10大悪臭に効く“ブランド史上最強*¹の無香料消臭”「消臭元ZEROスプレー無香料」が誕生

小林製薬株式会社（本社：大阪市、社長：豊田 賀一）は、『消臭元ZERO』シリーズより、家庭内で突発的に発生しやすいニオイに、必要なときにサッと対処できる無香料の消臭スプレー「消臭元ZEROスプレー無香料」を、2026年3月26日（木）より全国で発売します。

＊1 自社無香料エアゾール内で消臭できる悪臭の数が最も多い（2025年4月7日時点）

<開発背景>

当社が実施した調査により、家庭内のニオイに悩みを持つ方の89.3%が“今すぐに消したい”という即時性を求めていること*²が明らかになりました。しかし現実には、窓を開けて換気するなど時間のかかる対処法が依然として多くを占めています。

こうした、“家じゅうのニオイを、すばやく消臭したい”という切実なニーズに応えるため、住まいの「10大悪臭」をターゲットに、消臭元ZERO式処方を活かした瞬間的に対応するスプレーを開発しました。香りでごまかさない消臭を、無香料で実現。リビング・キッチン・玄関など場所を選ばず、換気よりも素早いスピード感で気になるニオイをリフレッシュ。住まいのニオイ不安をケアします。

＊2 出典：当社調査MA(2025年10月) N=5,000 (20～69歳女性)

<製品特徴>

1. 『消臭元ZERO』シリーズから、初のスプレータイプが登場

『消臭元ZERO』シリーズの消臭元ZERO式処方の考え方をベースに、スプレーならではの“即効性”と“使いやすさ”を追求した処方設計を採用。置き型による継続的な消臭に加え、スプレーによるその場のニオイの即時解決という新たな選択肢を提供します。

2. ブランド史上最強*¹の消臭で、家じゅうの気になるニオイを即効ケア

換気などではすぐに対処できなかった手強い料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、靴臭など、家庭内で突発的に発生するさまざまなニオイに対応。ブランド史上最強*¹の消臭で、住まいの様々な悪臭を幅広く消臭します。香りでごまかさない無香料だからこそ、空間やシーンを選ばず使用できます。

ﾏｰｹﾃｨﾝｸ゛本部 ﾊｳｽｹｱﾏｰｹﾃｨﾝｸ゛部 芳香・消臭剤ﾌ゛ﾗﾝﾄ゛管理ｸ゛ﾙｰﾌﾟ米田 武宜<ブランドマネージャーコメント>

『消臭元』はおかげさまで30周年を迎えました。消臭の本質をゼロから追求した消臭元ZERO式処方に、スプレータイプが加わります。

開発で再認識したのは、介護現場などにおける“今すぐ消したい”という切実な悩みでした。ニオイは指摘しづらく、一人で抱え込みやすいセンシティブな問題です。今回のスプレーは、そうした「言いづらいストレス」にも寄り添います。

置き型とスプレーの二段構えで、あらゆる「ニオイプロブレム」を解決し、誰もがより前向きに過ごせる社会を目指してまいります。

◆消臭元ZERO式処方について

消臭元ZERO式処方とは、消臭の本質を極めたいという想いから、消臭の原点に立ち戻り、ゼロから考えて作り上げた消臭元の処方のことで、「消臭元ZEROスプレー無香料」も消臭元ZERO式処方で作られた製品です。

あったらいいな、メモ

消臭元ZERO式処方の原点である「置き型」タイプ。「置き型」で気になるニオイに対応しつつ、突発的な悪臭には「スプレー」で即座に対処する。この二段構えの消臭スタイルが、家じゅうを常に快適な空間へと導きます。

左から消臭元ZERO無香料（本体）、消臭元ZERO無香料（つめ替用）左から消臭元ZERO トイレ用（本体）、消臭元ZERO トイレ用（つめ替用）

<製品概要>

製品名：消臭元ZEROスプレー無香料

カテゴリー：消臭剤

メーカー希望小売価格：

オープン価格 280 mL

発売日：2026年3月26日（木）

※実際の発売日は販売店によって多少遅れる場合がございます。

※店舗によっては、お取扱いのない場合がございます。

製品特徴：

１. お部屋、トイレ、玄関などあらゆる場所で使えます。

２. 家じゅうの10大悪臭を瞬間的に消臭できるスプレーです。

