全国の高校生を対象としたビジネスアイデアコンテスト 「第12回 マイナビキャリア甲子園」決勝大会を開催

株式会社マイナビ

株式会社マイナビ（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：粟井俊介）は、全国の高校生を対象にしたビジネスアイデアコンテスト「第12回マイナビキャリア甲子園」の決勝大会を、2026年3月14日（土）、15日（日）に、大手町三井ホール（東京都千代田区）で開催します。

「マイナビキャリア甲子園」は、企業が出題するテーマに対して、高校生が2人から4人でチームを組み課題解決に挑む、ビジネスアイデアコンテスト型の探究学習プログラムです。2014年にコンテストを開始して以来、年々参加者数は増加し、第12回を迎える今年は全国から過去最多の3,151チーム・11,668名の高校生が参加しました。

第12回目の開催となる今回のテーマは「Borderless Age」。この大テーマをもとに各企業がテーマ設定を行います。書類審査・動画審査・準決勝大会を勝ち抜いた高校生は、最後は各企業テーマの代表チームが出場する決勝大会へ進出し、半年以上かけて考え抜いたアイデアを1チーム10分以内で披露します。今年は、「Breakthrough 部門」、「Innovation 部門」の2部門に分け、それぞれ優勝・準優勝・視聴者賞を表彰します。

この度、1次審査（書類審査）・2次審査（プレゼン動画審査）を突破した72チームによる準決勝大会が2月15日（日）に行われ、決勝大会に進む全12チーム・39名が決定しました。出場チームが過去最大規模となる決勝大会では、半年以上かけて考え抜いたアイデアを1チーム10分以内でプレゼンテーションを行い、「Breakthrough 部門」、「Innovation 部門」、それぞれの優勝チームを決定します。優勝した2チームには、賞品として100万円分の海外旅行券が授与されます。

決勝大会の模様は、YouTube Live とX Liveで生配信します。さらに後日、TBS系地上波全国28局ネットにて放送を予定しています。＊

＊TBS系地上波全国28局ネットにて 4月12日（日）午後3時30分から放送

＊TVer（ティーバー）見逃し無料配信予定

▼大会のご視聴（両日14時から生配信）

YouTube Live：

3月14日（土）「Breakthrough 部門」 https://youtube.com/live/2Ob-IxyncPc

3月15日（日）「Innovation 部門」 https://youtube.com/live/5QQQ3WAjFEE

第12回「マイナビキャリア甲子園」 決勝大会 概要

■日時：Breakthrough 部門 決勝大会 3月14日（土）14:00開始 17:45終了予定

Innovation 部門 決勝大会 3月15日（日）14:00開始 17:45終了予定

■場所：大手町三井ホール

■住所：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One3階

※会場での観覧は事前申し込み制となっております。大会の模様はYouTube LiveまたはX Liveにて生配信でご覧いただけます。

■公式HP：https://careerkoshien.mynavi.jp/

■主催：株式会社マイナビ｜株式会社TBSテレビ

■後援：朝日新聞｜文部科学省｜愛知県教育委員会｜青森県教育委員会｜茨城県教育委員会

岩手県教育委員会｜愛媛県教育委員会｜ 大分県教育委員会｜岡山県教育委員会

沖縄県教育委員会｜鹿児島県教育委員会｜群馬県教育委員会｜埼玉県教育委員会

静岡県教育委員会｜島根県教育委員会｜千葉県教育委員会｜栃木県教育委員会

鳥取県教育委員会｜長野県教育委員会｜広島県教育委員会｜北海道教育委員会

宮城県教育委員会

■決勝大会出場チーム・所属高校（※部門別）：

「Breakthrough 部門（3月14日）」

・アビームコンサルティング代表｜場道究探（京都市立堀川高等学校）

・Qoo10（eBay Japan合同会社）代表｜borderlesz（渋谷教育学園渋谷高等学校）

・コスモスイニシア代表｜いのへっだー（渋谷教育学園渋谷高等学校）

・tdi（情報技術開発株式会社）代表｜学生起業チーム『Luke Nexus』（近江兄弟社高等学校）

・日本生命代表｜すこやか班（佐久長聖高等学校／浜松市立高等学校／静岡県立浜松東高等学校）

・ミツカン代表｜ノーサイド（Rugby School Japan／早稲田高等学校）

「Innovation 部門（3月15日）」

・河合塾マナビス代表｜コズメロ（渋谷教育学園渋谷高等学校）

・サンリオ代表｜ボボボーンズ・ボーンズ（駿台甲府高等学校）

・セコム代表｜≒0（渋谷教育学園渋谷高等学校）

・第一三共ヘルスケア代表｜BandsMens（世田谷学園高等学校）

・たかの友梨ビューティクリニック（株式会社不二ビューティ）代表｜再花（順天高等学校）

・ロッテ代表｜糖質上糖（帝塚山高等学校）

■テーマ協賛企業｜出題テーマ（※部門別・五十音順）：

「Breakthrough 部門（3月14日）」

・アビームコンサルティング｜アビームのコンサルタントとして、あなたの通っている高校が2050年においても選ばれる学校であり続けるためにどのような“変革”や“成長”を実現すべきか。そのために必要なアイデアを提案せよ

・Qoo10（eBay Japan合同会社）｜社会構造や価値観が多様化する時代において、AIを活用し“お買い物”をエンターテインメントに変えるQoo10の新しい事業・サービスを提案せよ

・コスモスイニシア｜「住まう」「働く」「遊ぶ」の領域における社会の変化やニーズの多様化をとらえ、コスモスイニシアの事業や技術を生かした“10年後の新しいあたりまえ”となるアイデアを提案せよ

・tdi（情報技術開発株式会社）｜今後10年の生成AI技術の発展に注目し、人々がその活用を通じてポジティブなつながりを持つことのできる「新しい世界」を実現する新規事業を提案せよ

・日本生命｜『誰もが、ずっと、安心して暮らせる社会』の実現に向けて、未来世代へサステナブルな安心・安全を届ける取り組みを提案せよ

・ミツカン｜ミツカンのMissionである“やがて、いのちに変わるもの。”の視点から、若年層に共感される食体験を起点とした、未来のミツカンビジネスを創造せよ

「Innovation 部門（3月15日）」

・河合塾マナビス｜一人ひとりの『学びたい！』を引き出し、自立を支援する河合塾マナビスだからこそ取り組める、学びたいすべての人が幸せになる、これまでにない事業プランを提案せよ

・サンリオ｜サンリオが培ってきた“歴史と文化”を活かして、“100年後では当たり前になっているような文化”を生み出す独自性のあるサービス（思いやりの心）を創造せよ

・セコム｜セコムグループの力を使って、5年後のあなたの日常が100×happyになる「あんしん」を再定義した新サービスとは

・第一三共ヘルスケア｜セルフケア・セルフメディケーションが“当たり前”になる社会を実現するために、第一三共ヘルスケアの強みを活かして、今の社会にある課題を乗り越える新しい取り組みを提案せよ

・たかの友梨ビューティクリニック（株式会社不二ビューティ）｜エステティックを通じてウェルビーイングの向上に寄与し、社会や人々の暮らしを豊かにするたかの友梨ビューティクリニックの新しいサービスを提案せよ

・ロッテ｜社会課題を捉え、ガムだからこそ実現できる世代を越えて楽しめる新サービスを提案せよ

■決勝大会 審査員：

朝日メディアラボベンチャーズ株式会社 代表取締役・パートナー 野澤 博

文部科学省 官民協働海外留学創出プロジェクト 「トビタテ！留学JAPAN」広報・マーケティングチームリーダー 西川 朋子

非営利株式会社ピロウ 代表取締役 東京大学大学院 学際情報学府 修士課程 江連 千佳（3/14 Breakthrough 部門のみ）

株式会社Senjin Holdings CEO 下山 明彦（3/15 Innovation 部門のみ）

株式会社マイナビ 執行役員 ライフキャリア事業本部 副事業本部長 林 俊夫（3/14 Breakthrough 部門のみ）

株式会社マイナビ 執行役員 経営企画本部 本部長 森 一磨（3/15 Innovation 部門のみ）

■司会：

辻よしなり｜日比麻音子（TBSアナウンサー）