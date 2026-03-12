てぬぐい付きチケットの音楽フェス「CHAORAS FES 2026」初開催

株式会社スタジオ・ワット

アウトドアブランド「CHAORAS(R)（チャオラス）」を展開する、株式会社スタジオ・ワット(本社：大阪市北区、代表取締役社長：宮本基広)は、2026年4月29日に、大阪・服部緑地野外音楽堂にて「CHAORAS FES 2026」を初開催します。

本イベントは、フェスの定番アイテムであるタオルに代わり、「てぬぐい」を広めたいという想いから企画しました。

本イベント来場者には、オリジナルてぬぐいをプレゼントします。

「てぬぐい」の魅力や使い方をより多くの人に知ってもらうことを目指し、「フェスのタオル需要の1％をてぬぐいに。」というコンセプトのもと、このフェスを立ち上げました。

■フェスのタオル需要の1％をてぬぐいに

2014年創業。大阪にある小さな繊維商社、株式会社スタジオ・ワット。

創業当時に立ち上げたオリジナルブランド CHAORAS は、「アウトドアアクティビティにてぬぐいを」をコンセプトに、登山やキャンプ、音楽フェスなど、自然の中で遊ぶ人のためのアウトドアてぬぐいを展開しています。

ブランド立ち上げ当初から、代表・宮本の「フェスのタオル需要の1％をてぬぐいに変えたい」という想いのもと、全国各地の音楽フェスに関わってきました。

そして今回、その想いを形にするイベントとして 「CHAORAS FES 2026」 を開催します。

■CHAORAS FES 2026 について

出演アーティストや出店者の多くは、CHAORASのてぬぐいを実際に愛用している方々や、ブランドにゆかりのある方々です。

チケットには、アウトドアてぬぐいブランド CHAORAS の限定スポーツてぬぐいと、クラフトビール醸造所 Derailleur Brew Works（ディレイラブリューワークス） がCHAORASのために制作したオリジナルドリンクが、ウェルカムドリンクとして付属します。

さらにCHAORAS物販ブースでは、先行販売アイテムやアーティストコラボグッズなど、てぬぐい以外の限定アイテムも販売予定です。

音楽、アウトドア、温浴文化など、多様なカルチャーが交差するフェスとなります。

■イベント概要

CHAORAS FES 2026

2026年4月29日（水・祝）

服部緑地野外音楽堂

■限定スポーツてぬぐい＋1ドリンク付チケット

前売り：8,900円 当日：9,500円

中学生以下：無料

※ペット同伴可（抱っこまたはキャリー利用）

https://eplus.jp/chaoras-fes/

■主催：CHAORAS

■後援：六感音祭

■協賛：Derailleur Brew Works（スタンドうみねこ）

■協力：ゆとなみ社 / 小杉湯

■LIVE：SPECIAL OTHERS / 思い出野郎Aチーム / □□□ / 谷澤ウッドストック / スーパー登山部

■物販出店：ゆとなみ社 / 小杉湯

■飲食出店：スタンドうみねこ / 日本酒せと果+YouthCoffee / BREADMAN / ナイト食堂 / ツキノワカレー

■会場設営協力：LOGOS

■医療協力：一般社団法人くわくわ企画

【LIVE】

SPECIAL OTHERS / 思い出野郎Aチーム / □□□ / 谷澤ウッドストック / スーパー登山部

【協賛・飲食出店】Derailleur Brew Works（スタンドうみねこ）

坂ノ上音楽祭を運営するDerailleur Brew Works がチャオラスのためにつくったオリジナルドリンクを

ウェルカムドリンクとしてプレゼント！当日は出店もあります。

【協力・物販出店】ゆとなみ社 / 小杉湯

日本の銭湯界を牽引する2社、西のゆとなみ社、東の小杉湯が協力会社として出店。

開催まで全国各地の銭湯にポスターが掲載されます。

【イベント開催にあたって】

2025年出店 森、道、市場。

「音楽フェスにてぬぐい文化を。」

2014年創業、大阪にある小さな繊維商社、株式会社スタジオ・ワット。

創業当時から立ち上げたオリジナルブランドのCHAORAS。

『フェスのタオル需要の1％をてぬぐいに変えたい』 という代表 宮本の想いをもとに、 全国各地の音楽フェスに関わってきました。

てぬぐいと音楽フェスの親和性を、証明するイベントにします。

チャオラスのてぬぐいがたくさん見れる会場の景色を楽しみにしています。

【CHAORASについて】

「アウトドアアクティビティにてぬぐいを」をコンセプトにしたアウトドアてぬぐいブランド 。

登山やキャンプ、音楽フェスなど自然の中で遊ぶシーンに向けた機能性てぬぐいを展開。

【スポーツてぬぐい】

チャオラスが生地からオリジナルで開発。

竹レーヨン素材の「スポーツてぬぐい」は、軽量で吸水・速乾性に優れ、抗菌性も備えたアウトドア仕様。一般的なてぬぐいより長い110cmのロング設計で、首や頭に巻けるほか、端を縫製しているためほつれにくいのも特徴です。

■問い合わせ先

株式会社スタジオ・ワット 広報 根岸 shop@st-watt.jp

