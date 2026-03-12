化学・食品・医薬品物流を支えるミディアムバルクコンテナ（IBC）市場、2032年に67.01億ドル規模へ
中間コンテナ（IBC トート、IBC タンク、IBC、パレットタンクとも呼ばれる）は再利用可能な多目的工業用容器で、液体、半固体、ペースト、固体の大量取り扱い、輸送、貯蔵用に設計されている。
トレンド：世界的ミディアムバルクコンテナ市場の安定成長
LP Information の最新レポート「世界ミディアムバルクコンテナ市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/593334/ibc-tanks）に基づき、世界のミディアムバルクコンテナ市場は安定的な成長を続けている。2025 年の世界市場規模は 48.89 億米ドルで、2026～2032 年の年平均成長率は 4.4％と予測され、2032 年には 67 .01億米ドルに達する見込みだ。地域別の成長動向を見ると、北米市場は 2025 年 17 億 8900 万米ドルから 2032 年 23 億 2400 万米ドルへ、年平均成長率 3.69％で拡大する。アジア太平洋市場は 2025 年 11 億 8500 万米ドルから 2032 年 17 億 5000 万米ドルへ、年平均成長率 5.24％で最も高い成長を示す。ヨーロッパ市場は 2025 年 16 億 2500 万米ドルから 2032 年 21 億 2900 万米ドルへ、年平均成長率 3.7％で安定的に成長する見込みだ。この地域間の成長格差は、新興市場の物流インフラ整備の進捗と成熟市場のサステナビリティ需求の違いを反映している。
インパクト評価
長期的な市場見通しは安定的だが、いくつかの影響要因が存在する。原材料価格の変動や供給不安定が製造コストに影響を与え、企業の収益性を圧迫する可能性がある。リユースに伴う逆物流、洗浄・検査の運用コストの上昇も課題となる。規制面では、各国の安全基準や環境基準の強化により、企業の合?性確保にかかる負担が増加している。また、標準的な製品市場では価格競争が激化し、コモディティ化が進む傾向がある。企業間の競争は、製品品質、技術革新、サステナビリティ対応能力、地域のサービス体制を中心に展?される。
図. ミディアムバルクコンテナ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343976/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343976/images/bodyimage2】
図. 世界のミディアムバルクコンテナ市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2025年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業：市場集中度が中程度で、トップ 2 企業がシェアの 4 割超を占める
LP Information のトップ企業研究センターによると、ミディアムバルクコンテナの世界的主要製造業者には、SCHÜTZ、Mauser Group、Greif、Time Technoplast、Shijiheng Plastics などが含まれる。市場集中度を見ると、2025 年時点で世界トップ 2 企業の合計市場シェアは 42.46％（SCHÜTZ 23.88％、Mauser Group 18.58％）となり、市場は中程度の集中度を示している。大きな国際ブランドは、技術開発力、グローバルな販売網とリコンディショニングサービス体制、ブランド力を武器に競争している。一方、地域の製造業者は、価格優位性や地域市場のニーズに合わせたカスタマイズ能力でシェアを獲得している。
コア機会と代表的なアプリケーションシナリオ
2026～2032 年は、ミディアムバルクコンテナ市場の成長機会が最大化するコアウィンドウ期である。主な成長機会は、サステナビリティへの需求増加によるリユース容器の普及、新興市場の物流インフラ整備に伴う需要拡大、高機能製品への需求高まりなどに集中している。特に、環境基準に準拠したリサイクル材料使用製品、危険物輸送に適した高安全仕様製品、食品・医薬品向け衛生仕様製品の供給強化は、市場成長の重要な牽引役となる。代表的な応用シナリオとしては、化学薬品の輸送・貯蔵、食品原料の大量流通、医薬品製造プロセスでの材料保管、化粧品原料の輸送などが挙げられ、これらの分野での需要は中長期的に安定成長が見込まれる。
