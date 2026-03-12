ヤマダウェブコムにて「LINE FRIENDS」グッズ発売！Mac購入でMIGHTEEZデコステッカープレゼントキャンペーンを実施

株式会社 ヤマダホールディングス

ヤマダホールディングスグループの株式会社ヤマダデンキ（本社：群馬県高崎市、代表取締役社⾧：佐野 財丈、以下、ヤマダデンキ）は、「LINE FRIENDS」のZO&FRIENDS・zeroni・BT21・MIGHTEEZの商品を、ECサイト「ヤマダウェブコム」にて、2026年３月10日（火）※より販売開始しました。

また、Macをご購入のお客様にMIGHTEEZのオリジナルデコステッカーをプレゼントするキャンペーンを、ヤマダウェブコムおよびLABI池袋本店にて実施します。

■取り扱いラインアップ

１.【ヤマダウェブコム】「ZO&FRIENDS」

IPX(LINE FRIENDS 本社名)と G-DRAGON が一緒に作ったキャラクター「ZO&FRIENDS」。ぬいぐるみやブランケット、ローブなど、ぬくもり溢れる商品がラインアップ。昨年 9 月に LINE FRIENDS SQUARE オンラインストアで予約販売を行った A&NE ニットぬいぐるみキーリングや、昨年 12 月に CASETiFY 公式オンラインストアおよび各店舗にて先行販売された 3 アイテム(マルチポーチ、パスポ ートケース、折りたたみ式トラベルバッグ)も取り扱います。

２.【ヤマダウェブコム】「zeroni」

LINE FRIENDS と ZEROBASEONE が一緒に作ったキャラクター「zeroni」のぬいぐるみやフード付きブランケット、マグネットフォトホルダー、ポーチなどが登場。

３.【ヤマダウェブコム限定】「BT21」４.【ヤマダウェブコム限定】「MIGHTEEZ」

ヤマダウェブコムでは、LINE FRIENDS のグローバル人気キャラクター「BT21」と、LINE FRIENDS と ATEEZ が一緒に作ったキャラクター「MIGHTEEZ」のオリジナルデコステッカーを販売します。こ ちらはヤマダウェブコムだけの販売です。iPhone や Mac などお気に入りのグッズに貼ってお楽しみい ただけます。

※各２シート入り ※なくなり次第販売終了となります■【ヤマダウェブコム・LABI 池袋本店】【数量限定】ヤマダデンキ限定「MIGHTEEZ ステッカープレゼントキャンペーン」で Mac をデコろう

対象の Mac をご購入のお客様に、販売中の MIGHTEEZ デコステッカー４.（2 シート入り）に加え、絵柄の異なる非売品の MIGHTEEZ デコステッカー１シートの、合計３シートをプレゼントします。

《キャンペーン概要》

開催期間：2026 年３月 10 日（火）～4 月 5 日（日）

開催店舗：EC サイト「ヤマダウェブコム」、LABI 池袋本店

対象機種：Mac 全機種

※ヤマダウェブコムでは対象機種が限られます。詳細は以下のキャンペーンページでご確認ください。 ※キャンペーンはステッカーがなくなり次第終了します。

商品およびキャンペーンの詳細は以下のページでご確認ください。

■EC サイト「ヤマダウェブコム」内 LINE FRIENDS 特設ページ

https://www.yamada-denkiweb.com/event/2603sp00/?af=pr

■MIGHTEEZ ステッカープレゼントキャンペーン

https://www.yamada-denkiweb.com/event/applemacbooknewlife2026/?af=pr

取り扱い店舗ホームページ

■EC サイト「ヤマダウェブコム」

https://www.yamada-denkiweb.com/?af=pr

■ヤマダデンキ LABI 池袋本店

https://www.yamada-denki.jp/service/labi/ikebukuro/