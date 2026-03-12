下水道インフラの持続可能性を、AIで実現。AIファクトリー「AI Sewerage on IDX」をリリース ～ 老朽化・人材不足・財政制約を同時解決する下水道事業特化AI ～

AIデータ株式会社

企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、下水道事業体・自治体向けに、業界特化型AIソリューション『AI Sewerage on IDX』の提供を開始いたしました。

総延長約48万kmに及ぶ下水道管路の老朽化対策、技術者の知識継承、効率的な更新計画策定など、下水道インフラ維持管理の課題をAIが総合支援し、安全性・効率性・持続可能性を飛躍的に向上させます。

▼下水道インフラを未来につなぐ業界特化型AIプラットフォーム AI Sewerage on IDX(https://www.idx.jp/aifactory/list/sewerage/)

■AI Sewerage on IDX の主な機能

生成AI × 下水道データ × 技術者ナレッジ × 業界標準を統合し、以下のような業務を支援します。

・ 点検報告書作成AI ：点検結果データを基に、日本下水道協会基準に準拠した劣化診断レポートや対応方針提案書をAIが生成

・ 更新計画文書作成AI ：劣化予測データを活用し、更新優先順位の根拠説明や予算配分シナリオの作成をAIが支援

・ ナレッジ統合AI（RAG基盤） ：過去の施工記録・事故データ・設計図・技術基準をIDXに統合管理し、RAG機能により自然言語でQA・現場経験のナレッジ化支援

・ 技術基準ガイダンスAI ：下水道協会規格準拠の報告書・劣化判定スコア・技術基準解釈をAIが即生成

・ 広域連携分析AI ：複数自治体のデータを統合し、広域経営の効率性分析と改善提案をAIが生成

■"下水道の技術"をAIが支え、全国のライフラインを守る

AI Sewerage on IDX は、全国の下水道事業体が抱える「管路老朽化率30％」「人材不足」「財政制約」という三大課題に対応。点検・維持管理・更新計画の効率化を通じて、持続可能な下水道事業の実現を支援します。

導入効果例：

- 点検業務の工数の削減

- 更新費用の削減

- 新人職員の習熟期間の大幅短縮

- 維持管理コストの削減

ソリューションサイト「AIファクトリー」では、下水道事業向け共通RAGテンプレート例やAIプロンプト集などを公開中です。

■無料PoC・導入相談 受付中

詳細・無料トライアルのお申し込みはこちら :https://www.idx.jp/aifactory/list/sewerage/

現在、下水道インフラの効率化・技術継承・広域連携を目指す自治体・下水道事業体様向けに、PoC支援・テンプレート構築・業務デジタル化のご相談を無料受付中です。

下水道事業DX・維持管理効率化に関心のある事業体様は、ぜひご相談ください。

■AIデータ株式会社について

名 称：AIデータ株式会社

設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）

代表取締役社長：佐々木 隆仁

所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F

URL： https://www.aidata.co.jp/

AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで17年連続販売本数1位を獲得しています。

データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。

一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明TM』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています