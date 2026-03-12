ハリ・乾燥くすみなど、年齢サインにアプローチするハリ保湿化粧水が誕生「コラリッチ リバイタリペアローション」4月16日(木)発売

キューサイ株式会社

キューサイ株式会社(本社:福岡市中央区、代表取締役社長:石川 順朗)は、コラーゲン(※1)スキンケアブランド【コラリッチ】より、ハリ保湿化粧水「コラリッチ リバイタリペアローション」を2026年4月16日(木)に新発売することをお知らせいたします。

本商品は、肌にハリを与えるコラーゲン(※1)と乾燥くすみなど年齢サインにアプローチする美容成分を配合し、さらに高浸透(※2)を兼ね備えた化粧水です。超高圧乳化技術により微細化サイズに乳化されたカプセルが角質層の深部までうるおいを届け、後に使うコラリッチジェルの美容成分をすみずみまで染み渡らせることで、うるおいあふれるハリ肌に導きます。

■発売背景

当社が展開するスキンケアブランド「コラリッチ」は、2009年の発売以降、長年のコラーゲン(※1)研究による知見を活かしながら、お客さまの肌悩みに寄り添い、主力のオールインワンジェルはシリーズ累計販売実績 3,000万個(※3)と大変ご好評をいただいております。

春は、生活サイクルの変化や急激な気温変化、花粉、紫外線の増加など、様々な外的要因によって肌のバリア機能が低下しやすい季節です。冬の間に蓄積された乾燥ダメージにより、ハリ不足や乾燥によるくすみといった年齢肌特有の悩みが表れやすい季節でもあります。

当社は、このような年齢サインにアプローチするハリ保湿化粧水として「コラリッチ リバイタリペアローション」を開発いたしました。独自のダブルモイスチャーヴェール成分(※4)と超高圧乳化技術によって微細化サイズに乳化されたカプセルが、うるおいと美容成分を角質層深くまで届け、5種のコラーゲン(※1)と7種のうるおいリフト(※5)成分(※6)が、ふっくらとしたハリ感を実現します。

■商品特長

●毛穴の1/2000サイズ! 超高圧乳化技術による"モイストバリアカプセル(※7)"

通常の乳化粒子の 1/10サイズ(直径0.1μm) という微細化サイズが実現したカプセル。角質層のすみずみまで浸透し、水分と油分を絶妙なバランスで届けます。肌なじみの良いとろみのあるテクスチャーがやさしく肌を包み込み、使うたびにふっくらとしたハリ感を与えます。

肌のうるおいによりハリを与える「リバイタリペアコラーゲン(※1)」や、うるおいを守る「モイストコラーゲン(※1)」を配合。役割の異なるコラーゲン(※1)が、肌のすみずみまでうるおいを与え、肌をやわらかくほぐすことで、次に使うスキンケアを受け入れる肌に整えます。

●ハリ不足・乾燥くすみなど、年齢サインに着目した"モイストブライトニングエキス(※8)"配合

年齢肌の原因のひとつと言われている乾燥によるくすみにアプローチするモイストブライトニングエキス(※8)が、乾燥によるくすみをうるおいで晴らし、みずみずしい透明感のある肌印象へ導きます。

●コラリッチジェルとの相性の良さを実現する"Wうるおい設計"

"うるおいドライブ成分(※9)"が、角質層をうるおいで満たして美容成分の通り道をつくります。さらに、"うるおいタンク成分(※10)"が角質層内で水分をしっかり抱え込み、化粧水とジェル、ふたつのうるおいを肌に留めます。

化粧水がうるおいで浸透(※2)の通り道を作り、ジェルが美容成分で満たし、“うるおいタンク成分(※10)”がうるおいを逃がさない。この三段階のアプローチにより、深いうるおいとふっくらとしたハリのある肌へ導きます。

※1 保湿成分 ※2 角質層まで ※3 コラリッチジェルシリーズ 2023年11月末時点販売数 自社調べ ※4 表示名称：グリセリン、（アクリレーツ／アクリル酸アルキル（C10-30））クロスポリマー（すべて保湿成分） ※5 ハリを与えることによる ※6 ワレモコウエキス、ゴレンシ葉エキス、メリッサ葉エキス、ヒドリキシプロリン（すべて保湿成分）、レチノール、フラーレン、スクワラン（すべてエモリエント成分） ※7 表示名称：フラーレン、スクワラン、ラウロイルグルタミン酸ジ（フィトステリル／オクチルドデシル）（すべてエモリエント成分）、ステアリン酸ポリグリセリルー10（乳化剤）、（アスコルビル/トコフェリル）リン酸K（保湿成分） ※8 表示名称：グリセリン、ウメ果実エキス、加水分解酵母、ナイアシンアミド、タンジン葉エキス、カプリリルグリコール（すべて保湿成分）、キサンタンガム（感触調整成分）※9 ジラウロイルグルタミン酸リシンNa、加水分解酵母（すべて保湿成分） ※10 PCA-Na、乳酸Na、PCA、グリシン、プロリン、アラニン、セリン、バリン、アルギニン、アスパラギン酸、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、エクトイン（すべて保湿成分）

■商品概要

【商品名】コラリッチ リバイタリペアローション

【発売日】2026年4月16日（木）

【内容量】120mL （約1カ月分）

【通常価格】4,378円（税込）

【使用方法】洗顔後、手のひらに適量(直径4.5cm程度)を取り、顔全体にやさしく

なじませてください。その後、コラリッチジェルシリーズの使用をおすすめします。

●キューサイ公式ショッピングサイト

https://www.kyusai.co.jp/shop/product_categories/middle_colarich

●コラリッチ公式Instagram

https://www.instagram.com/colarich_official/

●お問い合わせ電話番号

お客様相談室0120-327-831

[通話料無料][受付時間]月～金9：00～18：00(土日祝除く）