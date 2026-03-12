「No No Girls」セミファイナリスト・SAYAKAが新たな一歩へ──Be Girls、5月19日にデビューCD『Cadillac/Be Girls/Flower Rain』をリリース！

株式会社４KIプロダクションBe Girls

6人組ガールズグループ Be Girls（ビー・ガールズ）は、デビューCD『Cadillac/Be Girls/Flower Rain』を 2026年5月19日（火）に発売する。

本作には、新曲「Cadillac」を含む全3曲を収録。透明感と艶を併せ持つ歌声、そしてメンバー自身が綴ったリアルな感情が詰まった、Be Girlsの“名刺代わり”となる一枚だ。

デビュー作『Cadillac/Be Girls/Flower Rain』には、新曲「Cadillac」「Be Girls」「Flower Rain」の3曲を トリプルA面として収録。

「Cadillac」の振付は、K-POP・J-POPアーティストを多数手がけるPark Chang HoとYEOSUNが担当。韓国のトップダンサー陣を起用し、ハイエンドな制作体制で臨んだ。

また、メンバー自身が作詞に参加し、日々の揺らぎや痛み、小さな勇気、誰にも言えない感情を、そっと手渡すように音楽へと昇華している。

派手さよりも“余韻”。 聴き終えたあと、心のどこかが静かにほどけていくような作品に仕上がった。

Be Girlsは、AO、WUME、SAYAKA、NANAKA、AZ、HARUKA の6人からなるガールズグループ。

それぞれが異なる個性を持ちながら、無理に揃えることなく自然体で寄り添い合う関係性が魅力だ。

メンバーのSAYAKA は、ガールズグループオーディション「No No Girls（ノノガ）」のセミファイナリストとして注目を集め、本作で新たな一歩を踏み出す。

あの頃から変わらないまっすぐな眼差しと、成長した表現力は、既存ファンはもちろん、これから出会うリスナーの心にも静かに灯りをともす。

ジャンルに縛られない柔軟な音楽性と、心を震わせる歌声。

Be Girlsは、国内外から注目される新世代ガールズグループとして歩みを始めた。

商品情報

Be Girls『Cadillac/Be Girls/Flower Rain』CDジャケット

・アーティスト：Be Girls

・タイトル：『Cadillac/Be Girls/Flower Rain』

・発売日：2026年5月19日

・品番：4KIP-1001

・価格：税込1,800円

・レーベル：4KI PRODUCTION

・収録曲

1.Cadillac

2.Be Girls

3.Flower Rain

メンバーコメント

AO

「Be Girlsとして、そしてこの6人でCDデビューをすることが出来てとても嬉しく思います。

今までよりももっと大人な姿に、疾走感と爽やかさがアクセントになったかっこいい楽曲になっていると思います。一緒に素敵な場所へといきましょう！」

HARUKA

「Be GirlsとしてCDデビューさせて頂けることが決まり、今は感謝の気持ちでいっぱいです。

これからも感謝の気持ちを忘れず、もっとたくさんの人に私たちの音楽を届けられるよう、もっと成長した姿をお見せできるよう頑張ります！ 私たちと一緒にCadillacに乗って未来へ突き進んでいるような気持ちで聴いてみて頂けたら嬉しいです。」

WUME

「Be GirlsとしてCDデビューという形で皆さんに音楽を届けられることを、とても嬉しく思っています。『Cadillac』は、迷いながらも前に進んでいく気持ちや、未来へのワクワク感を込めた楽曲です。ドライブしているような感覚で、ぜひ楽しみながら聴いてください!!」

SAYAKA

「いつも応援してくださる皆さんに、こうして作品を届けられることをとても嬉しく思います。

ここまでいろいろな経験を重ねた6人での、最初の一歩の作品です。たくさんの方に聴いていただけたら嬉しいです。 ドライブのお供に『Cadillac』、ぜひお聴きください！」

NANAKA

「この6人でBe GirlsとしてCDデビューができることを嬉しく思います。『Cadillac』は爽快感とスタイリッシュさが溢れる作品です。ぜひ心と体を乗せながら、全身でこの音楽を感じて楽しんでください！！！」

AZ

「CDデビューが決まり、とても嬉しいです。かっこいい姿をお見せしようとワクワクしながら取り組んだ楽曲です。皆さんも私たちと一緒に走り抜けましょう!!︎」

イベント情報

3月13日（金） ららぽーと立川立飛 １.16:00～２.17:30～

4月3日（金） セブンパーク天美 １.17:00～２.19:00～

4月4日（土） あべのキューズモール １.14:00～２.16:00～

4月5日（日） ららぽーとみなとアクルス １.14:00～２.16:00～

4月17日（金） ららぽーと安城 １.17:00～２.19:00～

4月18日（土） あまがさきキューズモール １.14:00～２.16:00～

4月19日（日） もりのみやキューズモール １.14:00～２.16:00～

※すべて観覧フリー

※イベント会場限定で以下もグッズも販売

Be Girls関連リンク

- ■オーロラアクリルスタンド 各メンバー1種 全6種価格：1,980円(税込み)- ■トレーディング缶バッジ （ランダム）価格：550円(税込み)- ■トレーディングカード （ランダム）価格：440円(税込み)- ■トートバッグ価格：2,750円(税込み)

Be Girlsオフィシャルファンサイト：https://begirls-official.com/

YouTube：https://www.youtube.com/@BeGirlsofficial

Instagram：https://www.instagram.com/begirls_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@be.girls.official

X：https://x.com/be20_25