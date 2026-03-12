製造業における人工知能市場は二〇二五年の六十億ドルから二〇三〇年に三百三十三億ドル、二〇三五年には千六百十七億ドルへ拡大

製造業における人工知能市場は二〇二五年の六十億ドルから二〇三〇年に三百三十三億ドル、二〇三五年には千六百十七億ドルへ拡大