てぬぐい付きチケットの音楽フェス「CHAORAS FES 2026」初開催
アウトドアブランド「CHAORAS(R)（チャオラス）」を展開する、株式会社スタジオ・ワット(本社：大阪市北区、代表取締役社長：宮本基広)は、2026年4月29日に、大阪・服部緑地野外音楽堂にて「CHAORAS FES 2026」を初開催します。
本イベントは、フェスの定番アイテムであるタオルに代わり、「てぬぐい」を広めたいという想いから企画しました。
本イベント来場者には、オリジナルてぬぐいをプレゼントします。
「てぬぐい」の魅力や使い方をより多くの人に知ってもらうことを目指し、「フェスのタオル需要の1％をてぬぐいに。」というコンセプトのもと、このフェスを立ち上げました。
■フェスのタオル需要の1％をてぬぐいに
2014年創業。大阪にある小さな繊維商社、株式会社スタジオ・ワット。
創業当時に立ち上げたオリジナルブランド CHAORAS は、「アウトドアアクティビティにてぬぐいを」をコンセプトに、登山やキャンプ、音楽フェスなど、自然の中で遊ぶ人のためのアウトドアてぬぐいを展開しています。
ブランド立ち上げ当初から、代表・宮本の「フェスのタオル需要の1％をてぬぐいに変えたい」という想いのもと、全国各地の音楽フェスに関わってきました。
そして今回、その想いを形にするイベントとして 「CHAORAS FES 2026」 を開催します。
■CHAORAS FES 2026 について
出演アーティストや出店者の多くは、CHAORASのてぬぐいを実際に愛用している方々や、ブランドにゆかりのある方々です。
チケットには、アウトドアてぬぐいブランド CHAORAS の限定スポーツてぬぐいと、クラフトビール醸造所 Derailleur Brew Works（ディレイラブリューワークス） がCHAORASのために制作したオリジナルドリンクが、ウェルカムドリンクとして付属します。
さらにCHAORAS物販ブースでは、先行販売アイテムやアーティストコラボグッズなど、てぬぐい以外の限定アイテムも販売予定です。
音楽、アウトドア、温浴文化など、多様なカルチャーが交差するフェスとなります。
■イベント概要
CHAORAS FES 2026
2026年4月29日（水・祝）
服部緑地野外音楽堂
■限定スポーツてぬぐい＋1ドリンク付チケット
前売り：8,900円 当日：9,500円
中学生以下：無料
※ペット同伴可（抱っこまたはキャリー利用）
■主催：CHAORAS
■後援：六感音祭
■協賛：Derailleur Brew Works（スタンドうみねこ）
■協力：ゆとなみ社 / 小杉湯
■LIVE：SPECIAL OTHERS / 思い出野郎Aチーム / □□□ / 谷澤ウッドストック / スーパー登山部
■物販出店：ゆとなみ社 / 小杉湯
■飲食出店：スタンドうみねこ / 日本酒せと果+YouthCoffee / BREADMAN / ナイト食堂 / ツキノワカレー
■会場設営協力：LOGOS
■医療協力：一般社団法人くわくわ企画
【イベント開催にあたって】
2025年出店 森、道、市場。
「音楽フェスにてぬぐい文化を。」
【CHAORASについて】
「アウトドアアクティビティにてぬぐいを」をコンセプトにしたアウトドアてぬぐいブランド 。
登山やキャンプ、音楽フェスなど自然の中で遊ぶシーンに向けた機能性てぬぐいを展開。
【スポーツてぬぐい】
チャオラスが生地からオリジナルで開発。
竹レーヨン素材の「スポーツてぬぐい」は、軽量で吸水・速乾性に優れ、抗菌性も備えたアウトドア仕様。一般的なてぬぐいより長い110cmのロング設計で、首や頭に巻けるほか、端を縫製しているためほつれにくいのも特徴です。
■問い合わせ先
株式会社スタジオ・ワット 広報 根岸 shop@st-watt.jp
