デイブレイク、「エフピコフェア2026」に出展。冷凍技術で人手不足時代の売り場づくりに伴走し、新しい食品製造オペレーションを提案

デイブレイク株式会社

特殊冷凍ソリューション事業を展開するデイブレイク株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：木下昌之）は、2026年4月8日（水）から4月10日（金）まで有明GYM-EX（ジメックス）で開催される「エフピコフェア2026」（主催：株式会社エフピコ）に出展いたします。

当社ブースでは「現場の課題に合わせたコーディネート」をテーマに、人手不足の解消やチャンスロスの削減、他店との差別化といった小売・飲食業界の課題に対し、冷凍技術を活用したソリューショ

ンを紹介。冷凍技術をオペレーション改善の手段として活用することで、より効率的で高品質な商品づくりを実現する仕組みを解説します。

エフピコフェア2026について

「エフピコフェア」は、小売業・飲食業向けに、株式会社エフピコの新製品やサービスを活用した商品開発や売り場づくりを提案する、業界最大級の展示イベントです。全国から1万5,000人以上の関係者が来場し、最新の技術やトレンドの共有、ビジネスパートナーシップの構築、情報交換が行われます。今年は「現場の声に応える頼れる容器」をテーマに開催され、食品容器と連携する多様な企業が最新の技術・サービス・ソリューションを展示します。

デイブレイクのブース出展内容：現場の悩みに合わせた冷凍オペレーションの提案

小売業界では、人手不足や特定のスキルを持つ職人不足が深刻化しています。こうした中、現場の負担を軽減しながら高品質な食品を提供する手段として、冷凍技術の導入に踏み切る事業者が増えています。実際に、デイブレイクの特殊冷凍機「アートロックフリーザー」の小売業界での導入は、過去5年間で約7.3倍に拡大。冷凍商品の開発だけでなく、製造工程の一部に冷凍を取り入れることで、調理工程の簡略化や食品ロスの削減など、オペレーション改善につながる活用事例が広がっています。

本展示会では、こうした現場を支える、冷凍技術を活用したソリューションを紹介。バックヤードで解凍するだけで美味しく仕上がる惣菜や、いつでも出来立ての味を提供できる揚げ物・ベーカリーなど、冷凍を取り入れた新しいオペレーションを定着させ、課題解決に伴走するデイブレイクの取り組みをご案内します。

デイブレイクが推進する、小売店における冷凍技術活用の新しい可能性を、この機会にぜひご体感ください。「エフピコフェア2026」へのご来場を心よりお待ちしております。

「エフピコフェア 2026」出展概要

デイブレイクの特殊冷凍機「アートロックフリーザー」について

- 展示会名：エフピコフェア2026- 主催：株式会社エフピコ- 会期：2026年4月8日（水）～4月10日（金）9:00～17:00（初日のみ10:00～17:00）- 会場：有明GYM-EX（〒135-0063 東京都江東区有明1丁目10-1）- 公式サイト：https://fpco-fair.com/

「アートロックフリーザー」は、デイブレイクの食材研究データを踏襲し、独自に開発した特殊冷凍機です。2021年10月の発売以降、導入先は約700社を越え、多くの食品事業者に支持されています。一般的な冷凍の場合、細胞内の水分が氷に変わるときに細胞が損傷。特殊冷凍は、急速かつ均一に凍結することで氷結晶が小さく生成され、細胞の損傷を減らし、うまみ成分の流出を防ぎます。さらに、冷風の循環に技術が加わり、食品に与えるダメージを低減。素材本来の風味や食感を保ち、調理済みの食品も、できたての味を再現します。「アートロックフリーザー」は、これまで難しいとされていた食品の冷凍を可能にするとともに、従来を上回る高品質な冷凍食品を生み出しています。

デイブレイク株式会社について

「作り手から食べ手までのより良い未来を創造する」をミッションとして掲げ、食品事業者への自社開発の特殊冷凍機「アートロックフリーザー」の販売および導入支援、高品質冷凍食品の流通事業など、特殊冷凍テクノロジーを活用したソリューション事業を展開。特殊冷凍のパイオニアとして、食品流通のあらゆる課題を解決する事業を推進しています。