覇スキル追加追想カード』は全てUR★6状態のため、解放される争覇スキルも獲得時点で最大強化された状態となります。

その9【期間限定！EX追想ガチャ開催！】

《開催期間》

3月16日(月) 18:00 ～ 3月23日(月) 18:00

《概要》

獲得することで対象武将に新たなEXスキルが解放される『EXスキル追加追想カード』が排出されます！

その10【積年の勇将イベント開催！】

《開催期間》

3月11日(水) 18:00 ～ 3月18日(水) 14:00

《概要》

『紀昌の武運』『青公の武運』などを獲得しよう！

＜『キングダム 乱 -天下統一への道-』概要＞

ダウンロードはこちら⇒https://app.adjust.com/ao6zjkl(https://app.adjust.com/ao6zjkl)

・公式サイトURL：https://www.kingdomran.jp/(https://www.kingdomran.jp/)

・公式X(旧Twitter)：https://x.com/KingdomRan(https://x.com/KingdomRan) （@KingdomRan）

・公式LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p(https://line.me/R/ti/p/%40dza5936p) （キングダム 乱 -天下統一への道-）

(C)原泰久／集英社・キングダム製作委員会 (C)でらゲー

『キンラン』は人気アニメ「キングダム」の世界観を存分に体感できる、戦略バトルRPGです。

プレイヤーは、武（武将）と智（軍師）を用いて荒れ狂う古代中国を制し、天下統一を目指します。

敵の大舞台を切り開き、数十万の兵が激しく乱れる超大規模バトルをお楽しみいただけます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社でらゲー

本社所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-6-3 渋谷363清水ビル 9F

代表者：代表取締役社長 鄭允哲

事業内容：スマートフォンゲームの企画・開発・運営