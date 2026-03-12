鳥取県岩美町の海ノ民話アニメーション『海の神様』とコラボした「田後祭りオリジナル商品」が販売開始！

ソーシャルアクションネットワーク

一般社団法人日本昔ばなし協会が取り組む「海ノ民話のまちプロジェクト」は、鳥取県岩美町の有限会社サンテックとコラボし、「田後祭りオリジナル商品」を発売いたします。ラインナップはトートバッグ、サコッシュバッグ、キーホルダーの3商品。2026年3月13日（金）より、道の駅きなんせ岩美、岩美町観光協会、サンテック店舗の3箇所にて販売を開始します。各商品には、岩美町田後地区に伝わる民話『海の神様』のアニメーションの名場面をデザイン。作品の魅力が詰まった愛らしいキャラクターたちをお楽しみいただけます。

この企画は、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環で実施しています。

＜販売情報＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/161057/table/565_1_774ed00d607a9455f8ce586787006cad.jpg?v=202603120251 ]

海ノ民話のまちプロジェクト公式サイト『海の神様』

鳥取県岩美町の海ノ民話アニメーション「海の神様」や岩美町に関する情報は下記よりご覧いただけます。

https://uminominwa.jp/animation/108/

＜「海ノ民話アニメーション」を活用しませんか？＞

「海ノ民話アニメーション」の動画・画像は、子ども向け学習会、まちのイベント、地域産品の企画やパッケージなどに活用いただけます。

利用には事前申請と、一般社団法人日本昔ばなし協会の承認が必要です。

詳細はこちらをご確認ください▼

https://uminominwa.jp/kitei/

＜団体概要＞

団体名称：一般社団法人日本昔ばなし協会

URL：https://www.nippon-mukashibanashi.or.jp/

海ノ民話のまちプロジェクト

海と深く関わりを持つ日本という国の「海とのつながり」と「地域の誇り」を子どもたちに伝え、未来につなぐことを目的に、日本各地の無形文化財である海の民話の中から、海の学びを内包する価値の高い話を選出して「海ノ民話アニメーション」として有形化し、次世代のためにアーカイブします。また、それらの海の民話を語り継がれてこられた地域を「海ノ民話のまち」と認定し、ともにPRや活用促進を図ります。

公式サイト https://uminominwa.jp/

公式Youtube https://www.youtube.com/@uminominwa

X https://x.com/uminominwa

日本財団「海と日本プロジェクト」

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海で進行している環境の悪化などの現状を、子どもたちをはじめ全国の人が「自分ごと」としてとらえ、海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げていくため、オールジャパンで推進するプロジェクトです。

https://uminohi.jp/