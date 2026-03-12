【残り2週間】StreamFab春セール開催中｜人気ダウンローダーが最大割引
現在開催中の StreamFab 春の特別セール は、多くのユーザー様にご好評をいただいております。本キャンペーンでは、人気の動画ダウンロード製品を 期間限定の特別価格 でご提供しております。
なお、本セールは 2026年3月26日まで の期間限定となっており、現在すでにキャンペーンの 中盤に入りました。
まだご利用でない方は、この機会をぜひお見逃しなくご利用ください。
■ StreamFabとは
StreamFabは、Netflix・Amazon Prime Video・Disney+・YouTubeなど 1000以上の動画配信サービスに対応 した動画ダウンロードソフトです。
お気に入りの映画・ドラマ・アニメを 高画質のまま保存し、オフラインでいつでも視聴 できます。
主な機能：
・最大高画質で動画を保存
・MP4 / MKV形式に対応
・字幕や音声を選択して保存
・広告を自動スキップ
・高速ダウンロード
■ セール対象の人気製品
● StreamFab オールインワン（最も人気）
StreamFabのすべてのダウンロード機能をまとめて利用できる
最も人気のパッケージです。
通常価格
62,350円
セール価格
約43,500円（約30%OFF）
1000以上のサイトに対応し、長く使いたい方におすすめです。
● StreamFab YouTube Downloader Pro
YouTube動画を高画質で保存できる定番ソフト。
・YouTube動画をMP4として保存
・最大8K対応
・プレイリスト一括ダウンロード
セール価格：8700円
特別割引中
● StreamFab Amazon Downloader
Amazonの映画・ドラマをPCに保存できます。
・最大1080p画質
・字幕保存
・シリーズ自動ダウンロード
セール価格：14500円
期間限定割引
■ 今が購入のベストタイミング
今回のキャンペーンでは
・大幅割引
・期間限定特典
・アップグレード対応
など、多くのメリットがあります。
なお、拡張機能やAndroidアプリ、追加ダウンロードパック、NPG、MyComboなどもセール中です。
特に オールインワン版は長期利用に最適 で、毎回のセールでも人気No.1の製品です。
■ セール終了まで残りわずか
本キャンペーンは
2026年3月26日まで
となります。
セール終了後は
通常価格へ戻る可能性がありますので、
ぜひこのお得な期間中にご利用ください。
キャンペーンページはこちら
https://streamfab.jp/promotion.htm
配信元企業：日進斗金合同会社
