リカバリーフットウエアブランド TELIC 2026 Spring ＆ Summer コレクション発表

テリックジャパン株式会社

テリックジャパン株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：加賀見紀行）は、日本市場における独占製造販売権を保有するリカバリーフットウェアブランドTELIC（テリック）の2026 Spring＆Summerコレクションを発表いたします。

2026年シーズンは、ハイク・ビーチをイメージした新作「ALLROADS-KONA（コナ）」を筆頭に、過去に絶大な人気を博した「Z-STRAP」の復刻モデルなど、多様なライフスタイルに寄り添うラインナップを展開します。

「JELLY MINT（ジェリーミント）」や「INDIGO（インディゴ）」、「LILAC（ライラック）」、「PEACH（ピーチ）」など、春夏らしい爽やかでトレンド感のある新色が多数登場。機能性だけでなく、ファッションのアクセントとしても楽しめるコレクションとなっています。

【2026SS新作・復刻モデル紹介】

ALLROADS-KONA（オールローズ ‐ コナ） 【2026年 新作】

ハワイの地名から命名された、開放感あふれるアウトドア・トングサンダル。指の間が痛くなりにくいよう柔らかいレース（紐）仕様を採用しました。独自配合の防滑ソール「ALLROADS」を搭載し、ビーチから軽い山道まで、路面状況を問わず快適なリカバリー体験を提供します。

価格 ：15,400円 （税込）

カラー：2色展開（ブラック、ベージュ）

サイズ：（22.0cm～28.0cm）

素材 ：EVA

ソールの厚さ：5.5cm

ソールの種類：SILKY SOLE

Z-STRAP（Z - ストラップ） 【2026年 復刻】

美しいZ型のストラップが足をホールドする、人気モデルが待望の復刻。医療従事者からも高い評価を得ていたデザインで、2026年はカラーバリエーションを豊富に揃え、展開します。※女性サイズのみ展開。

価格 ：8,360円 （税込）

カラー：全8色展開（ブラック、アイボリー、コルクブラウン、ジェリーミント、ライラック、ピーチ、ラフランス、ドクターズホワイト）

サイズ：XS（22.0cm～22.5cm）～M（24.0cm～24.5cm）

素材 ：EVA

ソールの厚さ：4.5cm

ソールの種類：NORMAL SOLE

【2026 SS フルラインナップ】

W-FLIP SHARK（ダブルフリップシャーク）

大人気の「W-CLOUD」のシャークソールをベースに、よりアクティブな印象のトングデザインを融合。2026年より新色が大幅に加わり、より自分らしいカラーを選べるようになりました。

価格 ：11,000円 （税込）

カラー：8色展開（ブラック、アイボリー、コルクブラウン、インディゴ、ジェリーミント、ライラック、ピーチ、ラフランス）

サイズ：XS（22.0 ～22.5cm）～2XL（28.5cm～29.0cm）

素材 ：EVA

ソールの厚さ：5.0cm

ソールの種類：SILKY SOLE

W-BUCKLE 2（ダブルバックル 2）

調節可能な大型ダブルバックルが特徴で、甲の高さやソックスの着用に応じて快適にフィットします。大きなバックルが足元のアクセントになる一足です。

価格 ：11,880円 （税込）

カラー： 5色展開（ブラック、アイボリー、コルクブラウン、インディゴ、ラフランス）

サイズ：XS（22.0cm～22.5cm）～2XL（28.5cm～29.0cm）

素材 ：EVA

ソールの厚さ：5.0cm

ソールの種類：SILKY SOLE

ALLROADS-S4（オールローズ - S4）

大人気の「ALLROADS」シリーズをリニューアルし、さらに快適な履き心地を追求したモデルです。防滑ソール「ALLROADS」を搭載しているので、アフタースポーツだけでなく、たくさん歩く日にも、どんな道でも使用しやすい快適な履き心地を追求したモデル。

価格 ：15,400円 （税込）

カラー：全2色展開（ブラック、ベージュ）

サイズ：US4（22.0cm）～US10（28.0cm）

素材 ：EVA

ソールの厚さ：5.5cm

ソールの種類：SILKY SOLE

FLIPFLOP ULTRASOFT（フリップフロップ ウルトラソフト）

TELICのアイコンモデル「FLIPFLOP」をさらに柔らかい履き心地へ進化させたTELICの新たな定番モデル。TELIC史上最も柔らかい素材「ULTRASOFT」を採用し、クッション性を強化。足裏に当たるTマークのデザインを大きく細く改良することにより、より滑らかな足当たりとフィット感を実現しました。シンプルなデザインで、デイリーカジュアルからスポーツ後のリラックスタイムまで幅広く活躍します。

価格 ：8,360円 （税込）

カラー：全4色展開（ブラック、アイボリー、コルクブラウン、ラフランス）

サイズ：XS（22.0cm～23.5cm）～2XL（28.5cm～29.0cm）

素材 ：EVA

ソールの厚さ：3.5cm

ソールの種類：SILKY SOLE

W-CLOUD（ダブルクラウド）

雲をイメージした特徴的なアッパーとシャークソールを採用した、スタイリッシュな厚底スライドサンダル。末広がり（八の字）形状のシャークソールデザインにより、厚底ながら優れた安定感を発揮し、快適な履き心地を実現しました。さらに、ユニセックスで使える洗練されたデザインも魅力のひとつ。スタイルを問わず、さまざまなシーンで活躍する一足です。

価格 ：11,000円 （税込）

カラー：5色展開（ブラック、アイボリー、コルクブラウン、インディゴ、ラフランス）

サイズ：XS（22.0cm～22.5cm）～2XL（28.5cm～29.0cm）

素材 ：EVA

ソールの厚さ：5.0cm

ソールの種類：SILKY SOLE

ANKLE-STRAP（アンクルストラップ）

厚底ソールとアンクルストラップで洗練されたデザインを実現。ロゴをあしらったディテールにもこだわり、ファッション性とTELICならではの快適な履き心地を両立しました。ベルクロ仕様で足首や足幅も調節でき、バックストラップで安定感も抜群です。 EVA一体素材では独自のフォルムです。 ※女性サイズのみ展開

価格 ：11,880円 （税込）

カラー：3色展開（ブラック、アイボリー、コルクブラウン）

サイズ：XS（22.0cm～22.5cm）～M（24.0cm～24.5cm）

素材 ：EVA

ソールの厚さ：4.5cm

ソールの種類：SILKY SOLE

COMFY SABOT（コンフィーサボ）

医療従事者の声から誕生した、TELICのサボタイプサンダル。滑りにくく音鳴りを軽減するソール形状や、ソックスを傷めにくいインソール形状など、医療従事者のニーズを反映して開発されました。

長時間の立ち仕事にも最適な高いクッション性と、優れたホールド感を備えた厚底タイプで、普段使いにもなじむシンプルなデザインが魅力です。

夏は素足で、冬はソックスと合わせて履ける、オールシーズン対応のクローズドトゥ仕様。ストラップは取り外し可能で、後ろに回せば安定感がさらにアップする3WAY仕様です。深めに設計されたヒールカップが、快適な履き心地と安定感をサポートします。

価格 ：8,140円 （税込）

カラー： 5色展開（ブラック、アイボリー、コルクブラウン、インディゴ、ドクターズホワイト）

サイズ：XS（22.0cm～22.5cm）～2XL（28.5cm～29.0cm）

素材 ：EVA

ソールの厚さ：3.8cm

ソールの種類：SILKY SOLE

【 TELIC TECHNOLOGY 】

About TELIC

TELIC（テリック）は2012年、アメリカで誕生したリカバリーフットウエアブランド。まるで雲の上を歩くような履き心地が履く人の実感とともに広まり、国境を越えて支持を集めてきました。日本初の足病医療の総合病院である「下北沢病院」に唯一推奨されているリカバリーフットウェアブランドです。 機能性だけにとどまらず、日常に寄り添いながら、スタイリッシュさを兼ね備えたプロダクトへと進化し続けています。アメリカで生まれ、日本で磨かれた機能美。 TELICは、足元に快適さと洗練を届ける新たなスタンダードを発信しています。

足の8020マークは、下北沢病院の医師団が、足に関する課題を解決するために監修した商品に付与されるマークです。TELICは足の8020運動に参加しております。

詳細： https://www.ashino8020.jp/top

■TELICオフィシャルサイト

https://telic.jp/

■TELICオフィシャルインスタグラム

https://www.instagram.com/telic_japan/

読者お問い合わせ先

テリックジャパン株式会社 TEL：03-6427-0692