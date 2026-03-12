銭湯をテーマに五感で楽しむ心地よい“整う”メイクアップ体験を届ける、特別なポップアップ イベントを開催。2026年3月27日（金）～4月2日(木)開催

日本ロレアル株式会社

日本発のメイクアップアーティストブランド 『シュウ ウエムラ』は、ブランドのアーティストリーを体現するベースメイクの世界観をお楽しみいただけるポップアップイベント「shu sento」を2026年3月27日（金）から4月2日（木）に開催いたします。



ポップアップの舞台となるのはブランド初のグローバル フラッグシップ ビューティブティック“シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス”。2026年初夏の旗艦店の移転・進化に向けた集大成として、期間限定で「銭湯」をテーマに姿を変え特別なポップアップを実施いたします。

“心地良いことはすべて美しい” - 植村 秀

創始者の植村 秀は、「メイクアップは人を気持ち良くさせるもの、そして心地よさはさらなる美を引き出す」と考えていました。

メイクの時間が、血液の循環を良くし、リラックスできるような、メイクをされながら眠ってしまうほど、心をときほぐすひとときとなることを大切にしていた植村のフィロソフィーを受け継ぎ、

「肌と心を整え、美を描く shu sento」として、心身を癒し、整える”銭湯”をテーマにしたポップアップイベントです。

伝統とクリエイティビティを大切にしながら、新しい価値を追求し、挑戦し続けるシュウ ウエムラと一緒に、五感を使った心地よいメイクアップで「整う」体験をしてみませんか。

話題の新プライマー「アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト」や人気のファンデーションの中からぴったりのアイテムが見つかる体験コンテンツや、全国発売に先駆けて新作リップ「キヌケアCCオイル」をいち早く体験し、購入いただけるタッチアップコーナーなど、 “銭湯”に変貌した空間でシュウ ウエムラならではのユニークな体験をお届けします。

さらに、「shu sento」会場限定のご購入特典やSNS投稿特典もご用意して、皆様のご来場をお待ちしております。

開催概要 メイン会場 “銭湯” 別館： “外気浴”

shu uemura ポップアップイベント「shu sento」

＜メイン会場: “銭湯” ＞シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-11-2 B-SIDE

TEL 03-6427-2581

https://maps.app.goo.gl/Bra5VCEReP1idRdF7

■期間：2026年3月27日（金）‐4月2日（木） 11:00‐20:00

■入場：無料／予約優先

＜別館： “外気浴” ＞StandBy

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-11-1

https://maps.app.goo.gl/nLnUGPoC3H5S3kfr8

■期間：2026年3月27日（金）‐3月29日（日) 11:00‐20:00

■入場：無料／予約不要

■ ＜メイン会場: “銭湯”＞予約：2026年3月19日(木) 午後12時スタート

詳細はシュウ ウエムラ公式LINEにてご案内いたします。

※本イベントの予約・入場には、shu uemura公式LINEへの友達追加が必要です。

ご登録後、当日はスマートフォンをご持参ください。

▼shu uemura 公式LINE

ご登録はこちらから

https://lin.ee/JClBHm6

※混雑状況により当日会場にて入場までお待ちいただく場合がございます。

五感で「整う」メイクアップ体験

■「整い」の世界に誘う番台エリア

＜番台＞

一歩足を踏み入れると、“shu sento”の世界に。

銭湯のぬくもりと心地よさを纏った空間で、番頭がお客様を心をこめてお出迎え。

耳で楽しむスペシャルゲストのコンテンツも予定しております。

続報を楽しみにお待ちください。

＜ロッカー＞

ロッカーの扉を開くとあなただけのベースメイクの探求が始まります。

直観を頼りにロッカーの中の質問に答えながら、今話題の新作プライマー「アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト」で叶えるうるツヤ肌の秘密を紐解いて、あなたにベストなカラーを見つけてみませんか。

ロッカーの中には質問以外にも、隠された何かがみつかるかも。

■肌と感覚で見つける、自分だけのベースメイク

＜浴場＞

ロッカーで見つけた最適カラーとシュウ ウエムラの人気ファンデーションを組み合わせてお試し。

心地よいテクスチャーや付け心地、フィット感をあなたの肌で感じてみて。

今日の気分やケアしたいポイントに合わせた自分だけの組み合わせで肌を満たし、整えていただけます。

※画像はイメージです

＜サウナ＞

つけたての仕上がりが24時間続く*¹赤のピグメントの働きに着目し、独自の”血色レッド ピグメント*²”を配合した、素肌美ファンデーション「アンリミテッド ラスティング フルイド」の崩れにくさを体感。サウナ後のような高揚感を演出する「ほてりフィルター」で撮影を

楽しみ、このイベントだけの特別な1枚を記念にあなたのカメラロールに。

＊¹シュウ ウエムラ調べ。個人差があります。＊²メイクアップ成分

＜水風呂＞

「アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション」は青いピグメント

“群青ブルー*”を配合し、くすみ・色むらを光でカバーしてより明るく透明な肌印象へ導く美容液ファンデーション。みずみずしい世界感の中で、潤いに満ちたツヤを纏った肌を撮影してみませんか。

*メイクアップ成分

＜パウダールーム＞

整うジャーニーの最後は、メイクアップアーティストのアドバイスで、

心地よさが続くメイクアップを完成させてフィニッシュ。

※メイクアップアーティストによるタッチアップはお席の状況に応じて当日ご案内が可能です。

4月3日全国発売の新リップも試せます

色彩設計ですっぴんリップをさらに格上げし、色補正とケアで唇の美しさを整え呼び覚ます、新プライマーオイルリップ「キヌケアCCオイル」を一足早くお試し、ご購入いただけます。

ポップアップイベント限定ご購入者特典

会場内の製品*を購入でもらえるshu sento オリジナルグッズも登場。銭湯モチーフチャームやカフェホルダーにもなる２WAYミニバッグなど特別な特典をお見逃しなく！

「shu sento チャームセット」

会場内の製品*を税込5,000円以上ご購入でプレゼント

＜セット詳細＞

・アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト

ルミブルーもしくはエナジーフラッシュ 10mL（試供品）

・ブライト クレンジング オイル 15mL （試供品）

・アンリミテッド ラスティング フルイド 574 1mL （試供品） 1枚 ・アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション 574 1mL（試供品） 1枚

・オリジナル銭湯チャーム（ランダムキーチャーム2点、キャリーリング ）

「shu sento 湯めぐりセット」

会場内の製品*を税込10,000円以上ご購入で、「銭湯チャームセット」に加えて、さらに「オリジナルミニ湯めぐりバッグ」をプレゼント

「shu sento コンプリートセット」

会場内の製品*を税込16,000円以上ご購入で、「銭湯チャームセット」、「オリジナルミニ湯めぐりバッグ」に加えて、「オリジナルバッグ」をプレゼント

*対象製品は会場にてご確認ください ※すべての画像はイメージです ※限定品、プレゼントはなくなり次第終了となります

3日間限定！別会場でも同時開催

3日間限定の特別会場でも、シュウ ウエムラのベースメイクの魅力を、五感を通してさらに深くお楽しみいただけます。

銭湯で整った後は、SNS投稿でもらえる shu sento オリジナルドリンクを飲みながらさらに体をリラックス。

＜別館： “外気浴”＞ StandBy

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-11-1

https://maps.app.goo.gl/nLnUGPoC3H5S3kfr8

■期間：2026年3月27日（金）‐3月29日（日) 11:00‐20:00

■入場：無料／予約不要

※混雑状況により当日会場にて入場までお待ちいただく場合がございます。

※本イベントの入場には、shu uemura公式LINEへの友達追加が必要です。

ご登録後、当日はスマートフォンをご持参ください。

＜SNS投稿特典＞

「shu sento」の様子を下記ハッシュタグをつけてSNS投稿いただいた方に、イベント限定のオリジナルドリンクをプレゼント。

ハッシュタグ：＃shusento

※メイン会場「シュウ トウキョウ メイクアップボックス」でも実施いたします。

※プレゼントはなくなり次第終了となります ※おひとり様おひとつまでとなります

シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス 移転のおしらせ

皆さまに親しんでいただいた「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」は、4月26日（日）をもちまして現場所での営業を終了し、表参道地区にて新しい姿で生まれ変わります。

シュウ ウエムラのアーティスティックな美学を基にさらに進化した「個性美の実現」を目指す新「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」にご期待ください。

ポップアップイベント注目製品紹介

朝起きてサッとひと塗り。夜までメイクも私も満たされる。

メイクアップの完成度を極める、「全方向パーフェクションプライマー」

「アンリミテッド ブロック:ブースター アドバンスト」

SPF50+ PA+++

全4色 30mL

5,830円（税込）

シュウ ウエムラ独自の「うるツヤグリップ」が心地よいうるツヤ膜を纏うように瞬時にピタッと高密着。

朝付けたての一番美しいベースメイクを夜までしっかり抱きしめて、一日中疲れ知らずのメイクで、心まで明るく晴れわたる。

血色感レッドパール*2と透明感ブルーパール*2を最適比率で調合。

くすみ、しわ、毛穴などの肌ノイズや疲労感さえもカバーして生き生きと健康的な印象へ導く

自然なニュアンス トーンアップ*1を、アーティスト発想の色彩工学で叶えます。

ビタミンC誘導体やビタミンE、ナイアシンアミドなどを閉じ込めたビタミン ドリップ コンプレックス*3を搭載し、潤いを滴るほどに補給・保持し、使うたび輝きはじけるようなフレッシュなハリツヤ肌へ。肌・プライマー・ファンデーションの3層をロックし、24時間くすみ・乾燥知らずのベースメイクが続くロングラスティング。



ひと塗りのプライマーで目覚める、新しい私。そして始まる、新しい一日。

＊1メイクアップ効果による *2レッドパール/ブルーパール、ともにメイクアップ成分 *3アスコルビルグルコシド、トコフェロール、ヒアルロン酸Na、ナイアシンアミド(すべて保湿成分)

素肌感も、カバー力も。

光反射で肌悩みを飛ばす薄づきハイカバー美容液ファンデーション

「アンリミテッド ケア ツヤ セラム ファンデーション」

35ｍL 全20色 7,700円（税込）

美容液成分ナイアシンアミド*¹をシュウ ウエムラ最高峰レベルで配合。

さらに、3種の有用成分からなる約10％トリプルハイドロロックコンプレックス*²

により、使い続けるたび、肌をケアし、潤いに満ちたみずみずしい肌へ。

赤色光が肌悩みを飛ばし、美肌に見せることに着目した独自のブルーテクノロジーを搭載。赤色光をよく反射する特殊なピグメント“ウルトラマリンブルー*³”を配合し、薄づきでありながら凹凸やくすみ・色ムラを光でカバーし、より明るく透明な肌印象へ。

アーティストが施したような仕上がりを再現する、瑞々しい伸びの良さ。

するすると肌にフィットし、軽く、均一に。

ほしいのはカバー力、なりたいのは素肌が美しい人の肌。

どちらも叶える美容液ファンデーション。

*¹ナイアシンアミド（保湿成分）*²ナイアシンアミド（保湿成分）、グリセリン（保湿成分）、ヒアルロン酸Na（保湿成分）*³メイクアップ成分

ソフトマットの新常識*¹。薄く、軽く、そして続く。

“崩れにくい”と“乾燥しにくい”を両立した素肌美ファンデーション

「アンリミテッド ラスティング フルイド」

35mL 全20色 各7,700円（税込）

超微細粒子が瞬時に、そして均一に肌に密着。限りなく薄くて軽いテクスチャーが素肌に寄り添い、心地よく包み込む。

国産ツバキオイル*²高配合のスキンケア発想。

皮脂・汗に強く、崩れにくい機能はそのままに、潤いヴェールを纏うように

乾燥も気にならない無加工ソフトマット肌へ。

ルミアミノ酸コンプレックス*³配合。素肌に溶け込むような

薄膜を形成し、カバー力がありながらも、くすみ知らず*⁴の付けたての色印象続く。

さらにアジア人の素肌トーンに寄り添う全20色展開。

あなたの個性に寄り添うピッタリの1色が見つかる。

このファンデーションで叶えるのは、美しい素肌。ただそれだけ。

＊¹シュウ ウエムラにおいて *²ツバキ種子油（整肌成分） *³メイクアップ成分 *⁴乾燥によるくすみ

色補正とケアで唇の美しさ呼び覚ます、新プライマーオイルリップ

「キヌケアCCオイル」

全8色（うち限定2色） 各 5,170円（税込）

約93％スキンケアベース採用。

さらっと伸びのよいオイル処方が色補正とともに、ケアにも、下地にも、重ね付けにも。

1本で血色感ある*¹ヘルシーなリップへ。唇本来の美しさを引き出すリップメイクの新提案。

朝も夜も、ひと塗りでくすみレス*²なすっぴんリップに。

*¹メイクアップ効果による *²乾燥などによるくすみ。メイクアップ効果による。

■全国発売日 ： 2026年4月3日（金）

■先行発売日 ：

2026年3月27日（金） shu uemura ポップアップイベント shu sento

2026年4月1日（水） シュウ ウエムラ 公式オンラインショップ、@cosme SHOPPING

■予約開始日 ： 2026年3月27日（金） ※全国のシュウ ウエムラ百貨店店舗において

※表示価格はすべて希望小売価格です。

■シュウ ウエムラについて

1967年に誕生した日本発のメイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」。

ブランド創始者の植村秀は、「美しいメイクアップは、美しい素肌からはじまる。」という考えのもと、初めてメイクアップとスキンケアの双方からビューティへと昇華させた改革者。現在もそのDNAを継承し、美の形、方法、スタイルといった包括的なアプローチで“個性美”を提案しています。表参道旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」他、全国の百貨店を中心に展開。

website: https://www.shuuemura.jp/ X: @shuuemurajp(https://x.com/shuuemurajp) Instagram: @shuuemura(https://www.instagram.com/shuuemura/)