3/19(木)、長崎初出店となるFREAK′S STOREみらい長崎ココウォークにて、V・ファーレン長崎とのコラボレーションアイテムが発売！グラブロゴをあしらったスウェットパーカ、パンツから雑貨まで！

株式会社デイトナ・インターナショナル

長崎初出店となる「FREAK'S STOREみらい長崎ココウォーク」にて、今季J１に昇格し、”長崎旋風”を巻き起こしている「V・ファーレン長崎」とのコラボレーションアイテムが3/19(木)に発売！

エンブレムやクラブロゴをあしらったスウェットパーカやパンツ、トートバッグ、キーホルダー、車に貼れるマグネットシートなどの雑貨が展開されます。

また、オープン日であり、当コラボレーションの発売日である3/19(木)には、V・ファーレン長崎 クラブマスコットヴィヴィくんが一日店長としてやってきます！

J1の舞台へ戻ってきた「V・ファーレン長崎」。長崎に初進出する「FREAK’S STORE」。

“新しいシーズン”と“新しい店”を同じ街で迎えるこのコラボレーションにぜひご注目ください。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/feature/1058778?utm_source=pressrelease&utm_medium=Referral&utm_campaign=312_V%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%B3&utm_content=PRESSRELEASE

アイテムラインナップ

別注SUPPORTERS ZIP HOODIE／\9,999 tax in別注SUPPORTERS SWEAT PANTS \8,998 tax in別注 SUPPORTERS TOTE BAG \4,950 tax in別注 CLUB KEY HOLDER \1,540 tax in別注MEMORIAL RIBBON MAGNET \2,750 tax in

【販売について】

ご購入制限：※1人につき各アイテム1点まで

【販売方法】

2026年3月19日(木)10:00~

FREAK'S STORE公式オンラインストア

Daytona Park

FREAK'S STORE みらい長崎ココウォーク

長崎県長崎市茂里町1-55 2F

V・ファーレン長崎 クラブマスコット、ヴィヴィくんが一日店長としてやってくる！

FREAK’S STOREの商品ご購入＋Daytona Park Club会員登録で、ヴィヴィくんとの2ショット記念撮影会！

【撮影スケジュール】

1回目：10:30～11:00

2回目：12:00～12:30

3回目：13:30～14:00

当日の混雑状況でお待ちいただく可能性がございます。予めご了承ください。

V・ファーレン長崎 × FREAK’S STORE ~岩崎悠人選手 × 松本天夢選手 特別対談~

V・ファーレン長崎 × FREAK’S STORE ~岩崎悠人選手 × 松本天夢選手 特別対談を、FREAK'S STOREのカルチャー発信WEBマガジン「FREAK MAG.」にて掲載中！

J1での意気込みや長崎のオススメスポットなど様々なお話をしてくれています。

詳細を見る :https://www.daytona-park.com/freakmag/edited/13637/

コラボレーション記念 SNSキャンペーン！

長崎県全域をホームタウンとするJリーグ「V・ファーレン長崎」とのスペシャルコラボレーションとオープン記念キャンペーンを開催！入手困難な観戦チケットも!? 抽選で合計11名様に嬉しいプレゼント！

応募方法

★STEP 01

FREAK'S STORE公式アカウント(@freaksstore_official)

FREAK'S STORE長崎公式アカウント(@freaksstore_nagasaki)

FREAK'S VILLAGE公式アカウント(@freaks_village)

V・ファーレン長崎公式アカウント(@vvarennagasaki_official)

みらい長崎ココウォーク公式アカウント(@mirai_nagasaki_cocowalk)

上記の5アカウントをフォロー！

★STEP 02

3月12日(木)正午12時ごろ投稿される

キャンペーン投稿にいいね&「長崎の好きなところ」についてコメント

★キャンペーン期間2026年3月12日(木)12:00～2026年3月19日(木) 23:59

※当選者の発表はDMにてご連絡いたします

※https://www.daytona-park.com/feature/1058778 に記載の応募規約をご確認いただき、ご応募をお願いいたします。

営業時間：10:00～20:00

Instagram：＠freaksstore_nagasaki

https://www.instagram.com/freaksstore_nagasaki/

V・ファーレン長崎

V・ファーレン長崎チームとして堂々と勝負する力強さと、長崎の持つ平和的精神を表現しました。また、その正々道々と戦う姿を通して、最後の被爆地長崎にあるクラブとして、ナガサキから世界に平和のメッセージを発信していくという想いを込めています。

Instagram：vvarennagasaki_official

https://www.instagram.com/vvarennagasaki_official/

FREAK'S STORE／フリークス ストア

「アメリカの豊かさとワクワク・ドキドキを日本に伝えたい」という想いからスタート。

1986年の創業以来、洋服を中心に、カルチャーやアートなど自分たちが本当に良いと思うものをセレクト。積極的に楽しむ生活体験者＝フリークとして、豊かなライフスタイルの楽しみ方をリアルに提案するセレクトショップ。

FREAK'S STORE公式オンラインストア「Daytona Park」 https://www.daytona-park.com/

Instagram： https://www.instagram.com/freaksstore_official/