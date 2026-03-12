静かなリニューアル工事の実現へ。アクティオ、「サイレントシステム」取扱い商品を大幅拡充

株式会社アクティオ

総合建設機械レンタルの株式会社アクティオ(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長兼COO：小沼直人、以下アクティオ)は、建設現場での騒音問題を解決する次世代工法「サイレントシステム」の取扱いラインナップを大幅に拡充いたします。従来の3商品に、新たに16商品を追加し、計19商品のレンタルおよび販売を2026年3月12日（木）から開始いたします。

現在、ホテル、病院、マンション、オフィスビル等のリニューアル工事は、人件費や資材費の高騰による建て替えの見送りや、インバウンド需要に伴う早期改修の必要性から、増加傾向にあります。 しかし、これらの現場では「騒音」による近隣クレームや、それに伴う工事の中断、限られた時間帯に工事を行わなければならないといった作業時間の制限が大きな壁となってきました。また、その結果、工期の長期化や土日・夜間作業における人手不足といった深刻な問題へとつながっています。

アクティオは、これらの課題を解決するため、株式会社丸高工業が開発した「サイレントシステム」の取扱いを強化いたします。「サイレントシステム」は、工事騒音による作業制限を緩和する工具・工法です。今回の取扱い商品の拡充により、「解体・撤去」「運搬」「下地・仕上げ」といったリニューアル工事のほぼ全工程において、騒音を抑制した施工が可能になります。

アクティオは今後も「レンサルティング」のノウハウを活かし、作業環境の改善や生産性を向上させる商品やサービスの提供を行ってまいります。

■「サイレントシステム」取扱いラインナップ

■「サイレントシステム」特長

１.「気にならない・聞こえない」レベルの消音性能

従来の工具音が90～100dB程度であるのに対し、本システムはサイウォールと消音工具を組み合わせることで40dB以下（図書館や深夜の市内と同等）のレベルを実現

２.作業時間の柔軟化

騒音を抑えることで、これまで夜間や休日に限定されていた作業を日中へ移行でき、コスト削減と工期

短縮に寄与

３.労働者の安全と環境への配慮

「音」だけでなく、「振動」と「粉塵」も抑制。労働者の負担軽減や作業環境も改善

■アクティオ東京DLセンターにて体験ツアー実施中

アクティオ東京DLセンター（東京都江東区）では、従来工法とサイレントシステム工法の音の違いを実際に比較していただける「サイレントシステム体験ツアー」を実施しています。

▼サイレントシステム体験ツアー申込はこちら

https://www.aktio.co.jp/products/silent-system/

■本商品に関するお問い合わせ先

株式会社アクティオ 建築保安事業部

TEL: 03-6666-2548