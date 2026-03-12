2025年不動産売買仲介取引総括　成約件数は2％減少も、平均取引価格は7.9％上昇

リスト株式会社

世界規模の不動産ネットワークを強みとする総合不動産企業、リスト株式会社(代表取締役社⾧：北見尚之、 本社所在地：神奈川県横浜市)の連結子会社であるリストインターナショナルリアルティ株式会社(代表取締 役社⾧：北見尚之、本社所在地：神奈川県横浜市、以下「LIR」)は、2025 年における成約事例を基にした不動産売買仲介取引総括を発表します。

左：成約件数ランキング上位 10都市右：横浜市物件別平均取引価格

LIRは、東京・神奈川で9か所、海外では5か所に支店を構え、都内の億単位の高級不動産売買、日本全国の別荘売買から一次取得者向けの不動産売買や資産売却まで幅広く不動産仲介事業を展開しております。調査結果概要と責任者の考察コメントは以下の通りです。

【調査結果概要】

■都市別ランキング上位5つは昨年と変化がなく、前回ランク外だった逗子市が7位にランクインした。

■横浜市の平均取引価格は2024年と比較して新築戸建で約7.7%、中古マンションで約15.3%の増加と

なったが、中古戸建ては約4.4%の微減となった。

■全体の成約件数は2024年と比較し約2%の微減となったが、平均取引価格は約7.9%の増加となっ

た。

【リストインターナショナルリアルティ 神奈川営業本部 常務取締役 西宮正人のコメント】

物件価格の上昇、金利の引き上げなどの要因があったにもかかわらず、反響数・成約数ともに大幅な減少はなく、売上は昨対比を上回る結果となった。またリゾート物件への関心も強まり、湘南や逗子・葉山エリアの反響も増加した。成約件数ランキングで逗子市がランクインしたのも、それが要因である。2026年も神奈川リゾートエリアでの取引は増加するのではないか。

LIRは今後も質の高い不動産サービスを提供することでお客様のニーズにお応え出来るよう努めてまいります。

リスト サザビーズ インターナショナル リアルティの公式サイトでは様々な物件情報を公開しています。 https://list-sumai.jp/

【リストインターナショナルリアルティ株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD. 7階

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

設立 ：2009年10月16日

事業概要 ：不動産の売買・賃貸の仲介、受託販売、不動産賃貸管理、不動産の運用、

管理、資産コンサルティング業務、損害保険代理店

URL ：https://www.listsothebysrealty.co.jp/

【リスト株式会社】

所在地 ：神奈川県横浜市中区尾上町3-35 LIST EAST BLD.

代表 ：代表取締役社長 北見 尚之（きたみ ひさし）

創業 ：1991年5月10日

設立 ：2016年5月20日

連結売上高 ：562億円（2024年12月期）

事業概要 ：持株会社、グループ経営事業

URL ：https://www.list.co.jp/

1991 年、不動産仲介業を行うリスト株式会社を設立。以降、戸建住宅・マンションの開発分譲事業、アセットマネジメント事業など一貫して不動産関連事業を行っております。また、2016 年からは、グループ会社の再編を行い持株会社制度に移行し、当社を中核とした「リストグループ」としての経営体制に移行しました。

2010 年には、現リストインターナショナルリアルティ株式会社において世界最大級のオークションハウスである「サザビーズ」を起源とする不動産仲介ブランド「サザビーズ インターナショナル リアルティ(R)」の国内独占営業権を取得し、「リスト サザビーズ インターナショナル リアルティ」のブランドで、アメリカ ハワイ州を皮切りに、シンガポール、香港、タイで不動産仲介事業や開発事業を行っております。リストグループでは、これらの事業を通じてお客様に「価値ある不動産」を提供し続けてまいります。